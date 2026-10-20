“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida

·45·O‘zbekiston
“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH davlat kotibi Marko Rubio Samarqanddagi biznes-forumda O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va AQSH prezidentining maxsus vakili Serjio Gorning faoliyatini yuqori baholadi.
  • Rubio ularning AQSH–O‘zbekiston biznes va investitsiya kengashi hamda C5+1 formati doirasidagi sa’y-harakatlari ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etayotganini ta’kidladi.

AQSH davlat kotibi Marko Rubio Samarqanddagi biznes-forumda Saida Mirziyoyevaning faoliyatiga yuqori baho berib, unga va AQSH prezidentining maxsus vakili Serjio Gorga alohida minnatdorlik bildirdi. Ularning AQSH–O‘zbekiston biznes va investitsiya kengashi hamda C5+1 formati doirasidagi sa’y-harakatlari ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etayotgani ta’kidlandi.

«U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson»

Samarqandda o‘tkazilgan biznes-forumda so‘zga chiqqan Marko Rubio O‘zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva va AQSH prezidentining maxsus vakili Serjio Gorning faoliyatini e’tirof etdi.

AQSH davlat kotibi ularning ikki mamlakat o‘rtasidagi biznes aloqalarini rivojlantirish, davlat idoralari va xususiy sektor vakillarini birlashtirish yo‘lidagi mehnatini alohida qayd etdi.

«Biz uni shunchaki Saida deb chaqiramiz, chunki uni turli joylarda, ko‘plab tadbirlarda uchratamiz. U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson. Bu ishga ajratgan vaqtingiz va kuch-g‘ayratingiz uchun ikkingizga ham rahmat», — dedi Marko Rubio.

Bu e’tirof forumdagi e’tiborli bayonotlardan biri bo‘ldi. Rubio o‘z nutqida ikki tomon vakillarining hamkorlikni rivojlantirish yo‘lidagi sa’y-harakatlari muhimligini ta’kidladi.

AQSH–O‘zbekiston biznes va investitsiya kengashi qanday vazifani bajaradi?

Marko Rubio alohida minnatdorlik bildirgan AQSH–O‘zbekiston biznes va investitsiya kengashi ikki mamlakat o‘rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan muloqot maydoni hisoblanadi.

Bunday mexanizmlar davlat idoralari va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni muvofiqlashtirish, tadbirkorlar o‘rtasidagi aloqalarni rivojlantirish hamda yangi biznes imkoniyatlarini muhokama qilishda muhim o‘rin tutadi.

Rubio ta’kidlaganidek, kengash hamraislari va C5+1 formati doirasidagi hamkorlikning ahamiyati davlatlar imkoniyatlarini xususiy sektor salohiyati bilan birlashtirishdadir.

Bu yondashuv investitsiyaviy aloqalarni kengaytirish, kompaniyalar o‘rtasidagi hamkorlikni rag‘batlantirish va ikki mamlakat uchun o‘zaro manfaatli loyihalarni rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin.

«Biz mustaqil va suveren davlatlarmiz»

AQSH davlat kotibi o‘z nutqida ikki mamlakat munosabatlarining asosini tashkil etuvchi umumiy maqsadlar va qadriyatlarga ham to‘xtaldi.

«Biz mustaqil va suveren davlatlarmiz. Har birimiz o‘z mamlakatimiz va xalqimiz uchun eng yaxshisini istaymiz. Aynan shu umumiy qadriyatlar va maqsadlar munosabatlarimizni samarali rivojlantirish imkonini bermoqda», — dedi Marko Rubio.

Ushbu fikrlar O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi hamkorlikda o‘zaro manfaat, milliy manfaatlarga hurmat va amaliy natijalarga intilish muhimligini ifodalaydi.

Har ikki mamlakat o‘z iqtisodiy salohiyatini rivojlantirish va fuqarolari uchun yangi imkoniyatlar yaratishdan manfaatdor. Shu nuqtayi nazardan, biznes-forumdagi muloqotlar va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan tashabbuslar alohida ahamiyatga ega.

Samarqanddagi biznes-forumdan qanday natijalar kutilmoqda?

Marko Rubio nutqida bildirilgan fikrlar O‘zbekiston–AQSH munosabatlarida iqtisodiy hamkorlik va xususiy sektorning o‘rni muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Saida Mirziyoyeva va Serjio Gorning faoliyatiga bildirilgan e’tirof esa ikki tomonlama biznes muloqotini rivojlantirishda hamkorlik mexanizmlariga e’tibor qaratilayotganini anglatadi.

Endi asosiy masala — bu muloqotlarning amaliy natijalar bilan mustahkamlanishi. Yangi investitsiya loyihalari, kompaniyalar o‘rtasidagi kelishuvlar va savdo aloqalarining kengayishi hamkorlik samaradorligini baholashda muhim mezon bo‘ladi.

Samarqanddagi biznes-forumning asosiy xabarlaridan biri — AQSH tomoni O‘zbekiston bilan iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda faol muloqot va davlat-xususiy sektor sherikligiga alohida ahamiyat berayotganidir. Marko Rubioning Saida Mirziyoyeva va Serjio Gorga bildirgan minnatdorligi esa ushbu jarayondagi sa’y-harakatlar e’tirof etilayotganini ko‘rsatdi.

Marko RubioSaida MirziyoyevaAQSH–O‘zbekiston biznes va investitsiya kengashiSamarqand biznes-forum
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdiSaida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdiKecha 18:06Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiMarko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiKecha 07:28"Endi O‘zbekistonga tez-tez kelishingizga to‘g‘ri keladi": Rubio amerikalik ishbilarmonlarga"Endi O‘zbekistonga tez-tez kelishingizga to‘g‘ri keladi": Rubio amerikalik ishbilarmonlargaBugun 19:01Samarqandda Marko Rubio bilan bog‘liq shov-shuvli video bo‘yicha haqiqat ochiqlandi (video)Samarqandda Marko Rubio bilan bog‘liq shov-shuvli video bo‘yicha haqiqat ochiqlandi (video)Bugun 17:01AQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladiAQSH kompaniyalari O‘zbekistonga sarmoya kiritmoqda: Saida Mirziyoyeva asosiy maqsadni ochiqladiBugun 13:03Marko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldiMarko Rubio «Boqiy shahar»da o‘zbek madaniyati va qadimiy hunarmandchiligiga qoyil qoldiBugun 00:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?