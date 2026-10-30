Noyabr oyida ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik yordam ajratiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 28 oktyabrdagi farmoniga asosan, kuz-qish mavsumida ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘m miqdorida bir martalik moddiy yordam puli ajratiladi.
- Mazkur to‘lovlar «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilgan oilalar, «Mahalla yettiligi» xulosasiga ko‘ra muhtoj deb topilganlar, yolg‘iz keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar hamda ota-ona qaramog‘idan mahrum bolalarni tarbiyalayotgan xonadonlarga beriladi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 28 oktyabrdagi tegishli farmoniga muvofiq, kirib kelayotgan 2026/2027 yilgi kuz-qish va isitish mavsumida aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash maqsadida ayrim toifadagi ehtiyojmand oilalarga 1 million so‘mdan bir martalik moddiy yordam puli ajratiladi.
Mazkur to‘lovlar joriy yilning noyabr oyida manzilli tarzda egalariga yetkazilishi belgilangan.
Bir martalik yordam puli kimlarga to‘lanadi?
Belgilangan mezonlarga ko‘ra, 1 million so‘mlik bir martalik to‘lov quyidagi fuqarolar va oilalarga beriladi:
«Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kiritilgan oilalar: Davlat tomonidan kam ta’minlangan deb e’tirof etilgan oilalar;
«Mahalla yettiligi» xulosasi bo‘yicha ehtiyojmandlar: Reyestrga kirmagan bo‘lsa-da, mahalla mas’ullari tomonidan haqiqatda moddiy ko‘makka muhtoj deb topilgan xonadonlar;
Ko‘p qavatli uylarda yashovchi kam daromadli oilalar: Markazlashtirilgan isitish tizimiga ulangan, jon boshiga to‘g‘ri keladigan o‘rtacha daromadi belgilangan chegaraviy mezonlardan oshmaydigan oilalar;
O‘zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar: Yolg‘iz yashovchi keksalar hamda I va II guruh nogironligi bo‘lgan fuqarolar;
Yetim va qaramog‘ini yo‘qotgan bolalar: Ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan va yetim bolalarni tarbiyalayotgan oilalar.
Qo‘shimcha toifalar va to‘lov tartibi
Shuningdek, hududlarda barqaror ish o‘rinlarini yaratish hamda aholi daromadlarini oshirish bo‘yicha faoliyat yuritayotgan tuman yoki shahar shtablarining xulosa va qarorlari asosida ro‘yxatdan tashqaridagi boshqa ehtiyojmand oilalarga ham ushbu ko‘mak pulini ajratishga ruxsat berilgan.
Yordam mablag‘lari noyabr oyi davomida to‘liq moliyalashtirilib, benefitsiarlarning bank kartalariga yoki naqd shaklda manzilli yetkazib beriladi.
Mazkur chora-tadbir sovuq mavsum boshlanishi arafasida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamining kommunal xarajatlari hamda kundalik zaruriy ehtiyojlarini yengillashtirishga qaratilgan.
Izohlar 0
…