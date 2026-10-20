Markaziy Osiyoda tarixiy shou: Dunyo yulduzi Shakira Bishkekda konsert berdi (video)
Markaziy Osiyo mintaqasi navbatdagi jahon darajasidagi yirik musiqiy tadbirga mezbonlik qildi. 2026 yil 18 oktyabr kuni kolumbiyalik mashhur pop-yulduz, xalqaro musiqa sahnasining yorqin vakili Shakira Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida o‘zining unutilmas va yuqori energiyaga boy yakkaxon konsertini taqdim etdi.
Jahon yulduzining Markaziy Osiyoga tashrifi minglab mahalliy va qo‘shni davlatlardan kelgan san’at ixlosmandlarida ulkan qiziqish va hayajon uyg‘otdi.
«Las Mujeres Ya No Lloran» turnesi va Bishkekdagi katta sahna
Mazkur musiqiy kecha qo‘shiqchining katta muvaffaqiyat qozonayotgan jahon gastrol safarining bir qismiga aylandi:
Jahon turnesi yo‘nalishida: Shakiraning Bishkekdagi chiqishi uning butun dunyo bo‘ylab katta shov-shuvlarga sabab bo‘layotgan «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» nomli global konsert turi doirasida bo‘lib o‘tdi;
Yangi va zamonaviy maydon: Mahobatli shou Bishkekda yaqinda foydalanishga topshirilgan, eng zamonaviy tovush va yoritish texnologiyalari bilan jihozlangan yangi «Bishkek Arena» stadionida tashkil etildi;
Muxlislar oqimi: Konsert zali va tribunalar to‘liq to‘lib, xonanda o‘zining mashhur xitlari va eng yangi treklarini jonli ijro etdi. Uning yorqin raqslari hamda sahnaviy harakatlari tomoshabinlarni hayratda qoldirdi.
Mintaqaviy madaniy hayotdagi yangi sahifa
Dunyo miqyosidagi superyulduzning tashrifi nafaqat Qirg‘iziston, balki butun mintaqaning xalqaro sayyohlik va madaniy nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda:
Qo‘shni davlatlardan tashrif buyurganlar: Ushbu kamyob shouni o‘z ko‘zi bilan ko‘rish maqsadida O‘zbekiston, Qozog‘iston va boshqa yaqin mamlakatlardan ham ko‘plab muxlislar Bishkekka yo‘l oldi;
Global tadbirlar markazi: Shakira darajasidagi ijrochilarning Markaziy Osiyo poytaxtlarida gastrol uyushtirishi mintaqa zamonaviy konsert infratuzilmasi va madaniy turizm borasida jahon sahnasida mustahkam o‘rin olayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…