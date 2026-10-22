Shakira 19 yildan so‘ng Misrdagi Giza piramidalari etagida yana konsert beradi!

·63·Madaniyat
Shakira 19 yildan so‘ng Misrdagi Giza piramidalari etagida yana konsert beradi!

Kolumbiyalik mashhur xonanda Shakira 28 noyabr kuni Misrdagi dunyoga mashhur Giza piramidalari etagida katta konsert dasturi bilan muxlislari qarshisida chiqishi kutilmoqda.

Xonanda o‘zining “Las Mujeres Ya No Lloran” nomli jahon turnesi doirasidagi chiqishini ushbu tarixiy maskanda o‘tkazishni rejalashtirgan. Madrid shahridagi konsert dasturlaridan keyin Misrdagi chiqish turnening muhim voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Shakiraning Giza piramidalari yonida chiqish qilishi ilk bor emas. U 2007 yilda “Oral Fixation Tour” jahon turnesi doirasida ham ushbu tarixiy maskanda konsert bergan edi.

Oradan 19 yil o‘tib, xonanda yana qadimiy Misr yodgorliklari fonida sahnaga qaytishga tayyorlanmoqda. Bu esa uning muxlislari uchun nafaqat musiqiy tomosha, balki o‘tmishdagi unutilmas chiqish bilan bog‘liq xotiralarni yangilash imkoniyati ham bo‘ladi.

Shakiraning kuchli ovozi, jo‘shqin raqslari va mashhur qo‘shiqlari bilan tanilgan konserti tarixiy maskanda o‘ziga xos muhit yaratishi kutilmoqda.

ShakiraGiza piramidalariLas Mujeres Ya No Lloran
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda tarixiy shou: Dunyo yulduzi Shakira Bishkekda konsert berdi (video)Markaziy Osiyoda tarixiy shou: Dunyo yulduzi Shakira Bishkekda konsert berdi (video)20 oktabr 08:17Maftuna Xolmurodovaning Shakira bilan tushgan surati muxlislar e’tiborida (foto, video)Maftuna Xolmurodovaning Shakira bilan tushgan surati muxlislar e’tiborida (foto, video)Kecha 12:02Bishkekdagi konsertda Shakiraning ko‘zoynagini ilib olgan qiz uni qimmat narxga sotmoqchi!Bishkekdagi konsertda Shakiraning ko‘zoynagini ilib olgan qiz uni qimmat narxga sotmoqchi!20 oktabr 14:33Shakira Qirg‘izistonga keldi: bugun Bishkekda konsert beradi (video)Shakira Qirg‘izistonga keldi: bugun Bishkekda konsert beradi (video)18 oktabr 12:46Maftuna Xolmurodova Shakira bilan uchrashishi mumkin (video)Maftuna Xolmurodova Shakira bilan uchrashishi mumkin (video)17 oktabr 17:02Shakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqdaShakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqda1 oktabr 12:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir