Qirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdi

·49·Dunyo
Qirg‘iziston ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini koinotga uchirdi: Sadir Japarov shaxsan kuzatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qirg‘iziston o‘zining ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini muvaffaqiyatli tarzda koinotga uchirib, kosmik davlatlar qatoridan joy oldi.
  • Ushbu tarixiy voqeani kuzatish uchun Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov shaxsan AQSHga tashrif buyurdi.
  • Sun’iy yo‘ldosh SpaceX kompaniyasining «Falcon 9» raketa-tashuvchisi yordamida Kaliforniyadagi Vandenberg harbiy-havo kuchlari bazasidan fazoga olib chiqildi.

Markaziy Osiyo mintaqasining koinotni zabt etish sari tashlagan qadamlari yana bir ulkan tarixiy g‘alaba bilan boyidi! Qirg‘iziston Respublikasi o‘zining ilk milliy sun’iy yo‘ldoshini muvaffaqiyatli tarzda ochiq koinotga uchirib, rasman kosmik davlatlar qatoridan joy oldi. Ushbu muhim tarixiy voqeani o‘z ko‘zi bilan ko‘rish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov shaxsan AQSHga tashrif buyurib, uchirish jarayonida bevosita ishtirok etdi. Xo‘sh, birinchi qirg‘iz sun’iy yo‘ldoshi qaysi raketa yordamida fazoga olib chiqildi va u mamlakat uchun qanday strategik vazifalarni bajaradi?

Ilon Maskning raketasi va Kaliforniyadagi start

Ushbu tarixiy missiya Ilon Mask asos solgan dunyoning eng yetakchi xususiy kosmik kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirildi:

  • Kosmodrom tanlovi: Sun’iy yo‘ldosh AQSHning Kaliforniya shtatida joylashgan mashhur Vandenberg harbiy-havo kuchlari bazasidan koinot sari ko‘tarildi;

  • Falcon 9 qudrati: Qirg‘izistonning ilk kosmik apparatini orbitaga olib chiqish vazifasi SpaceX kompaniyasining ishonchli va ko‘p martalik «Falcon 9» og‘ir raketa-tashuvchisiga ishonib topshirildi;

  • Prezident ishtiroki: Qirg‘iziston yetakchisi Sadir Japarov ushbu tarixiy lahzalarni AQSHdagi uchirish marosimi markazidan turib shaxsan kuzatib bordi;

  • Orbitaga chiqish: Raketa belgilangan vaqtda muvaffaqiyatli ko‘tarilib, apparatni fazoviy orbitaga eson-omon joylashtirdi.

Qirg‘iziston uchun koinot eshigi ochildi

«Qirg‘izistonning ilk milliy apparatining koinotga chiqarilishi nafaqat mamlakat ilm-fani va texnologiyasining eng katta yutug‘i, balki mintaqaviy xavfsizlik, aloqa va yerni masofadan kuzatish sohasida yangi davr boshlanishini anglatadi».

Mazkur tarixiy qadam kelgusida qishloq xo‘jaligi, ekologiya va tabiiy ofatlarni monitoring qilishda mamlakatning o‘z mustaqil ma’lumotlar manbasiga ega bo‘lishini ta’minlaydi.

Ilk qirg‘iz sun’iy yo‘ldoshi parvozi (Jadval)

Mezon / Ko‘rsatkich

Rasmiy ma’lumotlar va faktlar

Apparat maqomi

Qirg‘iziston tarixidagi ilk milliy sun’iy yo‘ldosh

Tashuvchi raketa

Falcon 9 (Ilon Maskning SpaceX kompaniyasi)

Start maydonchasi

Vandenberg harbiy-havo kuchlari bazasi (Kaliforniya, AQSH)

Oliy darajali mehmon

Qirg‘iziston prezidenti Sadir Japarov shaxsan ishtirok etdi

Asosiy maqsad

Milliy ilm-fanni rivojlantirish va kosmik monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish

Sizningcha, Markaziy Osiyo davlatlarining koinot sohasidagi bunday yurishlari mintaqa taraqqiyotiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Qirg‘izistonning o‘z sun’iy yo‘ldoshiga ega bo‘lishini qanday baholaysiz?

O‘z tabriklaringiz va fikr-mulohazangizni pastda izohlarda qoldiring hamda qardosh xalqning ushbu ulkan tarixiy muvaffaqiyatini do‘stlaringizga Telegram orqali yuboring!

KirgizstanSpaceXFalcon 9Sadir Japarov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Timati Qirg‘iziston orqali Rossiyaga eng noyob Bugatti W16 Mistral giperkarini olib kirdiTimati Qirg‘iziston orqali Rossiyaga eng noyob Bugatti W16 Mistral giperkarini olib kirdi24 sentabr 18:31Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildi10 sentabr 14:27SpaceX Falcon 9 raketasi orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX Falcon 9 raketasi orbitaga 130 ta kosmik apparatni muvaffaqiyatli chiqardiBugun 02:27SpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdiSpaceX Falcon 9 raketa uchun buyurtmalarni toʻxtatdi22 sentabr 00:51SpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX navbatdagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi7 sentabr 15:56SpaceX yana 29 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiSpaceX yana 29 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini orbitaga muvaffaqiyatli chiqardi22 avgust 02:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota