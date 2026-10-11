Uchtepada issiq suv 18 oktyabrgacha vaqtincha o‘chiriladi

·19·O‘zbekiston
Uchtepada issiq suv 18 oktyabrgacha vaqtincha o‘chiriladi

Toshkent shahrining Uchtepa tumanida 2026 yil 12 oktyabrdan 18 oktyabrga qadar issiq suv ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi. Cheklovlar 2026 yil uchun belgilangan rejali profilaktika ishlari bilan bog‘liq.

Issiq suv ta’minotidagi uzilish IM-5 qozonxonalari xizmat ko‘rsatadigan hududlarga taalluqli. Jami 25 ta mahalladagi aholi ushbu cheklovdan ta’sirlanadi.

Issiq suv vaqtincha o‘chiriladigan mahallalar ro‘yxati:

• «Guzar»

• «Qo‘rg‘ontepa»

• «Xuroson»

• «Zargarlik»

• «Ko‘hna Cho‘ponota»

«Bog‘iston»

• «Bog‘obod»

• «Birlik»

• «Nayman»

• «Farhod»

• «Tinchlikobod»

• «Vatan»

• «Vatanparvar»

• «Hamdo‘st»

• «Nurobod»

• «Shirin»

• «Diydor»

• «A. Sog‘uniy»

• «Diyorobod»

• «Yangiyo‘l»

• «Foziltepa»

• «Zulfizar»

• «Xurshid»

• «Ko‘rkamobod»

• «Quyi Darxon»

Rejali profilaktika ishlari yakunlanganidan so‘ng issiq suv ta’minoti 2026 yil 18 oktyabrda qayta tiklanishi belgilangan.

ToshkentUchtepa tumaniIM-5 qozonxonalariissiq suv ta’minoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydiToshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydi5 oktabr 19:32Toshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldiToshkentda ayol haydovchini haqorat qilgan erkak o‘n besh sutkaga qamaldi10 iyun 21:19Sotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandiSotilgan uy yana boshqa shaxsga sotib yuborilgani aniqlandi8 iyun 10:09Toshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadiToshkentda issiqlik ta’minoti tizimi 2028 yilgacha yangilanadi4 iyun 17:41Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!Kontrakt to‘lovi 15 oktyabrgacha uzaytirildi: talabalar uchun muhim shartlar!20 sentabr 12:18Toshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinishi mumkinToshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinishi mumkinBugun 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)