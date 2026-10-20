Bishkekdagi konsertda Shakiraning ko‘zoynagini ilib olgan qiz uni qimmat narxga sotmoqchi!

·2·Madaniyat
Bishkekdagi konsertda Shakiraning ko‘zoynagini ilib olgan qiz uni qimmat narxga sotmoqchi!

18-oktyabr kuni Qirg‘iziston poytaxti Bishkekdagi “Bishkek Arena” stadionida kolumbiyalik mashhur xonanda Shakiraning konserti bo‘lib o‘tdi. Uning Markaziy Osiyodagi ilk konsertiga 33 mamlakatdan muxlislar tashrif buyurdi.

Konsert davomida xonanda tomoshabinlar bilan faol muloqot qildi, o‘zining mashhur xitlarini ijro etdi va bir necha bor sahnadan muxlislar tomon yaqinlashdi. Shoyu davomida Shakira kamida 13 marta libosini almashtirgani ham e’tiborni tortdi.

Konsertning esda qolarli lahzalaridan biri xonandaning ko‘zoynagini tomoshabinlar tomon uloqtirgani bo‘ldi. Aksessuarni ilib olishga muvaffaq bo‘lgan qiz esa endi uning yordamida katta daromad topishni rejalashtirayotgani aytilmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda xonandaning ko‘zoynagini ilib olgan qiz uni 20 ming dollarga sotmoqchi ekani haqida xabarlar tarqaldi. Agar bu ma’lumot tasdiqlansa, Shakiraning oddiy aksessuari muxlislar uchun qimmatbaho esdalikka aylanishi mumkin.

Hozircha ko‘zoynak haqiqatan ham ushbu narxda sotuvga qo‘yilgani yoki xaridor topilgani haqida aniq ma’lumot mavjud emas.

ShakiraBishkek ArenaQirg‘izistonKo‘zoynaki
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy Osiyoda tarixiy shou: Dunyo yulduzi Shakira Bishkekda konsert berdi (video)Markaziy Osiyoda tarixiy shou: Dunyo yulduzi Shakira Bishkekda konsert berdi (video)Bugun 08:17Shakira Qirg‘izistonga keldi: bugun Bishkekda konsert beradi (video)Shakira Qirg‘izistonga keldi: bugun Bishkekda konsert beradi (video)18 oktabr 12:46Maftuna Xolmurodova Shakira bilan uchrashishi mumkin (video)Maftuna Xolmurodova Shakira bilan uchrashishi mumkin (video)17 oktabr 17:02Shakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqdaShakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqda1 oktabr 12:40Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)19 avgust 21:46Shakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladiShakira 7,4 balli zilziladan zarar ko‘rgan bolalar uchun millionlab dollarlik tashabbus boshladi19 avgust 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi