Qirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qirg‘iziston o‘zining ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini muvaffaqiyatli tarzda koinotga uchirib, kosmik davlatlar qatoridan joy oldi.
- Ushbu tarixiy voqeani kuzatish uchun Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov shaxsan AQSHga tashrif buyurdi.
- Sun’iy yo‘ldosh SpaceX kompaniyasining «Falcon 9» raketa-tashuvchisi yordamida Kaliforniyadagi Vandenberg harbiy-havo kuchlari bazasidan fazoga olib chiqildi.
Markaziy Osiyo mintaqasining koinotni zabt etish sari tashlagan qadamlari yana bir ulkan tarixiy g‘alaba bilan boyidi! Qirg‘iziston Respublikasi o‘zining ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini muvaffaqiyatli tarzda ochiq koinotga uchirib, rasman kosmik davlatlar qatoridan joy oldi. Ushbu muhim tarixiy voqeani o‘z ko‘zi bilan ko‘rish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov shaxsan AQSHga tashrif buyurib, uchirish jarayonida bevosita ishtirok etdi. Xo‘sh, birinchi qirg‘iz sun’iy yo‘ldoshi qaysi raketa yordamida fazoga olib chiqildi va u mamlakat uchun qanday strategik vazifalarni bajaradi?
Ilon Maskning raketasi va Kaliforniyadagi start
Ushbu tarixiy missiya Ilon Mask asos solgan dunyoning eng yetakchi xususiy kosmik kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirildi:
Kosmodrom tanlovi: Sun’iy yo‘ldosh AQSHning Kaliforniya shtatida joylashgan mashhur Vandenberg harbiy-havo kuchlari bazasidan koinot sari ko‘tarildi;
Falcon 9 qudrati: Qirg‘izistonning ilk kosmik apparatini orbitaga olib chiqish vazifasi SpaceX kompaniyasining ishonchli va ko‘p martalik «Falcon 9» og‘ir raketa-tashuvchisiga ishonib topshirildi;
Prezident ishtiroki: Qirg‘iziston yetakchisi Sadir Japarov ushbu tarixiy lahzalarni AQSHdagi uchirish marosimi markazidan turib shaxsan kuzatib bordi;
Orbitaga chiqish: Raketa belgilangan vaqtda muvaffaqiyatli ko‘tarilib, apparatni fazoviy orbitaga eson-omon joylashtirdi.
Qirg‘iziston uchun koinot eshigi ochildi
«Qirg‘izistonning ilk milliy apparatining koinotga chiqarilishi nafaqat mamlakat ilm-fani va texnologiyasining eng katta yutug‘i, balki mintaqaviy xavfsizlik, aloqa va yerni masofadan kuzatish sohasida yangi davr boshlanishini anglatadi».
Mazkur tarixiy qadam kelgusida qishloq xo‘jaligi, ekologiya va tabiiy ofatlarni monitoring qilishda mamlakatning o‘z mustaqil ma’lumotlar manbasiga ega bo‘lishini ta’minlaydi.
Ilk qirg‘iz sun’iy yo‘ldoshi parvozi (Jadval)
Mezon / Ko‘rsatkich
Rasmiy ma’lumotlar va faktlar
Apparat maqomi
Qirg‘iziston tarixidagi ilk milliy sun’iy yo‘ldosh
Tashuvchi raketa
Falcon 9 (Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi)
Start maydonchasi
Vandenberg harbiy-havo kuchlari bazasi (Kaliforniya, AQSH)
Oliy darajali mehmon
Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov shaxsan ishtirok etdi
Asosiy maqsad
Milliy ilm-fanni rivojlantirish va kosmik monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish
Sizningcha, Markaziy Osiyo davlatlarining koinot sohasidagi bunday yurishlari mintaqa taraqqiyotiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Qirg‘izistonning o‘z sun’iy yo‘ldoshiga ega bo‘lishini qanday baholaysiz?
O‘z tabriklaringiz va fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring hamda qardosh xalqning ushbu ulkan tarixiy muvaffaqiyatini do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…