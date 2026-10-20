“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH davlat kotibi Marko Rubio Samarqanddagi biznes-forumda O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va AQSH prezidentining maxsus vakili Serjio Gorning faoliyatini yuqori baholadi.
- Rubio ularning AQSH–O‘zbekiston biznes va investitsiya kengashi hamda C5+1 formati doirasidagi sa’y-harakatlari ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etayotganini ta’kidladi.
AQSH davlat kotibi Marko Rubio Samarqanddagi biznes-forumda Saida Mirziyoyevaning faoliyatiga yuqori baho berib, unga va AQSH prezidentining maxsus vakili Serjio Gorga alohida minnatdorlik bildirdi. Ularning AQSH–O‘zbekiston biznes va investitsiya kengashi hamda C5+1 formati doirasidagi sa’y-harakatlari ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etayotgani ta’kidlandi.
«U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson»
Samarqandda o‘tkazilgan biznes-forumda so‘zga chiqqan Marko Rubio O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va AQSH prezidentining maxsus vakili Serjio Gorning faoliyatini e’tirof etdi.
AQSH davlat kotibi ularning ikki mamlakat o‘rtasidagi biznes aloqalarini rivojlantirish, davlat idoralari va xususiy sektor vakillarini birlashtirish yo‘lidagi mehnatini alohida qayd etdi.
«Biz uni shunchaki Saida deb chaqiramiz, chunki uni turli joylarda, ko‘plab tadbirlarda uchratamiz. U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson. Bu ishga ajratgan vaqtingiz va kuch-g‘ayratingiz uchun ikkingizga ham rahmat», — dedi Marko Rubio.
Bu e’tirof forumdagi e’tiborli bayonotlardan biri bo‘ldi. Rubio o‘z nutqida ikki tomon vakillarining hamkorlikni rivojlantirish yo‘lidagi sa’y-harakatlari muhimligini ta’kidladi.
AQSH–O‘zbekiston biznes va investitsiya kengashi qanday vazifani bajaradi?
Marko Rubio alohida minnatdorlik bildirgan AQSH–O‘zbekiston biznes va investitsiya kengashi ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan muloqot maydoni hisoblanadi.
Bunday mexanizmlar davlat idoralari va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni muvofiqlashtirish, tadbirkorlar o‘rtasidagi aloqalarni rivojlantirish hamda yangi biznes imkoniyatlarini muhokama qilishda muhim o‘rin tutadi.
Rubio ta’kidlaganidek, kengash hamraislari va C5+1 formati doirasidagi hamkorlikning ahamiyati davlatlar imkoniyatlarini xususiy sektor salohiyati bilan birlashtirishdadir.
Bu yondashuv investitsiyaviy aloqalarni kengaytirish, kompaniyalar o‘rtasidagi hamkorlikni rag‘batlantirish va ikki mamlakat uchun o‘zaro manfaatli loyihalarni rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin.
«Biz mustaqil va suveren davlatlarmiz»
AQSH davlat kotibi o‘z nutqida ikki mamlakat munosabatlarining asosini tashkil etuvchi umumiy maqsadlar va qadriyatlarga ham to‘xtaldi.
«Biz mustaqil va suveren davlatlarmiz. Har birimiz o‘z mamlakatimiz va xalqimiz uchun eng yaxshisini istaymiz. Aynan shu umumiy qadriyatlar va maqsadlar munosabatlarimizni samarali rivojlantirish imkonini bermoqda», — dedi Marko Rubio.
Ushbu fikrlar O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi hamkorlikda o‘zaro manfaat, milliy manfaatlarga hurmat va amaliy natijalarga intilish muhimligini ifodalaydi.
Har ikki mamlakat o‘z iqtisodiy salohiyatini rivojlantirish va fuqarolari uchun yangi imkoniyatlar yaratishdan manfaatdor. Shu nuqtayi nazardan, biznes-forumdagi muloqotlar va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan tashabbuslar alohida ahamiyatga ega.
Samarqanddagi biznes-forumdan qanday natijalar kutilmoqda?
Marko Rubio nutqida bildirilgan fikrlar O‘zbekiston–AQSH munosabatlarida iqtisodiy hamkorlik va xususiy sektorning o‘rni muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Saida Mirziyoyeva va Serjio Gorning faoliyatiga bildirilgan e’tirof esa ikki tomonlama biznes muloqotini rivojlantirishda hamkorlik mexanizmlariga e’tibor qaratilayotganini anglatadi.
Endi asosiy masala — bu muloqotlarning amaliy natijalar bilan mustahkamlanishi. Yangi investitsiya loyihalari, kompaniyalar o‘rtasidagi kelishuvlar va savdo aloqalarining kengayishi hamkorlik samaradorligini baholashda muhim mezon bo‘ladi.
Samarqanddagi biznes-forumning asosiy xabarlaridan biri — AQSH tomoni O‘zbekiston bilan iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda faol muloqot va davlat-xususiy sektor sherikligiga alohida ahamiyat berayotganidir. Marko Rubioning Saida Mirziyoyeva va Serjio Gorga bildirgan minnatdorligi esa ushbu jarayondagi sa’y-harakatlar e’tirof etilayotganini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…