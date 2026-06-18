Bosch kompaniyasi Huawei bilan savdo aloqalari sababli 36 million dollar jarimaga tortildi

·27·Texno
Bosch kompaniyasi Huawei bilan savdo aloqalari sababli 36 million dollar jarimaga tortildi

Germaniyaning Bosch texnologik giganti AQSh tomonidan Huawei kompaniyasiga nisbatan oʻrnatilgan eksport cheklovlarini buzgani uchun 36 million dollar miqdorida jarima toʻlashga rozi boʻldi. Ushbu qaror Amerika maʼmuriyati tomonidan Xitoyning texnologik kompaniyalariga nisbatan qoʻllanilayotgan sanksiyalar nafaqat AQSh ichidagi, balki xalqaro miqyosdagi hamkorlarga ham qatʼiy taʼsir koʻrsatishini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AQSh Sanoat va xavfsizlik byurosi (BIS) hamda Adliya vazirligi maʼlumotlariga koʻra, Bosch 2020-yildan 2024-yilgacha boʻlgan davrda Huawei kompaniyasiga 72 million dollardan ortiq qiymatdagi mahsulot va dasturiy taʼminot yetkazib bergan. Tom’s Hardware nashri xabariga koʻra, gap avtomobil sanoatida keng qoʻllaniladigan MEMS-sensorlari va maxsus raqamli yechimlar haqida bormoqda.

Amerika rasmiylarining taʼkidlashicha, mazkur mahsulotlar AQShda ishlab chiqilgan texnologiyalar, dasturiy taʼminot yoki intellektual mulk asosida yaratilgani sababli, ularni Huawei kabi "qora roʻyxat"dagi kompaniyalarga sotish uchun maxsus eksport litsenziyasi talab etilgan. Bu qoidalar nafaqat AQShdagi korxonalarga, balki ularning xorijdagi barcha shoʻba korxonalariga ham birdek tegishlidir.

Xatolar va hamkorlik natijasi

Bosch rahbariyati ushbu qonunbuzarliklar qasddan sodir etilmaganini, aksincha, AQShdan tashqaridagi boʻlinmalarning ehtiyotsizligi oqibatida yuzaga kelganini maʼlum qildi. Shunga qaramay, kompaniya oʻz aybini tan olib, tergov jarayonida Amerika hukumati bilan faol hamkorlik qilgan. Aynan shu omil tufayli AQSh Adliya vazirligi nemis konserniga nisbatan jinoiy ish qoʻzgʻatmaslikka qaror qildi.

Jarima miqdorini belgilashda Bosch kompaniyasining oʻzi ushbu xatolar haqida rasmiylarga xabar bergani va ichki nazoratni kuchaytirishga vaʼda bergani inobatga olindi. 36 million dollarlik umumiy jarimadan tashqari, kompaniya Huawei bilan tuzilgan bitimlardan olingan sof foydadan ham voz kechishga rozi boʻldi. Dastlab bu foyda 11,5 million dollar deb baholangan edi, biroq yakunda uning bir qismi hisobdan chiqarilib, Bosch 3,6 million dollar toʻlaydigan boʻldi.

AQSh rasmiylari Bosch kompaniyasida eksport nazorati talablariga rioya qilishni taʼminlash uchun bir necha bor imkoniyat boʻlganini, biroq ichki audit tizimidagi kamchiliklar bunga yoʻl qoʻymaganini taʼkidladi. Endilikda Germaniya giganti kelajakda bunday holatlar takrorlanmasligi uchun xalqaro savdo cheklovlarini nazorat qiluvchi ichki mexanizmlarni tubdan isloh qilishini bildirdi.

Ushbu holat Oʻzbekiston kabi global texnologiya bozoriga integratsiyalashgan davlatlar uchun ham muhim signaldir. Zamonaviy avtomobilsozlik va elektronika sohasidagi koʻplab komponentlar AQSh texnologiyalariga tayanadi, bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilardan xalqaro sanksiyalar rejimiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab etadi.

BoschHuaweiAQShSanksiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Bugun, 16:36iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiXiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiBugun, 16:26Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinSber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinBugun, 16:00MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniMapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniBugun, 15:56Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiApple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi