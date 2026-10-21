Maftuna Xolmurodovaning Shakira bilan tushgan surati muxlislar e’tiborida (foto, video)

·578·Madaniyat
Maftuna Xolmurodovaning Shakira bilan tushgan surati muxlislar e’tiborida (foto, video)

Xonanda Maftuna Xolmurodova 18 oktyabr kuni Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahridagi «Bishkek Arena» stadionida bo‘lib o‘tgan Shakira konsertida ishtirok etdi. San’atkor o‘zining Instagram sahifasida jahon yulduzi bilan birga tushgan suratini e’lon qildi.

Kolumbiyalik mashhur xonanda Shakira Bishkekda «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour» nomli jahon gastrol safari doirasida konsert berdi. Ushbu chiqish uning Markaziy Osiyodagi ilk konserti bo‘ldi.

Maftuna Xolmurodova Shakira bilan tushgan suratiga izoh qoldirar ekan, unga yana bir bor uchrashish istagini bildirdi.

Ikki ayol binoning ichida selfi tushmoqda, ulardan biri mo‘ynali telpakda.

«Shakira, biz yana ko‘rishamiz! Chunki hali orzuim amalga oshmadi», — deb yozdi xonanda.

San’atkorning bu so‘zlari uning Shakira bilan bog‘liq hali amalga oshmagan orzusi borligiga ishora qildi. Biroq Maftuna Xolmurodova aynan qanday orzuni nazarda tutganiga aniqlik kiritmagan.

Mavtuna XolmurodovaShakiraBishkek ArenaLas Mujeres Ya No Lloran Uorld Tur
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bishkekdagi konsertda Shakiraning ko‘zoynagini ilib olgan qiz uni qimmat narxga sotmoqchi!Bishkekdagi konsertda Shakiraning ko‘zoynagini ilib olgan qiz uni qimmat narxga sotmoqchi!Kecha 14:33Markaziy Osiyoda tarixiy shou: Dunyo yulduzi Shakira Bishkekda konsert berdi (video)Markaziy Osiyoda tarixiy shou: Dunyo yulduzi Shakira Bishkekda konsert berdi (video)Kecha 08:17Shakira Qirg‘izistonga keldi: bugun Bishkekda konsert beradi (video)Shakira Qirg‘izistonga keldi: bugun Bishkekda konsert beradi (video)18 oktabr 12:46Maftuna Xolmurodova Shakira bilan uchrashishi mumkin (video)Maftuna Xolmurodova Shakira bilan uchrashishi mumkin (video)17 oktabr 17:02Shakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqdaShakira Markaziy Osiyoga ilk bor tashrif buyuradi: Bishkekda konsert berishi kutilmoqda1 oktabr 12:40Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)19 avgust 21:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi