Maktablarda ommaviy reyd: o‘quvchilar sumkasi tekshirilmoqda, jarima 88 million so‘mgacha!

·0·Jamiyat
Maktablarda ommaviy reyd: o‘quvchilar sumkasi tekshirilmoqda, jarima 88 million so‘mgacha!

O‘zbekiston bo‘ylab umumta’lim maktablarida voyaga yetmaganlar o‘rtasida salbiy illatlarning oldini olish, ularning hayoti va salomatligini muhofaza qilish maqsadida keng qamrovli profilaktik tadbirlar kuchaytirildi. Bosh prokuratura bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, huquq-tartibot organlari hamda profilaktika inspektorlari tomonidan maktablarda o‘tkazilayotgan kutilmagan reyd va tekshiruvlar davomida ayrim o‘quvchilarning sumkalari hamda shaxsiy buyumlari orasidan elektron sigaretlar (veyplar) topilgan.

Qonunchilikka muvofiq, maktab muhitiga taqiqlangan nikotinli moslamalarni olib kirgan yoki saqlaganlik uchun javobgarlik choralari haddan tashqari kuchaytirilgan: noqonuniy ravishda bir dona elektron sigaret saqlaganlik uchun 440 ming so‘m miqdorida ma’muriy jarima belgilangan bo‘lsa, agar ikki yoki undan ortiq qurilma aniqlansa, jazo choralari naq 88 million so‘mgacha yetishi mumkin. Bunday keskin choralar yoshlar salomatligini zaharlayotgan noqonuniy savdo zanjirlarini uzish va maktablarni zararli odatlardan mutlaq tozalashga qaratilgan jiddiy huquqiy signaldir.

«Maktabdagi reydlar, 88 million jarima va elektron sigaretlar»: Bosh prokuratura xabarining 5 ta asosiy nuqtasi

Maktablardagi tekshiruvlar va qonuniy jazo choralari bo‘yicha muhim faktlar:

  • Sumkalarni ommaviy tekshirish: Profilaktika inspektorlari o‘quvchilarning shaxsiy buyumlari orasidan veyp va elektron tamaki vositalarini aniqlamoqda;

  • 1 dona qurilma uchun jarima: Shaxsda bitta elektron sigaret saqlangani tasdiqlansa, 440 ming so‘m jarima ko‘zda tutiladi;

  • Ikki yoki undan ortiq bo‘lsa — 88 milliongacha: Bir nechta qurilmani saqlash yoki tarqatish holatlari uchun jarima miqdori 88 million so‘mgacha keskin oshadi;

  • Ota-onalar zimmasidagi mas’uliyat: Voyaga yetmaganlarning nojo‘ya xatti-harakatlari uchun javobgarlik va moliyaviy yuklama bevosita ularning qonuniy vakillariga yuklatiladi;

  • Qat’iy nazorat va reydlarning davom etishi: Maktablarda davomat va xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan tekshiruvlar muntazam davom ettiriladi.

Elektron sigaretlar bo‘yicha javobgarlik: Moliyaviy jazo va normalar taqqosi

Qonunbuzarlik ko‘lami va belgilangan jarima miqdorlari qiyosi:

Huquqbuzarlik holati va ko‘lami

Qo‘llaniladigan jarima miqdori

Yuridik va ma’muriy oqibatlari

1 dona elektron sigaret (veyp) saqlash

440 000 so‘m jarima

Musodara qilish, ota-onani ogohlantirish va bayonnoma

2 va undan ortiq qurilmani saqlash

88 000 000 so‘mgacha jarima

Yirik miqdordagi jarima, qat’iy ma’muriy va huquqiy choralar

Tekshiruvchi va nazorat qiluvchi organ

Bosh prokuratura va IIB inspektorlari

Muntazam reydlar va maktab ichki tartibini kuchaytirish

Huquqiy va ijtimoiy ekspertiza: Nega jarimalar bu darajada oshirildi?

Huquqshunoslar, tarbiyachilar va sog‘liqni saqlash mutaxassislarining xulosalari:

  • «Yosh avlod salomatligini muhofaza qilish»: Elektron sigaretlar tarkibidagi kimyoviy moddalar va og‘ir metallar o‘smirlarning nafas yo‘llari hamda asab tizimiga o‘nglab bo‘lmas zarar yetkazadi; arzon va jozibador tus berilgan qurilmalar maktab o‘quvchilarini tez qaram qilib qo‘yayotgani sababli davlat eng radikal choralarni ko‘rishga majbur bo‘ldi;

  • Moliyaviy javobgarlikning tarbiyaviy ta’siri: 88 million so‘mgacha bo‘lgan yirik jarima ota-onalarni farzandining cho‘ntaklari, sumkasi va kundalik qiziqishlarini sinchkovlik bilan kuzatib borishga undaydi;

  • Noqonuniy savdoga zarba: Maktablarda talabni keskin pasaytirish orqali bolalarga veyp sotmoqchi bo‘lgan «qora bozor» savdogarlarining ta’minot zanjiri uziladi.

Sizningcha, maktablarda o‘quvchilarning sumkalarini tekshirish va 88 million so‘mgacha jarima belgilanishi bolalarni elektron sigaretlardan to‘liq qaytara oladimi? Ota-onalar o‘z farzandlarini nazorat qilishda qanday qo‘shimcha choralarni ko‘rishlari kerak deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha ota-onalar ogoh bo‘lishi uchun ushbu muhim ogohlantirishni keng baham ko‘ring!

Bosh prokuraturaelektron sigaretlarmaktab reydlari88 million so‘m jarima
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!O‘quvchini haqorat qilgan yoki kamsitgan o‘qituvchi 2,2 mln so‘m jarimaga tortiladi!13 sentabr 09:45Jinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiJinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadi7 sentabr 07:08Toshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqdaToshkentda 3-sinf o‘quvchisi bilan bog‘liq holat tekshirilmoqda8 sentabr 10:412026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi2026 yilgi paxta mavsumida qo‘l terimi uchun 2 000 so‘mdan to‘lanadi18 sentabr 23:07Chilonzorda yashirin “dorixona” fosh bo‘ldi: 388 mln so‘mlik kuchli ta’sir qiluvchi preparatlarChilonzorda yashirin “dorixona” fosh bo‘ldi: 388 mln so‘mlik kuchli ta’sir qiluvchi preparatlar12 sentabr 21:25Jizzaxda qarzdor avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha reyd davom etmoqdaJizzaxda qarzdor avtotransport vositalarini aniqlash bo‘yicha reyd davom etmoqda11 iyul 15:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq