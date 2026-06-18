Fayzullayev XXI asr mundiallaridagi eng past bo‘yli goleadorga aylandi.

·0·Sport
Fayzullayev XXI asr mundiallaridagi eng past bo‘yli goleadorga aylandi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev FIFA Jahon chempionatidagi goli orqali yana bir tarixiy natija qayd etdi.

Statistikaga ko‘ra, u XXI asrda o‘tkazilgan jahon chempionatlarida gol urgan eng past bo‘yli futbolchiga aylandi.

Fayzullayevning bo‘yi 167 santimetrni tashkil etadi.

Bungacha ushbu rekord Urugvay terma jamoasi futbolchisi Jorjian de Arraskaetaga tegishli edi.

Urugvaylik futbolchining bo‘yi 173 santimetr bo‘lib, u avvalgi rekord sohibi sanalgan.

Shu tariqa, Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatidagi goli bilan nafaqat O‘zbekiston futboli, balki mundiallar statistikasi tarixidan ham o‘rin oldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident futbolchilarni O‘zbekistonning haqiqiy qahramonlari deb atadi (video)Prezident futbolchilarni O‘zbekistonning haqiqiy qahramonlari deb atadi (video)Bugun, 11:44Mark Kukurelya nima uchun Real Madridni tanlaganini ochiqladi: Mourinyoning qoʻngʻirogʻiMark Kukurelya nima uchun Real Madridni tanlaganini ochiqladi: Mourinyoning qoʻngʻirogʻiBugun, 11:19Arsenal va PSJ hujumchisi Bradley Barcola: Londonliklar transfer poygasida peshqadamArsenal va PSJ hujumchisi Bradley Barcola: Londonliklar transfer poygasida peshqadamBugun, 10:59Rasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiRasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiBugun, 10:16Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiFeruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiBugun, 10:16Kafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaKafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi