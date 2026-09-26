Maktablarda ommaviy reyd: o‘quvchilar sumkasi tekshirilmoqda, jarima 88 million so‘mgacha!
O‘zbekiston bo‘ylab umumta’lim maktablarida voyaga yetmaganlar o‘rtasida salbiy illatlarning oldini olish, ularning hayoti va salomatligini muhofaza qilish maqsadida keng qamrovli profilaktik tadbirlar kuchaytirildi. Bosh prokuratura bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, huquq-tartibot organlari hamda profilaktika inspektorlari tomonidan maktablarda o‘tkazilayotgan kutilmagan reyd va tekshiruvlar davomida ayrim o‘quvchilarning sumkalari hamda shaxsiy buyumlari orasidan elektron sigaretlar (veyplar) topilgan.
Qonunchilikka muvofiq, maktab muhitiga taqiqlangan nikotinli moslamalarni olib kirgan yoki saqlaganlik uchun javobgarlik choralari haddan tashqari kuchaytirilgan: noqonuniy ravishda bir dona elektron sigaret saqlaganlik uchun 440 ming so‘m miqdorida ma’muriy jarima belgilangan bo‘lsa, agar ikki yoki undan ortiq qurilma aniqlansa, jazo choralari naq 88 million so‘mgacha yetishi mumkin. Bunday keskin choralar yoshlar salomatligini zaharlayotgan noqonuniy savdo zanjirlarini uzish va maktablarni zararli odatlardan mutlaq tozalashga qaratilgan jiddiy huquqiy signaldir.
«Maktabdagi reydlar, 88 million jarima va elektron sigaretlar»: Bosh prokuratura xabarining 5 ta asosiy nuqtasi
Maktablardagi tekshiruvlar va qonuniy jazo choralari bo‘yicha muhim faktlar:
Sumkalarni ommaviy tekshirish: Profilaktika inspektorlari o‘quvchilarning shaxsiy buyumlari orasidan veyp va elektron tamaki vositalarini aniqlamoqda;
1 dona qurilma uchun jarima: Shaxsda bitta elektron sigaret saqlangani tasdiqlansa, 440 ming so‘m jarima ko‘zda tutiladi;
Ikki yoki undan ortiq bo‘lsa — 88 milliongacha: Bir nechta qurilmani saqlash yoki tarqatish holatlari uchun jarima miqdori 88 million so‘mgacha keskin oshadi;
Ota-onalar zimmasidagi mas’uliyat: Voyaga yetmaganlarning nojo‘ya xatti-harakatlari uchun javobgarlik va moliyaviy yuklama bevosita ularning qonuniy vakillariga yuklatiladi;
Qat’iy nazorat va reydlarning davom etishi: Maktablarda davomat va xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan tekshiruvlar muntazam davom ettiriladi.
Elektron sigaretlar bo‘yicha javobgarlik: Moliyaviy jazo va normalar taqqosi
Qonunbuzarlik ko‘lami va belgilangan jarima miqdorlari qiyosi:
Huquqbuzarlik holati va ko‘lami
Qo‘llaniladigan jarima miqdori
Yuridik va ma’muriy oqibatlari
1 dona elektron sigaret (veyp) saqlash
440 000 so‘m jarima
Musodara qilish, ota-onani ogohlantirish va bayonnoma
2 va undan ortiq qurilmani saqlash
88 000 000 so‘mgacha jarima
Yirik miqdordagi jarima, qat’iy ma’muriy va huquqiy choralar
Tekshiruvchi va nazorat qiluvchi organ
Bosh prokuratura va IIB inspektorlari
Muntazam reydlar va maktab ichki tartibini kuchaytirish
Huquqiy va ijtimoiy ekspertiza: Nega jarimalar bu darajada oshirildi?
Huquqshunoslar, tarbiyachilar va sog‘liqni saqlash mutaxassislarining xulosalari:
«Yosh avlod salomatligini muhofaza qilish»: Elektron sigaretlar tarkibidagi kimyoviy moddalar va og‘ir metallar o‘smirlarning nafas yo‘llari hamda asab tizimiga o‘nglab bo‘lmas zarar yetkazadi; arzon va jozibador tus berilgan qurilmalar maktab o‘quvchilarini tez qaram qilib qo‘yayotgani sababli davlat eng radikal choralarni ko‘rishga majbur bo‘ldi;
Moliyaviy javobgarlikning tarbiyaviy ta’siri: 88 million so‘mgacha bo‘lgan yirik jarima ota-onalarni farzandining cho‘ntaklari, sumkasi va kundalik qiziqishlarini sinchkovlik bilan kuzatib borishga undaydi;
Noqonuniy savdoga zarba: Maktablarda talabni keskin pasaytirish orqali bolalarga veyp sotmoqchi bo‘lgan «qora bozor» savdogarlarining ta’minot zanjiri uziladi.
Sizningcha, maktablarda o‘quvchilarning sumkalarini tekshirish va 88 million so‘mgacha jarima belgilanishi bolalarni elektron sigaretlardan to‘liq qaytara oladimi? Ota-onalar o‘z farzandlarini nazorat qilishda qanday qo‘shimcha choralarni ko‘rishlari kerak deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha ota-onalar ogoh bo‘lishi uchun ushbu muhim ogohlantirishni keng baham ko‘ring!
Izohlar 0
…