Timati Qirg‘iziston orqali Rossiyaga eng noyob Bugatti W16 Mistral giperkarini olib kirdi
Rossiya shou-biznesi va avto-olamida misli ko‘rilmagan moliyaviy hamda logistik rekord qayd etildi: taniqli reper va tadbirkor Timati (Timur Yunusov) sayyoradagi eng qimmat va noyob ochiq kuzovli avtomobillardan biri hisoblangan Bugatti W16 Mistral rodsterining egasiga aylandi. Umumiy bahosi qariyb 5,9 million dollarni tashkil etuvchi ushbu eksklyuziv giperkar Rossiya hududiga Qirg‘iziston orqali olib kirildi.
Biroq bu xaridning eng shov-shuvli jihati mashinaning narxida emas, balki uni rasmiylashtirish xarajatlarida namoyon bo‘ldi: Timati ushbu avtomobilni Rossiyada qonuniy ro‘yxatdan o‘tkazish va utilizatsiya yig‘imini to‘lash uchun yana qo‘shimcha qariyb 3 million dollar to‘ladi! Bu ko‘rsatkich mamlakat avtotransport tarixidagi eng yirik utilizatsiya to‘lovi sifatida mutlaq rekordni o‘rnatdi. Butun dunyo bo‘ylab atigi 99 donagina cheklangan nusxada ishlab chiqarilgan va 1600 ot kuchiga ega 8,0 litrli afsonaviy W16 motor bilan jihozlangan giperkarning rulida Timatining sayr qilib yurgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda chaqmoqdek tarqaldi.
Xo‘sh, 5,9 million dollarlik noyob mashina uchun yana 3 million dollar yig‘im to‘lashning siri nimada, nega avto-logistika yo‘li sifatida Qirg‘iziston tanlandi va dunyodagi 99 ta shohona mashinadan biri nega aynan Moskva ko‘chalarini zabt etmoqda?
«$5,9 millionlik narx, rekord utilizatsiya yig‘imi va 99 tadan biri»: Timati xaridining 5 ta asosiy nuqtasi
Timatining rekordli yangi giperkari bo‘yicha eng muhim fakt va tafsilotlar:
Rekord darajadagi utilizatsiya to‘lovi: Avtomobilni Rossiyaga olib kirish va rasmiylashtirish uchun faqat utilizatsiya yig‘imiga taxminan 3 million dollar to‘landi;
Qirg‘iziston orqali logistika koridori: 5,9 million dollarlik giperkar Rossiya Federatsiyasiga Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YEOII) a’zosi bo‘lgan Qirg‘iziston orqali olib kelindi;
Dunyo bo‘yicha atigi 99 dona: Bugatti W16 Mistral cheklangan nusxada chiqarilgan bo‘lib, u afsonaviy W16 benzin dvigateli bilan jihozlangan so‘nggi model hisoblanadi;
1600 ot kuchilik yirtqich quvvat: To‘rtta turbinali W16 agregati rodsterni 400 km/soatdan ortiq tezlikka chiqarish salohiyatiga ega;
Rossiyadagi mutlaq rekord: Mashinaning umumiy qiymati boj va yig‘imlar bilan birga 9 million dollardan oshib, mamlakatdagi eng qimmat xususiy avtoga aylandi.
Bugatti W16 Mistral va odatiy superkarlar: Parametrlar va xarajatlar taqqosi
Timatining giperkari, uning texnik xususiyatlari va moliyaviy ko‘rsatkichlari tahlili:
Mezonlar va parametrlar
Oddiy seriyali luks superkarlar
Timatining Bugatti W16 Mistral giperkari JPGЕshyo 1
Ishlab chiqarish tiraji
Minglab dona (ommaviy ishlab chiqarish)
Dunyo bo‘ylab atigi 99 dona (qat’iy limit)
Dvigatel quvvati va turi
V8 yoki V12 (600–800 ot kuchi)
8.0L W16, 4 ta turbina — 1600 ot kuchi
Avtomobilning dastlabki bahosi
$250 000 – $500 000
Taxminan $5 900 000
Rossiyadagi utilizatsiya yig‘imi
Bir necha yuz ming yoki million rubl
Qariyb $3 000 000 (tarixiy rekord)
Tranzit yo‘nalishi
To‘g‘ridan to‘g‘ri rasmiy dilerlar
Qirg‘iziston orqali parallel import/YEOII koridori
Umumiy qiymati (yetkazib berish bilan)
$300 000 – $600 000
$9 000 000 atrofida (mutlaq elita maqomi)
Avtomobil va bojxona ekspertizasi: Nega utilizatsiya yig‘imi bu qadar ulkan summani tashkil etdi?
Avto-ekspertlar, bojxona brokerlari va iqtisodchilarning xulosalari:
Dvigatel hajmi va yangilangan utilyig‘im shkalasi: Rossiyada 2024–2026 yillarda kuchga kirgan qat’iy bojxona va utilizatsiya qonunchiligiga ko‘ra, yuqori ot kuchi va katta dvigatel hajmiga (8 litrli agregat) ega bo‘lgan hamda tijoriy qiymati o‘ta yuqori avtoulovlar uchun progressiv koeffitsiyentlar qo‘llanadi; 5,9 million dollarlik 1600 ot kuchiga ega avtomobil uchun yig‘imning 3 million dollarga yetishi aynan shu milliy shkala bilan izohlanadi;
Qirg‘iziston logistikasining sababi: Rossiyaga to‘g‘ridan to‘g‘ri sanksiyalar va cheklangan logistika sharoitida eksklyuziv Yevropa avtomobillarini yetkazib berish murakkab; Qirg‘iziston orqali bojxona rasmiylashtiruvidan o‘tish esa YEOII normalari bo‘yicha yagona bojxona hududi imtiyozlaridan foydalanish va mashinani mintaqaga qonuniy kiritishning asosiy yo‘li bo‘lib qolmoqda;
W16 davrining yakuni va investitsion noyoblik: Mistral — Bugatti tarixida afsonaviy W16 motor o‘rnatilgan so‘nggi rodster sanaladi; 99 donadan biriga egalik qilish shunchaki hashamat emas, balki yillar o‘tib narxi faqat oshadigan noyob kolleksion investitsiyadir;
Ijtimoiy va media rezonans: 9 million dollarlik jami xarajat Timatining nafaqat reper, balki yirik biznes imperiyasi egasi sifatidagi moliyaviy qudratini yana bir karra global media sahnasida namoyish qildi.
Timati tomonidan Rossiyaga olib kirilgan ushbu 1600 ot kuchiga ega nodir «maxluq» nafaqat narxi, balki 3 million dollarlik rekord boj to‘lovi bilan ham uzoq vaqt davomida avto olamining bosh mavzusi bo‘lib qoladi.
Sizningcha, 5,9 million dollarlik avtomobilga faqat davlat yig‘imi sifatida yana 3 million dollar sarflash oqlangan qarormi yoki bu shunchaki haddan tashqari hashamat namoyishi? Sizda shunday imkoniyat bo‘lganida, dunyoda 99 dona bo‘lgan bunday noyob giperkarni xarid qilarmidingiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va avto-olamdagi ushbu sensatsion xaridga bag‘ishlangan maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…