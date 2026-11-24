Saida Mirziyoyeva Hindiston sohillari yaqinida AQSH aviatashuvchi kemasiga chiqdi (foto)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Hindiston sohillari yaqinida joylashgan «USS George Washington» aviatashuvchi kemasiga tashrif buyurdi.
- Mazkur safarda unga elchi Serjio Gor hamrohlik qildi va ular kemaning texnik imkoniyatlari hamda ekipaj faoliyati bilan yaqindan tanishdilar.
- Tashrif davomida kema palubasidagi jangovar aviatsiya texnikalari ko‘zdan kechirilib, ekipaj a’zolari bilan muloqotlar o‘tkazildi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy Telegram-kanali orqali Hindistondagi safar taassurotlari va undan olingan suratlarni ulashdi.
Uning ma’lum qilishicha, safar davomida elchi Serjio Gor bilan birgalikda Hindiston sohillari yaqinida dunyoning eng yirik aviatashuvchi kemalaridan biri — «USS George Washington» bortiga tashrif buyurilgan.
«Elchi Serjio Gor bilan birga Hindiston sohillari yaqinida dunyoning eng yirik aviatashuvchi kemalaridan biri – “USS George Washington”ga chiqdik. Bu ulkan kema tuzilishi, noyob texnologiyalari bilan tanishish va ekipaj a’zolarining faoliyatini kuzatish o‘zgacha taassurot qoldirdi», — deb yozdi Saida Mirziyoyeva.
Suratlarda nimalar aks etgan?
E’lon qilingan fotosuratlarda Saida Mirziyoyevaning aviatashuvchi kemaga parvozi, kema palubasidagi jangovar aviatsiya texnikalari va ekipaj a’zolari bilan muloqoti aks etgan:
Parvoz va kema borti: Suratlarning birida Saida Mirziyoyeva maxsus himoya jileti va xavfsizlik kamarida harbiy vertolyot salonida parvoz paytida, yana birida esa ochiq lyuk ortida okean uzra parvoz manzarasi ko‘rinadi.
Palubadagi uchrashuvlar: «73» raqamli «USS George Washington» kemasining ulkan parvoz palubasida elchi Serjio Gor bilan birgalikda tushilgan suratlar, ekipaj vakillari bilan samimiy ko‘rishuv, shuningdek, palubada joylashgan qiruvchi samolyotlar hamda elchining minbardagi chiqishi kadrga muhrlangan.
Hindiston an’analariga mos lahza: Ulashgan suratlar to‘plamida Saida Mirziyoyevaning Hindiston mehmondo‘stligi ramzi bo‘lgan oq gullardan yasalgan an’anaviy gulchambar va peshonasidagi qizil tilak belgisi bilan tushgan surati ham o‘rin olgan.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Manba
Saida Mirziyoyevaning rasmiy Telegram-kanali
Hudud
Hindiston sohillari yaqini
Tashrif obyekti
«USS George Washington» (CVN-73) aviatashuvchi kemasi
Hamroh shaxs
Elchi Serjio Gor
Asosiy taassurot
Kema tuzilishi, noyob texnologiyalar va ekipaj faoliyati bilan tanishuv
Sizningcha, xalqaro safarlar davomida bunday yirik texnologik va mudofaa obyektlari faoliyati bilan yaqindan tanishish diplomatik muloqotlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…