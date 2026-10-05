Toshkentning 5 ta tumanida 5 kun davomida issiq suv bo‘lmaydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentning Mirobod, Yashnobod, Sergeli, Yangihayot va Bektemir tumanlaridagi ayrim hududlarda 5 oktyabrdan 9 oktyabrgacha issiq suv ta’minoti to‘xtatiladi.
- Bu uzilish issiqlik tarmoqlari va uskunalarida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko‘rish maqsadida o‘tkaziladigan rejali profilaktika ishlari bilan bog‘liq.
- Mazkur ishlarning asosiy maqsadi issiqlik tizimining qish mavsumida barqaror va uzluksiz ishlashini ta’minlashdan iborat.
Toshkentning beshta tumanida ayrim hududlarda issiq suv ta’minoti besh kunga to‘xtatiladi. Mirobod, Yashnobod, Sergeli, Yangihayot va Bektemir tumanlarining ayrim hududlarida profilaktika ishlari sababli 5 oktyabrdan 9 oktyabrgacha issiq suv berilmaydi.
Bu vaqtda issiqlik tarmoqlari va tegishli uskunalarda rejali profilaktika ishlari amalga oshiriladi.
Qaysi tumanlarda issiq suv to‘xtatiladi?
Rejali ishlar poytaxtning quyidagi tumanlaridagi ayrim hududlarni qamrab oladi:
Mirobod;
Yashnobod;
Sergeli;
Yangihayot;
Bektemir.
Issiq suv ta’minoti 5 oktyabrdan 9 oktyabrgacha vaqtincha to‘xtatiladi.
Shuning uchun mazkur tumanlarda yashovchi aholi belgilangan kunlarda issiq suv ta’minotida uzilish bo‘lishiga tayyor turishi kerak.
Nega issiq suv to‘xtatilyapti?
Ma’lum qilinishicha, bu oddiy avariya yoki rejadan tashqari uzilish emas.
Issiqlik ta’minoti tizimida rejali profilaktika ishlari olib boriladi. Ularning asosiy maqsadi kuz-qish mavsumida issiqlik tarmoqlari va uskunalarining barqaror ishlashini ta’minlashdan iborat.
Ya’ni tarmoqlar sovuq mavsum boshlanishidan oldin texnik jihatdan tekshirilib, zarur profilaktika ishlaridan o‘tkaziladi.
Aholi uchun vaqtinchalik noqulaylik
Issiq suvning bir necha kunga to‘xtatilishi, ayniqsa ko‘p qavatli uylarda yashayotgan aholi uchun muayyan noqulaylik keltirib chiqarishi mumkin.
Biroq rejali profilaktika ishlari issiqlik tizimining kuz-qish mavsumida uzluksiz va barqaror ishlashini ta’minlash uchun amalga oshiriladi.
Shu sababli Mirobod, Yashnobod, Sergeli, Yangihayot va Bektemir tumanlarining issiq suvi vaqtincha to‘xtaydigan hududlarida yashovchi fuqarolar 5–9 oktyabr kunlari uchun zarur choralarni oldindan ko‘rib qo‘yishi maqsadga muvofiq.
9 oktyabrdan keyin ta’minot tiklanadi
Rejali profilaktika ishlari belgilangan muddatda yakunlangach, issiq suv ta’minotini qayta tiklash ko‘zda tutilgan.
Mazkur ishlardan asosiy maqsad — qish mavsumida poytaxt issiqlik tarmoqlarining ishonchli va barqaror ishlashini ta’minlash.
Demak, besh tumandagi vaqtinchalik uzilish aholi uchun noqulaylik tug‘dirsa-da, uning ortida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik va issiqlik tizimini barqaror ishlatish maqsadi turibdi.
Izohlar 0
…