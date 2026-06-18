Rasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindi
Dunyo geymerlari uzoq kutgan lahzalar yaqinlashmoqda: Rockstar Games kompaniyasi Grand Theft Auto VI (GTA 6) oʻyini uchun rasmiy ravishda oldindan buyurtma (pre-order) berish sanasini ochiqladi. Maʼlum qilinishicha, oʻyin ishqibozlari joriy yilning 25-iyun kunidan boshlab yangi loyihaga buyurtma berish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ushbu yangilik oʻyin sanoatidagi eng yirik voqealardan biri boʻlib, uzoq yillik intizorlikka nuqta qoʻyishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eʼlon bilan bir vaqtda ishlab chiquvchilar GTA 6 ning rasmiy art-suratlari va muqova dizaynini ham taqdim etishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar oʻyinni raqamli doʻkonlar hamda ayrim rasmiy chakana savdo tarmoqlari orqali band qilishlari mumkin boʻladi. Hozircha Rockstar Games oʻyinning aniq narxini sir tutmoqda, biroq tahlilchilar uning qiymati zamonaviy AAA-loyihalar standartidan yuqori boʻlishini taxmin qilishmoqda.
Platformalar va cheklovlarOʻyinning texnik jihatlari va qaysi qurilmalarda ishlashi borasidagi maʼlumotlar koʻpchilikni oʻylantirib kelayotgan edi. Rasmiy sahifada keltirilishicha, GTA 6 hozircha faqatgina PlayStation 5 hamda Xbox Series X|S konsollari uchun tasdiqlangan. Afsuski, shaxsiy kompyuter (PC) foydalanuvchilari uchun hozircha hech qanday xushxabar yoʻq — platformalar roʻyxatida kompyuterlar qayd etilmagan.
Oʻzbekistonlik geymerlar uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda PlayStation va Xbox konsollari ommalashib borayotganini hisobga olsak, 25-iyundan boshlanadigan jarayon mahalliy oʻyin ixlosmandlari diqqat markazida boʻladi. Biroq PC versiyasining kechikishi koʻplab oʻzbekistonlik foydalanuvchilarni yangi avlod konsollarini sotib olishga undashi mumkin.
Reliz sanasi va kechikishlarShuni ham taʼkidlash joizki, Grand Theft Auto VI ning rasmiy relizi 2026-yilning 19-noyabriga rejalashtirilgan. Avvalroq Rockstar Games oʻyinni chiqarish muddatini bir necha bor ortga surgan edi. Dastlabki rejalar ertaroq muddatni koʻzlagan boʻlsa-da, loyihaning koʻlami va sifatiga boʻlgan yuqori talab tufayli yakuniy sana 2026-yilning oxiriga belgilandi.
Yangi qismda voqealar rivoji Vice City shahrining zamonaviy talqinida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Oʻyin grafikasi va sunʼiy intellekt imkoniyatlari boʻyicha yangi standartlarni oʻrnatishi taxmin qilinayotgan GTA 6, shubhasiz, oʻn yillikning eng muhim media mahsulotiga aylanadi. Endilikda muxlislar 25-iyun sanasini kutib, oʻz nusxalarini birinchilardan boʻlib band qilishlari mumkin.
…