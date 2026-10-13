Ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan yordam berilishi mumkin

·43·O‘zbekiston
Ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan yordam berilishi mumkin

O‘zbekistonda ehtiyojmand oilalarga joriy yil noyabr oyida bir martalik 1 million so‘mdan moddiy yordam berish taklif etilmoqda. Bu haqda 13 oktyabr kuni jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan Prezident farmoni loyihasida aytilgan.

Yordam faqat Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga emas, balki daromadi belgilangan mezondan oshmaydigan boshqa ehtiyojmand xonadonlarga ham berilishi mumkin. Yolg‘iz keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar yashaydigan oilalar ham qamrab olinadi.

Shuningdek, elektr energiyasi, tabiiy gaz va ko‘mir uchun kompensatsiya olish imkoniyatlarini kengaytirish rejalashtirilmoqda. Gazlashtirilmagan hududlarda esa isitish mavsumida elektr energiyasining bazaviy me’yorini 200 kVt·soatdan 350 kVt·soatgacha oshirish taklif etilgan.

Bundan tashqari, ehtiyojmand oilalarga suyultirilgan gaz uchun har kilogrammga 3 ming so‘mdan, oyiga 20 kilogrammgacha kompensatsiya berish rejalashtirilmoqda.

Eslatma: bu choralar hozircha loyiha sifatida taklif qilingan. Ular tasdiqlansa, belgilangan tartibda amalga kiritiladi.

O‘zbekistonEhtiyojmand oilalarPrezident farmoniElektr energiyasi kompensatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

470 ming oilaga gaz va elektr uchun davlat kompensatsiyasi uzaytiriladi470 ming oilaga gaz va elektr uchun davlat kompensatsiyasi uzaytiriladi6 oktabr 22:43Qishda ehtiyojmand oilalarga yordam kuchayadi: yangi choralar ma’lum qilindiQishda ehtiyojmand oilalarga yordam kuchayadi: yangi choralar ma’lum qilindi6 oktabr 19:58MrBeast jamoasi Xivada: Ichan qal’a dunyo nigohida bo‘lishi mumkin!MrBeast jamoasi Xivada: Ichan qal’a dunyo nigohida bo‘lishi mumkin!Bugun 16:03Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tarixiy loyihalarga start berdi (video)Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi tarixiy loyihalarga start berdi (video)Bugun 10:01Botir Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandiBotir Qudratxo‘jayev O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandiKecha 23:37Sirdaryo viloyatiga yangi rahbar tayinlandi»: Doniyor Qodirov viloyat hokimi vazifasini bajaradiSirdaryo viloyatiga yangi rahbar tayinlandi»: Doniyor Qodirov viloyat hokimi vazifasini bajaradiKecha 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi