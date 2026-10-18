Shakira Qirg‘izistonga keldi: bugun Bishkekda konsert beradi (video)

·78·Madaniyat
Shakira Qirg‘izistonga keldi: bugun Bishkekda konsert beradi (video)

Dunyoga mashhur kolumbiyalik qo‘shiqchi Shakira 18 oktyabrga o‘tar kechasi Qirg‘izistonga tashrif buyurdi. Bu haqda Qirg‘izistonning Kabar davlat axborot agentligi xabar berdi.

San’atkor Bishkekdagi «Manas» xalqaro aeroportida Qirg‘iziston prezidenti administratsiyasi axborot siyosati xizmati rahbari Dayirbek Orunbekov hamda prezident ishlar boshqaruvchisi birinchi o‘rinbosari Boobek Salimjanov tomonidan kutib olindi.

Bugun, 18 oktyabr kuni soat 19:00 da Bishkek Arena stadionida Shakiraning Las Mujeres Ya No Lloran World Tour jahon gastrol safari doirasidagi konserti bo‘lib o‘tadi. Bu xonandaning Markaziy Osiyodagi ilk konserti hisoblanadi.

Tomoshabinlar "Hips Don't Lie", "Waka Waka" va "Whenever", "Wherever" kabi mashhur xitlar hamda xonandaning yangi qo‘shiqlarini tinglashlari kutilmoqda.

ShakiraKirgizstanBishkekLas Mujeres Ya No Lloran World Tour
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqdaShakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqda1 oktabr 12:40Maftuna Xolmurodova Shakira bilan uchrashishi mumkin (video)Maftuna Xolmurodova Shakira bilan uchrashishi mumkin (video)Kecha 17:02Qirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdiQirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdi2 oktabr 12:39Timati Qirg‘iziston orqali Rossiyaga eng noyob Bugatti W16 Mistral giperkarini olib kirdiTimati Qirg‘iziston orqali Rossiyaga eng noyob Bugatti W16 Mistral giperkarini olib kirdi24 sentabr 18:31Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildi10 sentabr 14:27Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)19 avgust 21:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda