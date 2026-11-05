O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylarga issiqlik qachon berilishi ma’lum bo‘ldi

·2·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylarga issiqlik qachon berilishi ma’lum bo‘ldi

O‘zbekistonda ko‘p qavatli uylarni markazlashgan isitish tizimiga ulash ishlari 15 noyabrga qadar boshlanishi kutilmoqda. Bu haqda 4 noyabr kuni o‘tkazilgan matbuot anjumanida ma’lum qilindi.

Elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi boshlig‘i Ahadxon Isoqjonovning aytishicha, isitish mavsumini boshlash bo‘yicha yakuniy qaror hududlardagi ob-havo sharoitidan kelib chiqib qabul qilinadi.

Xususan, gidrometeorologiya markazlari taqdim etgan ma’lumotlar asosida mahalliy hokimliklar tegishli qaror chiqaradi. Shundan so‘ng ko‘p qavatli uylar issiqlik tarmoqlariga bosqichma-bosqich ulanadi.

Isoqjonovning ta’kidlashicha, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida issiqlik ta’minoti korxonalarining holati inspeksiya tomonidan o‘rganilgan. Kamchiliklar aniqlangan hududlarga ularni bartaraf etish bo‘yicha majburiy ko‘rsatmalar berilgan.

Hozirda Toshkent shahri, Samarqand viloyati hamda Farg‘ona vodiysidagi viloyatlarda issiqlik ta’minoti korxonalari aniqlangan muammolarni bartaraf etib, markazlashgan tizimni ishga tushirishga tayyor holatga keltirilgan.

Demak, ko‘p qavatli uylarda isitish mavsumi 15 noyabrga qadar boshlanishi kutilmoqda. Biroq issiqlik qachon berilishi har bir hududdagi ob-havo sharoiti va hokimliklar qarorlariga bog‘liq bo‘ladi.

isitish mavsumiO‘zenergoinspeksiyaAhadxon Isoqjonovissiqlik ta’minoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?Toshkentda isitish tizimi dekabr oyida yoqiladimi?26 oktabr 12:55Ertagadan gaz to‘lovi bo‘yicha muhim o‘zgarish: Ijtimoiy norma 500 m³ ga oshiriladiErtagadan gaz to‘lovi bo‘yicha muhim o‘zgarish: Ijtimoiy norma 500 m³ ga oshiriladi31 oktabr 11:51Toshkentda isitish mavsumi qachon boshlanadi?Toshkentda isitish mavsumi qachon boshlanadi?8 oktabr 04:348 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi12 sentabr 14:56Andijon xalqaro aeroporti qayta qurilmoqda: Shavkat Mirziyoyev bunyodkorlik bilan tanishdiAndijon xalqaro aeroporti qayta qurilmoqda: Shavkat Mirziyoyev bunyodkorlik bilan tanishdi23 sentabr 17:01O‘zbekistonda kommunal to‘lovlar narxi oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda kommunal to‘lovlar narxi oshishi kutilmoqda14 oktabr 08:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi