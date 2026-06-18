Fayzullayev XXI asr mundiallaridagi eng past bo‘yli goleadorga aylandi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev FIFA Jahon chempionatidagi goli orqali yana bir tarixiy natija qayd etdi.
Statistikaga ko‘ra, u XXI asrda o‘tkazilgan jahon chempionatlarida gol urgan eng past bo‘yli futbolchiga aylandi.
Fayzullayevning bo‘yi 167 santimetrni tashkil etadi.
Bungacha ushbu rekord Urugvay terma jamoasi futbolchisi Jorjian de Arraskaetaga tegishli edi.
Urugvaylik futbolchining bo‘yi 173 santimetr bo‘lib, u avvalgi rekord sohibi sanalgan.
Shu tariqa, Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatidagi goli bilan nafaqat O‘zbekiston futboli, balki mundiallar statistikasi tarixidan ham o‘rin oldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…