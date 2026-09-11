O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdi

·24·Madaniyat
O‘lik holda topilgan aktyor: sevgilisining gaplari shubha uyg‘otdi

Turk kino va teatrining taniqli vakillaridan biri, mashhur aktyor Serhat Mustafo Qilich joriy yilning 5 sentyabr kuni Istanbuldagi uyida o‘lik holda topilgan edi. Uning sevgilisi O‘zlem Esmergul prokuraturaga bergan ko‘rsatmasida politsiyadagi bayonotidan farqli ma’lumotlarni aytib, Qilich giyohvand moddalar va alkogol iste’mol qilganini tan oldi. Bu haqda “Haberler” xabar berdi.

Qayd etilishicha, Esmergul politsiyadagi ko‘rsatmasida Qilichda giyohvand moddalar va alkogolga qaramlik bo‘lmaganini bildirgan. Biroq prokuraturaga bergan ko‘rsatmasida aktyor giyohvand moddalar va alkogol iste’mol qilganini aytgan.

“Uni taniganimdan beri giyohvand moddalar va alkogol iste’mol qilganini bilaman. Bilishimcha, so‘nggi 6 oy davomida u kokain ham iste’mol qilgan. Uning dushmanlari yo‘q edi”, degan Esmergul.

U Qilichni 8 yildan beri bilishini, u bilan oxirgi marta 3 sentyabr kuni, voqeadan ikki kun oldin telefon orqali gaplashganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, aktyor sog‘lig‘i sabab suratga olish maydoniga bora olmagani uchun ishtirok etayotgan serialida ishlashdan chetlatilgan.

Esmergulning aytishicha, Qilich sog‘lig‘i juda yomon ahvolda ekanini bildirgan. U suratga olishda qatnasholmagani uchun Esmergul va maydondagi do‘stlari bilan janjallashgan. Keyinchalik aktyor qo‘ng‘iroqlarga javob bermay qo‘ygan. Biroq Esmergul uning fe’l-atvoriga ko‘ra, ranjigan odamlari bilan ba’zan 5–6 kun gaplashmasligini aytgani uchun dastlab bundan shubhalanmagan.

Esmergulning so‘zlariga ko‘ra, u 7 sentyabr kuni Qilichning oldiga borib, holidan xabar olishga qaror qilgan. Xonadonga zaxira kalit yordamida kirganida, polda singan tarelka bo‘laklari sochilib yotganini, uy ichi juda sovuq va konditsioner yoqilganini ko‘rgan. Qilichga qo‘l tekkizganida uning tanasi qotib qolganini sezib, politsiyaga xabar bergan.

Shuningdek, Esmergul Qilich so‘nggi vaqtlarda Istanbulning Shishli tumanidagi xususiy shifoxonada bo‘yin umurtqasi churrasi sabab davolanganini ma’lum qilgan. Aktyor shu kasalligi tufayli ishga bora olmagan va bo‘yin bog‘ich taqib yurgan.

Tergov doirasida Istanbul politsiya boshqarmasining hodisa joyini ko‘zdan kechirish bo‘limi xodimlari tayyorlagan bayonnoma ham ma’lum bo‘ldi. Unda xonadon joylashgan majmuada qo‘riqchi va kuzatuv kameralari borligi, kirish-chiqish nazorat qilinishi qayd etilgan. Xonadonning temir eshigida buzib kirilganlik izlari aniqlanmagan, yo‘lak va mehmonxonaga kirish qismida esa bir xil rang va naqshdagi tarelka bo‘laklari topilgan.

Mehmonxonadagi yog‘och jurnal stolida turgan metall qutidan giyohvand modda deb taxmin qilinayotgan yashil o‘simliksimon modda topilgan. Paket ichidan sigaret o‘rash qog‘ozi, matoli chemodandan esa qora qisqichli paketda shunga o‘xshash modda aniqlangan.

Chemodandan 200 turk lirasidan iborat 3 dona banknota ham topilgan. Ular naycha shaklida o‘ralgan bo‘lib, bayonnomada giyohvand moddalarni iste’mol qilishda foydalanilgan bo‘lishi mumkinligi qayd etilgan.

Ayni vaqtda Serhat Mustafo Qilichning o‘limi yuzasidan tergov davom etmoqda.

Serhat Mustafo QilichTurk aktyoriIstanbulTergovO‘lim holatiShou-biznesTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumNilufar Usmonova muxlislarini katta konsertga chorlamoqda: sanalar ma’lumBugun, 00:15Mashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaMashhur turk aktyori noutbuk o‘g‘irlaganlikda gumon qilinmoqdaKecha, 13:50Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariKecha, 13:18Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Musulmon Yunusov: “Erkak o‘z vazifasini to‘liq bajarsa, ayol ko‘chaga chiqmaydi” (video)Kecha, 12:01Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Nozanin G‘afforova 9 yildan beri ko‘rmagan dadasiga murojaat qildi (video)Kecha, 11:11Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)Ziroat Mirziyoyeva Belgraddagi tarixiy maskanlarga tashrif buyurdi (foto)09.09, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi