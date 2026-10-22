Shakira 19 yildan so‘ng Misrdagi Giza piramidalari etagida yana konsert beradi!
Kolumbiyalik mashhur xonanda Shakira 28 noyabr kuni Misrdagi dunyoga mashhur Giza piramidalari etagida katta konsert dasturi bilan muxlislari qarshisida chiqishi kutilmoqda.
Xonanda o‘zining “Las Mujeres Ya No Lloran” nomli jahon turnesi doirasidagi chiqishini ushbu tarixiy maskanda o‘tkazishni rejalashtirgan. Madrid shahridagi konsert dasturlaridan keyin Misrdagi chiqish turnening muhim voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Shakiraning Giza piramidalari yonida chiqish qilishi ilk bor emas. U 2007 yilda “Oral Fixation Tour” jahon turnesi doirasida ham ushbu tarixiy maskanda konsert bergan edi.
Oradan 19 yil o‘tib, xonanda yana qadimiy Misr yodgorliklari fonida sahnaga qaytishga tayyorlanmoqda. Bu esa uning muxlislari uchun nafaqat musiqiy tomosha, balki o‘tmishdagi unutilmas chiqish bilan bog‘liq xotiralarni yangilash imkoniyati ham bo‘ladi.
Shakiraning kuchli ovozi, jo‘shqin raqslari va mashhur qo‘shiqlari bilan tanilgan konserti tarixiy maskanda o‘ziga xos muhit yaratishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…