Timati Qirg‘iziston orqali Rossiyaga eng noyob Bugatti W16 Mistral giperkarini olib kirdi

·5·Avto
Timati Qirg‘iziston orqali Rossiyaga eng noyob Bugatti W16 Mistral giperkarini olib kirdi

Rossiya shou-biznesi va avto-olamida misli ko‘rilmagan moliyaviy hamda logistik rekord qayd etildi: taniqli reper va tadbirkor Timati (Timur Yunusov) sayyoradagi eng qimmat va noyob ochiq kuzovli avtomobillardan biri hisoblangan Bugatti W16 Mistral rodsterining egasiga aylandi. Umumiy bahosi qariyb 5,9 million dollarni tashkil etuvchi ushbu eksklyuziv giperkar Rossiya hududiga Qirg‘iziston orqali olib kirildi.

Biroq bu xaridning eng shov-shuvli jihati mashinaning narxida emas, balki uni rasmiylashtirish xarajatlarida namoyon bo‘ldi: Timati ushbu avtomobilni Rossiyada qonuniy ro‘yxatdan o‘tkazish va utilizatsiya yig‘imini to‘lash uchun yana qo‘shimcha qariyb 3 million dollar to‘ladi! Bu ko‘rsatkich mamlakat avtotransport tarixidagi eng yirik utilizatsiya to‘lovi sifatida mutlaq rekordni o‘rnatdi. Butun dunyo bo‘ylab atigi 99 donagina cheklangan nusxada ishlab chiqarilgan va 1600 ot kuchiga ega 8,0 litrli afsonaviy W16 motor bilan jihozlangan giperkarning rulida Timatining sayr qilib yurgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda chaqmoqdek tarqaldi.

Xo‘sh, 5,9 million dollarlik noyob mashina uchun yana 3 million dollar yig‘im to‘lashning siri nimada, nega avto-logistika yo‘li sifatida Qirg‘iziston tanlandi va dunyodagi 99 ta shohona mashinadan biri nega aynan Moskva ko‘chalarini zabt etmoqda?

«$5,9 millionlik narx, rekord utilizatsiya yig‘imi va 99 tadan biri»: Timati xaridining 5 ta asosiy nuqtasi

Timatining rekordli yangi giperkari bo‘yicha eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Rekord darajadagi utilizatsiya to‘lovi: Avtomobilni Rossiyaga olib kirish va rasmiylashtirish uchun faqat utilizatsiya yig‘imiga taxminan 3 million dollar to‘landi;

  • Qirg‘iziston orqali logistika koridori: 5,9 million dollarlik giperkar Rossiya Federatsiyasiga Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YEOII) a’zosi bo‘lgan Qirg‘iziston orqali olib kelindi;

  • Dunyo bo‘yicha atigi 99 dona: Bugatti W16 Mistral cheklangan nusxada chiqarilgan bo‘lib, u afsonaviy W16 benzin dvigateli bilan jihozlangan so‘nggi model hisoblanadi;

  • 1600 ot kuchilik yirtqich quvvat: To‘rtta turbinali W16 agregati rodsterni 400 km/soatdan ortiq tezlikka chiqarish salohiyatiga ega;

  • Rossiyadagi mutlaq rekord: Mashinaning umumiy qiymati boj va yig‘imlar bilan birga 9 million dollardan oshib, mamlakatdagi eng qimmat xususiy avtoga aylandi.

Timati Qirg‘iziston orqali Rossiyaga eng noyob Bugatti W16 Mistral giperkarini olib kirdi

Bugatti W16 Mistral va odatiy superkarlar: Parametrlar va xarajatlar taqqosi

Timatining giperkari, uning texnik xususiyatlari va moliyaviy ko‘rsatkichlari tahlili:

Mezonlar va parametrlar

Oddiy seriyali luks superkarlar

Timatining Bugatti W16 Mistral giperkari JPGЕshyo 1

Ishlab chiqarish tiraji

Minglab dona (ommaviy ishlab chiqarish)

Dunyo bo‘ylab atigi 99 dona (qat’iy limit)

Dvigatel quvvati va turi

V8 yoki V12 (600–800 ot kuchi)

8.0L W16, 4 ta turbina — 1600 ot kuchi

Avtomobilning dastlabki bahosi

$250 000 – $500 000

Taxminan $5 900 000

Rossiyadagi utilizatsiya yig‘imi

Bir necha yuz ming yoki million rubl

Qariyb $3 000 000 (tarixiy rekord)

Tranzit yo‘nalishi

To‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy dilerlar

Qirg‘iziston orqali parallel import/YEOII koridori

Umumiy qiymati (yetkazib berish bilan)

$300 000 – $600 000

$9 000 000 atrofida (mutlaq elita maqomi)

Avtomobil va bojxona ekspertizasi: Nega utilizatsiya yig‘imi bu qadar ulkan summani tashkil etdi?

