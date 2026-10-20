Markaziy Osiyoda tarixiy shou: Dunyo yulduzi Shakira Bishkekda konsert berdi (video)

·1·Madaniyat
Markaziy Osiyoda tarixiy shou: Dunyo yulduzi Shakira Bishkekda konsert berdi (video)

Markaziy Osiyo mintaqasi navbatdagi jahon darajasidagi yirik musiqiy tadbirga mezbonlik qildi. 2026 yil 18 oktyabr kuni kolumbiyalik mashhur pop-yulduz, xalqaro musiqa sahnasining yorqin vakili Shakira Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida o‘zining unutilmas va yuqori energiyaga boy yakkaxon konsertini taqdim etdi.

Jahon yulduzining Markaziy Osiyoga tashrifi minglab mahalliy va qo‘shni davlatlardan kelgan san’at ixlosmandlarida ulkan qiziqish va hayajon uyg‘otdi.

«Las Mujeres Ya No Lloran» turnesi va Bishkekdagi katta sahna

Mazkur musiqiy kecha qo‘shiqchining katta muvaffaqiyat qozonayotgan jahon gastrol safarining bir qismiga aylandi:

  • Jahon turnesi yo‘nalishida: Shakiraning Bishkekdagi chiqishi uning butun dunyo bo‘ylab katta shov-shuvlarga sabab bo‘layotgan «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» nomli global konsert turi doirasida bo‘lib o‘tdi;

  • Yangi va zamonaviy maydon: Mahobatli shou Bishkekda yaqinda foydalanishga topshirilgan, eng zamonaviy tovush va yoritish texnologiyalari bilan jihozlangan yangi «Bishkek Arena» stadionida tashkil etildi;

  • Muxlislar oqimi: Konsert zali va tribunalar to‘liq to‘lib, xonanda o‘zining mashhur xitlari va eng yangi treklarini jonli ijro etdi. Uning yorqin raqslari hamda sahnaviy harakatlari tomoshabinlarni hayratda qoldirdi.

Mintaqaviy madaniy hayotdagi yangi sahifa

Dunyo miqyosidagi superyulduzning tashrifi nafaqat Qirg‘iziston, balki butun mintaqaning xalqaro sayyohlik va madaniy nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda:

  • Qo‘shni davlatlardan tashrif buyurganlar: Ushbu kamyob shouni o‘z ko‘zi bilan ko‘rish maqsadida O‘zbekiston, Qozog‘iston va boshqa yaqin mamlakatlardan ham ko‘plab muxlislar Bishkekka yo‘l oldi;

  • Global tadbirlar markazi: Shakira darajasidagi ijrochilarning Markaziy Osiyo poytaxtlarida gastrol uyushtirishi mintaqa zamonaviy konsert infratuzilmasi va madaniy turizm borasida jahon sahnasida mustahkam o‘rin olayotganini ko‘rsatmoqda.

ShakiraBishkek ArenaLas Mujeres Ya No LloranKirgizstan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakira Qirg‘izistonga keldi: bugun Bishkekda konsert beradi (video)Shakira Qirg‘izistonga keldi: bugun Bishkekda konsert beradi (video)18 oktabr 12:46Maftuna Xolmurodova Shakira bilan uchrashishi mumkin (video)Maftuna Xolmurodova Shakira bilan uchrashishi mumkin (video)17 oktabr 17:02Qirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdiQirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdi2 oktabr 12:39Timati Qirg‘iziston orqali Rossiyaga eng noyob Bugatti W16 Mistral giperkarini olib kirdiTimati Qirg‘iziston orqali Rossiyaga eng noyob Bugatti W16 Mistral giperkarini olib kirdi24 sentabr 18:31Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildi10 sentabr 14:27Shakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqdaShakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqda1 oktabr 12:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda