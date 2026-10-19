Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning rafiqasi Janett Rubio bilan Samarqandning tarixiy obidalari, jumladan, Shohi Zinda majmuasi va Go‘ri Amirni ziyorat qildi.
- Tashrif davomida amerikalik mehmon O‘zbekistonning boy madaniy merosi, hunarmandchilik an’analari va milliy gastronomiyasi bilan tanishdi.
AQSH rasmiy delegatsiyasining mamlakatimizga tashrifi doirasida Samarqand shahrida muhim madaniy tadbirlar ham bo‘lib o‘tdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning rafiqasi Janett Rubioga hamrohlik qilib, ko‘hna va hamisha navqiron Samarqandning betakror tarixiy obidalari bo‘ylab sayohat uyushtirdi.
Ushbu samimiy va mazmunli uchrashuv ikki davlat o‘rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlash va milliy merosimizni dunyo sahnasida keng targ‘ib etishga qaratilgan yuqori saviyadagi muloqotga aylandi.
«Ko‘hna shaharning umrboqiy an’analari»: Saida Mirziyoyevaning munosabati
O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari o‘zining rasmiy Telegram sahifasida tashrif taassurotlari bilan samimiy o‘rtoqlashdi:
«AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubio bilan birgalikda Samarqandning tarixiy obidalarini ziyorat qildik.
Qadrli mehmonimizni bu ko‘hna va betakror shaharning boy tarixi, umrboqiy an’analari, shuningdek, mohir ustalarning san’ati bilan tanishtirish niyatida unga hamrohlik qildim.
Janett xonim qalbida O‘zbekiston va mehmondo‘st xalqimiz haqida unutilmas taassurotlar qoldi deb umid qilaman», — deya ta’kidladi Saida Mirziyoyeva.
Obidalar ziyorati va sharqona me’morchilik mo‘jizalari
Sayohat davomida amerikalik mehmon Samarqandning eng nodir me’moriy durdonalari bilan yaqindan tanishdi:
Shohi Zinda majmuasi: Mehmonlar moviy gumbazlari va mozaika naqshlari bilan dunyoga dovruq taratgan muqaddas Shohi Zinda ansamblini ko‘zdan kechirishdi. Noyob peshtoqlar va serjilo naqshlar mehmonda katta hayrat uyg‘otdi;
Go‘ri Amir va tarixiy maqbaralar: Tashrif davomida Amir Temur va Temuriylar sulolasi tarixi, qadimiy shaharning davlatchilik va ilm-fan markazi sifatidagi o‘rni haqida atroflicha ma’lumot berildi;
Yog‘och o‘ymakorligi va milliy naqshlar: Qadimiy darvozalar va panjaralarning sinchkovlik bilan ijro etilgan bezaklari Samarqand me’morchilik maktabining asrlar osha saqlanib kelayotgan yuksak mahoratini namoyish etdi.
Hunarmandchilik, ipak gilamlar va Samarqand noni
Madaniy dastur nafaqat tarixiy yodgorliklar, balki o‘zbek milliy amaliy san’ati va gastronomiyasi bilan tanishuvni ham o‘z ichiga oldi:
Ipak va jun gilamlar: Janett Rubio an’anaviy usulda to‘qilgan milliy naqshli gilamlar, so‘zanalar va qo‘l mehnati buyumlarini katta qiziqish bilan tomosha qilib, ustalarning nozik mahoratiga qoyil qoldi;
Qadimiy hunarmandchilik rastalari: Shaxmat doskalari, mis va latun idishlar hamda milliy liboslar namoyish etilgan hunarmandlar maskanida sharqona muhit hosil qilindi;
Mashhur Samarqand nonlari: Mehmonlarga uzoq vaqt davomida o‘z sifatini yo‘qotmaydigan, o‘ziga xos ta’mi va tayyorlanish sirlariga ega bo‘lgan mashhur Samarqand nonlarining xususiyatlari haqida so‘zlab berildi.
Ushbu do‘stona va mazmunli sayohat O‘zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosi, sayyohlik salohiyati va beqiyos mehmondo‘stligini yuqori martabali xalqaro mehmonlarga yana bir karra yorqin namoyon etdi.
Izohlar 0
…