Avto-ekspertlar, bojxona brokerlari va iqtisodchilarning xulosalari:

  • Dvigatel hajmi va yangilangan utilyig‘im shkalasi: Rossiyada 2024–2026 yillarda kuchga kirgan qat’iy bojxona va utilizatsiya qonunchiligiga ko‘ra, yuqori ot kuchi va katta dvigatel hajmiga (8 litrli agregat) ega bo‘lgan hamda tijoriy qiymati o‘ta yuqori avtoulovlar uchun progressiv koeffitsiyentlar qo‘llanadi; 5,9 million dollarlik 1600 ot kuchiga ega avtomobil uchun yig‘imning 3 million dollarga yetishi aynan shu milliy shkala bilan izohlanadi;

  • Qirg‘iziston logistikasining sababi: Rossiyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri sanksiyalar va cheklangan logistika sharoitida eksklyuziv Yevropa avtomobillarini yetkazib berish murakkab; Qirg‘iziston orqali bojxona rasmiylashtiruvidan o‘tish esa YEOII normalari bo‘yicha yagona bojxona hududi imtiyozlaridan foydalanish va mashinani mintaqaga qonuniy kiritishning asosiy yo‘li bo‘lib qolmoqda;

  • W16 davrining yakuni va investitsion noyoblik: Mistral — Bugatti tarixida afsonaviy W16 motor o‘rnatilgan so‘nggi rodster sanaladi; 99 donadan biriga egalik qilish shunchaki hashamat emas, balki yillar o‘tib narxi faqat oshadigan noyob kolleksion investitsiyadir;

  • Ijtimoiy va media rezonans: 9 million dollarlik jami xarajat Timatining nafaqat reper, balki yirik biznes imperiyasi egasi sifatidagi moliyaviy qudratini yana bir karra global media sahnasida namoyish qildi.

Timati tomonidan Rossiyaga olib kirilgan ushbu 1600 ot kuchiga ega nodir «maxluq» nafaqat narxi, balki 3 million dollarlik rekord boj to‘lovi bilan ham uzoq vaqt davomida avto olamining bosh mavzusi bo‘lib qoladi.

Sizningcha, 5,9 million dollarlik avtomobilga faqat davlat yig‘imi sifatida yana 3 million dollar sarflash oqlangan qarormi yoki bu shunchaki haddan tashqari hashamat namoyishi? Sizda shunday imkoniyat bo‘lganida, dunyoda 99 dona bo‘lgan bunday noyob giperkarni xarid qilarmidingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va avto-olamdagi ushbu sensatsion xaridga bag‘ishlangan maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

TimatiBugatti W16 MistralKirgizstanYEOII
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bugatti Destrier: afsonaviy W16 giperkarining yangi talqini namoyish etildiBugatti Destrier: afsonaviy W16 giperkarining yangi talqini namoyish etildi6 avgust 17:27BYD Xitoy avtomagistrallarida 2000-sonli oʻta tezkor quvvatlash stansiyasini ishga tushirdiBYD Xitoy avtomagistrallarida 2000-sonli oʻta tezkor quvvatlash stansiyasini ishga tushirdiBugun 12:25Damas avtomobilini 50 foizini to‘lab, qolganini 24 oyda foizsiz berish mumkinDamas avtomobilini 50 foizini to‘lab, qolganini 24 oyda foizsiz berish mumkinBugun 10:29Samarqandda 11 ta hujjat sabab Chevrolet ONIX xatlandiSamarqandda 11 ta hujjat sabab Chevrolet ONIX xatlandiKecha 21:19Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)Saudiya Arabistoni «Tron» filmi uslubidagi Ceer elektrokarlarini namoyish qildi (foto)Kecha 06:38Hyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofaHyundai Tucson XRT 2027 taqdim etildi: toʻliq privod va yangi qiyofa22 sentabr 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi