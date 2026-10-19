Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdi

·87·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning rafiqasi Janett Rubio bilan Samarqandning tarixiy obidalari, jumladan, Shohi Zinda majmuasi va Go‘ri Amirni ziyorat qildi.
  • Tashrif davomida amerikalik mehmon O‘zbekistonning boy madaniy merosi, hunarmandchilik an’analari va milliy gastronomiyasi bilan tanishdi.

AQSH rasmiy delegatsiyasining mamlakatimizga tashrifi doirasida Samarqand shahrida muhim madaniy tadbirlar ham bo‘lib o‘tdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibi Marko Rubioning rafiqasi Janett Rubioga hamrohlik qilib, ko‘hna va hamisha navqiron Samarqandning betakror tarixiy obidalari bo‘ylab sayohat uyushtirdi.

Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdi

Ushbu samimiy va mazmunli uchrashuv ikki davlat o‘rtasidagi madaniy aloqalarni mustahkamlash va milliy merosimizni dunyo sahnasida keng targ‘ib etishga qaratilgan yuqori saviyadagi muloqotga aylandi.

Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdi

«Ko‘hna shaharning umrboqiy an’analari»: Saida Mirziyoyevaning munosabati

O‘zbekiston Prezidenti Administratsiyasi rahbari o‘zining rasmiy Telegram sahifasida tashrif taassurotlari bilan samimiy o‘rtoqlashdi:

«AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubio bilan birgalikda Samarqandning tarixiy obidalarini ziyorat qildik.

Qadrli mehmonimizni bu ko‘hna va betakror shaharning boy tarixi, umrboqiy an’analari, shuningdek, mohir ustalarning san’ati bilan tanishtirish niyatida unga hamrohlik qildim.

Janett xonim qalbida O‘zbekiston va mehmondo‘st xalqimiz haqida unutilmas taassurotlar qoldi deb umid qilaman», — deya ta’kidladi Saida Mirziyoyeva.

Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdi

Obidalar ziyorati va sharqona me’morchilik mo‘jizalari

Sayohat davomida amerikalik mehmon Samarqandning eng nodir me’moriy durdonalari bilan yaqindan tanishdi:

  • Shohi Zinda majmuasi: Mehmonlar moviy gumbazlari va mozaika naqshlari bilan dunyoga dovruq taratgan muqaddas Shohi Zinda ansamblini ko‘zdan kechirishdi. Noyob peshtoqlar va serjilo naqshlar mehmonda katta hayrat uyg‘otdi;

  • Go‘ri Amir va tarixiy maqbaralar: Tashrif davomida Amir Temur va Temuriylar sulolasi tarixi, qadimiy shaharning davlatchilik va ilm-fan markazi sifatidagi o‘rni haqida atroflicha ma’lumot berildi;

  • Yog‘och o‘ymakorligi va milliy naqshlar: Qadimiy darvozalar va panjaralarning sinchkovlik bilan ijro etilgan bezaklari Samarqand me’morchilik maktabining asrlar osha saqlanib kelayotgan yuksak mahoratini namoyish etdi.

Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdi

Hunarmandchilik, ipak gilamlar va Samarqand noni

Madaniy dastur nafaqat tarixiy yodgorliklar, balki o‘zbek milliy amaliy san’ati va gastronomiyasi bilan tanishuvni ham o‘z ichiga oldi:

  • Ipak va jun gilamlar: Janett Rubio an’anaviy usulda to‘qilgan milliy naqshli gilamlar, so‘zanalar va qo‘l mehnati buyumlarini katta qiziqish bilan tomosha qilib, ustalarning nozik mahoratiga qoyil qoldi;

  • Qadimiy hunarmandchilik rastalari: Shaxmat doskalari, mis va latun idishlar hamda milliy liboslar namoyish etilgan hunarmandlar maskanida sharqona muhit hosil qilindi;

  • Mashhur Samarqand nonlari: Mehmonlarga uzoq vaqt davomida o‘z sifatini yo‘qotmaydigan, o‘ziga xos ta’mi va tayyorlanish sirlariga ega bo‘lgan mashhur Samarqand nonlarining xususiyatlari haqida so‘zlab berildi.

Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdi

Ushbu do‘stona va mazmunli sayohat O‘zbekistonning boy tarixiy-madaniy merosi, sayyohlik salohiyati va beqiyos mehmondo‘stligini yuqori martabali xalqaro mehmonlarga yana bir karra yorqin namoyon etdi.

Saida Mirziyoyeva AQSH Davlat kotibining rafiqasi Janett Rubioga Samarqandni tanishtirdi
Saida MirziyoyevaJanett RubioMarko RubioSamarqand tarixi obidalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiMarko Rubio Samarqandda: Saida Mirziyoyeva uni shaxsan kutib oldiBugun 07:28Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?Registondan murojaat: Saida Mirziyoyeva va Marko Rubio OAV qarshisida nimalarni ochiqladi?Bugun 14:51Marko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiMarko Rubio Registonda: O‘zbekiston–AQSH hamkorligining yangi bosqichi muhokama qilindiBugun 13:44Marko Rubio Ukrainadagi mojaro bo‘yicha bayonot berib, AQSHning maqsadini ochiqladiMarko Rubio Ukrainadagi mojaro bo‘yicha bayonot berib, AQSHning maqsadini ochiqladiBugun 11:30Marko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiMarko Rubio O‘zbekistonga keldi: Tramp ma’muriyatining tashrif ortidagi sirlari ochiqlandiBugun 09:01AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiAQSH Davlat kotibi Marko Rubio Samarqandga keldiKecha 20:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?