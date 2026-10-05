Toshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydi

·35·Jamiyat
Toshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentning Mirobod, Yashnobod, Sergeli, Yangihayot va Bektemir tumanlaridagi ayrim hududlarda 5 oktyabrdan 9 oktyabrgacha issiq suv ta’minoti to‘xtatiladi.
  • Bu uzilish issiqlik tarmoqlari va uskunalarida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko‘rish maqsadida o‘tkaziladigan rejali profilaktika ishlari bilan bog‘liq.
  • Mazkur ishlarning asosiy maqsadi issiqlik tizimining qish mavsumida barqaror va uzluksiz ishlashini ta’minlashdan iborat.

Toshkentning beshta tumanida ayrim hududlarda issiq suv ta’minoti besh kunga to‘xtatiladi. Mirobod, Yashnobod, Sergeli, Yangihayot va Bektemir tumanlarining ayrim hududlarida profilaktika ishlari sababli 5 oktyabrdan 9 oktyabrgacha issiq suv berilmaydi.

Bu vaqtda issiqlik tarmoqlari va tegishli uskunalarda rejali profilaktika ishlari amalga oshiriladi.

Qaysi tumanlarda issiq suv to‘xtatiladi?

Rejali ishlar poytaxtning quyidagi tumanlaridagi ayrim hududlarni qamrab oladi:

  • Mirobod;

  • Yashnobod;

  • Sergeli;

  • Yangihayot;

  • Bektemir.

Issiq suv ta’minoti 5 oktyabrdan 9 oktyabrgacha vaqtincha to‘xtatiladi.

Shuning uchun mazkur tumanlarda yashovchi aholi belgilangan kunlarda issiq suv ta’minotida uzilish bo‘lishiga tayyor turishi kerak.

Nega issiq suv to‘xtatilyapti?

Ma’lum qilinishicha, bu oddiy avariya yoki rejadan tashqari uzilish emas.

Issiqlik ta’minoti tizimida rejali profilaktika ishlari olib boriladi. Ularning asosiy maqsadi kuz-qish mavsumida issiqlik tarmoqlari va uskunalarining barqaror ishlashini ta’minlashdan iborat.

Ya’ni tarmoqlar sovuq mavsum boshlanishidan oldin texnik jihatdan tekshirilib, zarur profilaktika ishlaridan o‘tkaziladi.

Aholi uchun vaqtinchalik noqulaylik

Issiq suvning bir necha kunga to‘xtatilishi, ayniqsa ko‘p qavatli uylarda yashayotgan aholi uchun muayyan noqulaylik keltirib chiqarishi mumkin.

Biroq rejali profilaktika ishlari issiqlik tizimining kuz-qish mavsumida uzluksiz va barqaror ishlashini ta’minlash uchun amalga oshiriladi.

Shu sababli Mirobod, Yashnobod, Sergeli, Yangihayot va Bektemir tumanlarining issiq suvi vaqtincha to‘xtaydigan hududlarida yashovchi fuqarolar 5–9 oktyabr kunlari uchun zarur choralarni oldindan ko‘rib qo‘yishi maqsadga muvofiq.

9 oktyabrdan keyin ta’minot tiklanadi

Rejali profilaktika ishlari belgilangan muddatda yakunlangach, issiq suv ta’minotini qayta tiklash ko‘zda tutilgan.

Mazkur ishlardan asosiy maqsad — qish mavsumida poytaxt issiqlik tarmoqlarining ishonchli va barqaror ishlashini ta’minlash.

Demak, besh tumandagi vaqtinchalik uzilish aholi uchun noqulaylik tug‘dirsa-da, uning ortida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik va issiqlik tizimini barqaror ishlatish maqsadi turibdi.

Toshkentissiq suv ta’minotiprofilaktika ishlariissiqlik tarmoqlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladi9 sentabr 14:18Toshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentning 3 ta tumanida issiq suv vaqtincha o‘chiriladi7 sentabr 14:04Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)Munisa Rizayeva Toshkent manzarasini ko‘rib: «Dubaydamizmi?» (video)16 avgust 12:14+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?14 iyul 12:10Veolia Energy kuzda nega issiq suv 5 kunga o‘chirilishini tushuntirdiVeolia Energy kuzda nega issiq suv 5 kunga o‘chirilishini tushuntirdi30 sentabr 13:09Bog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdiBog‘chalar yopiladimi? Jazirama qarorni tezlatdi13 iyul 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi