Jinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadi

·24·Jamiyat
Jinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadi

O‘zbekistonda qonun bilan yuklatilgan majburiyat bo‘lishiga qaramay, sodir etilgan yoki tayyorlanayotgan huquqbuzarliklar haqida tegishli idoralarga xabar bermaganlik uchun ma’muriy javobgarlik va katta miqdordagi jarimalar joriy etilmoqda. Bosh prokuratura tomonidan ishlab chiqilgan yangi qonun loyihasiga ko‘ra, ayniqsa erta nikohlar, 16 yoshga to‘lmagan qizlarning homiladorligi va xotin-qizlarga nisbatan tazyiq holatlarini yashirgan xodimlar hamda mansabdor shaxslar qattiq jazoga tortiladi. Mazkur tashabbus jamiyatda jinoyatlarni xaspo‘shlash, «yopdi-yopdi» qilish illatiga chek qo‘yishga qaratilgan.

Yangi jarimalar miqdori: Kim qancha to‘laydi?

Qonun loyihasida mas’uliyatsizlik uchun aniq differensial jazo choralari belgilanmoqda:

  • Qatordagi xodimlarga: Qonunbuzarlik haqida xabar berish vakolati va majburiyati bo‘la turib, bunga beparvo qaragan xodimlarga — 2,2 million so‘mgacha jarima;

  • Mansabdor shaxslarga: Xizmat vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan mas’ul rahbarlar va mansabdorlarga — 4,4 million so‘mgacha jarima;

  • Bir yil ichida takroran sodir etilsa: Agar mansabdor shaxs bir yil davomida ushbu huquqbuzarlikni takroran sodir etsa — jarima miqdori 6,6 million so‘mgacha oshiriladi.

Qaysi holatlar haqida xabar berish shart?

Hujjat asosan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar va voyaga yetmaganlar xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan:

  • Erta nikoh va majburlashlar: Qizlarni erta turmushga berish yoki shar’iy nikoh o‘qitish holatlari;

  • 16 yoshga to‘lmaganlar homiladorligi: Voyaga yetmagan qizlarning homiladorligi aniqlangan taqdirda tibbiyot va ta’lim muassasalari xodimlarining jim turishi taqiqlanadi;

  • Tegishli organlarga bildirish: Mas’ul shaxslar bunday faktlar yuzasidan zudlik bilan ichki ishlar organlariga yoki «Inson» ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish markazlariga rasmiy axborot berishlari shart bo‘ladi.

Nima uchun alohida javobgarlik zarur bo‘lib qoldi?

Bosh prokuratura mazkur normaning kechiktirib bo‘lmas zaruratini aniq raqamlar bilan asoslamoqda:

  • Jazosizlik oqibati: Alohida javobgarlik chorasining yo‘qligi ko‘plab soha xodimlari tomonidan og‘ir huquqbuzarliklarni yashirishga, «mahalla sha’ni» yoki «tashkilot obro‘si» bahonasida ko‘z yumishga sharoit yaratib kelayotgan edi;

  • Toshkentdagi 1 000 ta achchiq fakt: Yaqinda poytaxt Toshkent shahrining o‘zida mas’ullar tomonidan xabar berilmagan yoki yashirilgan 1 000 ga yaqin shu kabi holatlar fosh etildi;

  • Noqonuniy rad etishlar: Ushbu holatlar orasida hatto qonunbuzarliklar bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atishni noqonuniy ravishda rad etish holatlari ham uchragani tizimda qat’iy nazorat o‘rnatish vaqti kelganini ko‘rsatdi.

Sizningcha, xabar bermaganlik uchun 6,6 million so‘mgacha jarima belgilanishi erta nikohlar va oilaviy zo‘ravonliklarni yashirish illatiga to‘liq chek qo‘ya oladimi yoki og‘ir holatlarni xaspo‘shlagan mas’ullarga nisbatan jinoiy javobgarlik kiritilishi kerakmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdiDunyoda birinchi: Toshkent xaritalarda “yashil” va soyali yo‘nalishlarni ishga tushirdiBugun, 07:003 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruv3 nafar murg‘ak bolasi bilan ko‘chada qolgan ayol: Sergelidagi tezkor qutqaruvBugun, 06:56Fuqarolarni noqonuniy xorijga jo‘natmoqchi bo‘lgan turfirma menejeri qo‘lga olindiFuqarolarni noqonuniy xorijga jo‘natmoqchi bo‘lgan turfirma menejeri qo‘lga olindiBugun, 06:41Otadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi borOtadan maoshini, onadan yoshini so‘ramang: buning sababi borKecha, 18:40Chorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiChorvoq suv omborida ota va ikki o‘g‘il cho‘kib ketdiKecha, 18:24“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldi“Hokim buva, meni uylab qo‘ying!”: Hokim yosh yigitning to‘y xarajatlarini o‘z zimmasiga oldiKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari