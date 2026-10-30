Noyabr oyida ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik yordam ajratiladi

·50·O‘zbekiston
Noyabr oyida ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik yordam ajratiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 28 oktyabrdagi farmoniga asosan, kuz-qish mavsumida ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘m miqdorida bir martalik moddiy yordam puli ajratiladi.
  • Mazkur to‘lovlar «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilgan oilalar, «Mahalla yettiligi» xulosasiga ko‘ra muhtoj deb topilganlar, yolg‘iz keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda ota-ona qaramog‘idan mahrum bolalarni tarbiyalayotgan xonadonlarga beriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 28 oktyabrdagi tegishli farmoniga muvofiq, kirib kelayotgan 2026/2027 yilgi kuz-qish va isitish mavsumida aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash maqsadida ayrim toifadagi ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik moddiy yordam puli ajratiladi.

Mazkur to‘lovlar joriy yilning noyabr oyida manzilli tarzda egalariga yetkazilishi belgilangan.

Bir martalik yordam puli kimlarga to‘lanadi?

Belgilangan mezonlarga ko‘ra, 1 million so‘mlik bir martalik to‘lov quyidagi fuqarolar va oilalarga beriladi:

  • «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilgan oilalar: Davlat tomonidan kam ta’minlangan deb e’tirof etilgan oilalar;

  • «Mahalla yettiligi» xulosasi bo‘yicha ehtiyojmandlar: Reyestrga kirmagan bo‘lsa-da, mahalla mas’ullari tomonidan haqiqatda moddiy ko‘makka muhtoj deb topilgan xonadonlar;

  • Ko‘p qavatli uylarda yashovchi kam daromadli oilalar: Markazlashtirilgan isitish tizimiga ulangan, jon boshiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha daromadi belgilangan chegaraviy mezonlardan oshmaydigan oilalar;

  • O‘zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar: Yolg‘iz yashovchi keksalar hamda I va II guruh nogironligi bo‘lgan fuqarolar;

  • Yetim va qaramog‘ini yo‘qotgan bolalar: Ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan va yetim bolalarni tarbiyalayotgan oilalar.

Qo‘shimcha toifalar va to‘lov tartibi

Shuningdek, hududlarda barqaror ish o‘rinlarini yaratish hamda aholi daromadlarini oshirish bo‘yicha faoliyat yuritayotgan tuman yoki shahar shtablarining xulosa va qarorlari asosida ro‘yxatdan tashqaridagi boshqa ehtiyojmand oilalarga ham ushbu ko‘mak pulini ajratishga ruxsat berilgan.

Yordam mablag‘lari noyabr oyi davomida to‘liq moliyalashtirilib, benefitsiarlarning bank kartalariga yoki naqd shaklda manzilli yetkazib beriladi.

Mazkur chora-tadbir sovuq mavsum boshlanishi arafasida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamining kommunal xarajatlari hamda kundalik zaruriy ehtiyojlarini yengillashtirishga qaratilgan.

Ijtimoiy himoya yagona reyestriBir martalik moddiy yordamMahalla yettiligiKuz-qish mavsumi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?26 iyul 21:19Bu qish O‘zbekistonda “svet” o‘chmaydimi? Energetika vazirligi izoh berdiBu qish O‘zbekistonda “svet” o‘chmaydimi? Energetika vazirligi izoh berdi18 oktabr 15:40Ichimlik suvi 24 soatga o‘chiriladi: Yunusoboddagi yirik majmualar va ko‘chalar suvsiz qoladiIchimlik suvi 24 soatga o‘chiriladi: Yunusoboddagi yirik majmualar va ko‘chalar suvsiz qoladi14 sentabr 07:54Mahallalarga o‘rtacha 5,5 mlrd so‘mdan mablag‘ ajratilgani ma’lum qilindiMahallalarga o‘rtacha 5,5 mlrd so‘mdan mablag‘ ajratilgani ma’lum qilindi16 iyul 16:03Qishda ehtiyojmand oilalarga yordam kuchayadi: yangi choralar ma’lum qilindiQishda ehtiyojmand oilalarga yordam kuchayadi: yangi choralar ma’lum qilindi6 oktabr 19:58Ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan yordam berilishi mumkinEhtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan yordam berilishi mumkin13 oktabr 21:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)