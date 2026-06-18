Rasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindi

·132·Texno
Rasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindi

Dunyo geymerlari uzoq kutgan lahzalar yaqinlashmoqda: Rockstar Games kompaniyasi Grand Theft Auto VI (GTA 6) oʻyini uchun rasmiy ravishda oldindan buyurtma (pre-order) berish sanasini ochiqladi. Maʼlum qilinishicha, oʻyin ishqibozlari joriy yilning 25-iyun kunidan boshlab yangi loyihaga buyurtma berish imkoniyatiga ega boʻladilar. Ushbu yangilik oʻyin sanoatidagi eng yirik voqealardan biri boʻlib, uzoq yillik intizorlikka nuqta qoʻyishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eʼlon bilan bir vaqtda ishlab chiquvchilar GTA 6 ning rasmiy art-suratlari va muqova dizaynini ham taqdim etishdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilar oʻyinni raqamli doʻkonlar hamda ayrim rasmiy chakana savdo tarmoqlari orqali band qilishlari mumkin boʻladi. Hozircha Rockstar Games oʻyinning aniq narxini sir tutmoqda, biroq tahlilchilar uning qiymati zamonaviy AAA-loyihalar standartidan yuqori boʻlishini taxmin qilishmoqda.

Platformalar va cheklovlar

Oʻyinning texnik jihatlari va qaysi qurilmalarda ishlashi borasidagi maʼlumotlar koʻpchilikni oʻylantirib kelayotgan edi. Rasmiy sahifada keltirilishicha, GTA 6 hozircha faqatgina PlayStation 5 hamda Xbox Series X|S konsollari uchun tasdiqlangan. Afsuski, shaxsiy kompyuter (PC) foydalanuvchilari uchun hozircha hech qanday xushxabar yoʻq — platformalar roʻyxatida kompyuterlar qayd etilmagan.

Oʻzbekistonlik geymerlar uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Mamlakatimizda PlayStation va Xbox konsollari ommalashib borayotganini hisobga olsak, 25-iyundan boshlanadigan jarayon mahalliy oʻyin ixlosmandlari diqqat markazida boʻladi. Biroq PC versiyasining kechikishi koʻplab oʻzbekistonlik foydalanuvchilarni yangi avlod konsollarini sotib olishga undashi mumkin.

Reliz sanasi va kechikishlar

Shuni ham taʼkidlash joizki, Grand Theft Auto VI ning rasmiy relizi 2026-yilning 19-noyabriga rejalashtirilgan. Avvalroq Rockstar Games oʻyinni chiqarish muddatini bir necha bor ortga surgan edi. Dastlabki rejalar ertaroq muddatni koʻzlagan boʻlsa-da, loyihaning koʻlami va sifatiga boʻlgan yuqori talab tufayli yakuniy sana 2026-yilning oxiriga belgilandi.

Yangi qismda voqealar rivoji Vice City shahrining zamonaviy talqinida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Oʻyin grafikasi va sunʼiy intellekt imkoniyatlari boʻyicha yangi standartlarni oʻrnatishi taxmin qilinayotgan GTA 6, shubhasiz, oʻn yillikning eng muhim media mahsulotiga aylanadi. Endilikda muxlislar 25-iyun sanasini kutib, oʻz nusxalarini birinchilardan boʻlib band qilishlari mumkin.

GTA 6Rockstar GamesPlayStation 5Xbox SeriesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Bugun, 16:36iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiXiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiBugun, 16:26Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinSber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinBugun, 16:00MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniMapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniBugun, 15:56Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiApple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi