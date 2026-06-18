Bosch kompaniyasi Huawei bilan savdo aloqalari sababli 36 million dollar jarimaga tortildi
Germaniyaning Bosch texnologik giganti AQSh tomonidan Huawei kompaniyasiga nisbatan oʻrnatilgan eksport cheklovlarini buzgani uchun 36 million dollar miqdorida jarima toʻlashga rozi boʻldi. Ushbu qaror Amerika maʼmuriyati tomonidan Xitoyning texnologik kompaniyalariga nisbatan qoʻllanilayotgan sanksiyalar nafaqat AQSh ichidagi, balki xalqaro miqyosdagi hamkorlarga ham qatʼiy taʼsir koʻrsatishini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AQSh Sanoat va xavfsizlik byurosi (BIS) hamda Adliya vazirligi maʼlumotlariga koʻra, Bosch 2020-yildan 2024-yilgacha boʻlgan davrda Huawei kompaniyasiga 72 million dollardan ortiq qiymatdagi mahsulot va dasturiy taʼminot yetkazib bergan. Tom’s Hardware nashri xabariga koʻra, gap avtomobil sanoatida keng qoʻllaniladigan MEMS-sensorlari va maxsus raqamli yechimlar haqida bormoqda.
Amerika rasmiylarining taʼkidlashicha, mazkur mahsulotlar AQShda ishlab chiqilgan texnologiyalar, dasturiy taʼminot yoki intellektual mulk asosida yaratilgani sababli, ularni Huawei kabi "qora roʻyxat"dagi kompaniyalarga sotish uchun maxsus eksport litsenziyasi talab etilgan. Bu qoidalar nafaqat AQShdagi korxonalarga, balki ularning xorijdagi barcha shoʻba korxonalariga ham birdek tegishlidir.
Xatolar va hamkorlik natijasiBosch rahbariyati ushbu qonunbuzarliklar qasddan sodir etilmaganini, aksincha, AQShdan tashqaridagi boʻlinmalarning ehtiyotsizligi oqibatida yuzaga kelganini maʼlum qildi. Shunga qaramay, kompaniya oʻz aybini tan olib, tergov jarayonida Amerika hukumati bilan faol hamkorlik qilgan. Aynan shu omil tufayli AQSh Adliya vazirligi nemis konserniga nisbatan jinoiy ish qoʻzgʻatmaslikka qaror qildi.
Jarima miqdorini belgilashda Bosch kompaniyasining oʻzi ushbu xatolar haqida rasmiylarga xabar bergani va ichki nazoratni kuchaytirishga vaʼda bergani inobatga olindi. 36 million dollarlik umumiy jarimadan tashqari, kompaniya Huawei bilan tuzilgan bitimlardan olingan sof foydadan ham voz kechishga rozi boʻldi. Dastlab bu foyda 11,5 million dollar deb baholangan edi, biroq yakunda uning bir qismi hisobdan chiqarilib, Bosch 3,6 million dollar toʻlaydigan boʻldi.
AQSh rasmiylari Bosch kompaniyasida eksport nazorati talablariga rioya qilishni taʼminlash uchun bir necha bor imkoniyat boʻlganini, biroq ichki audit tizimidagi kamchiliklar bunga yoʻl qoʻymaganini taʼkidladi. Endilikda Germaniya giganti kelajakda bunday holatlar takrorlanmasligi uchun xalqaro savdo cheklovlarini nazorat qiluvchi ichki mexanizmlarni tubdan isloh qilishini bildirdi.
Ushbu holat Oʻzbekiston kabi global texnologiya bozoriga integratsiyalashgan davlatlar uchun ham muhim signaldir. Zamonaviy avtomobilsozlik va elektronika sohasidagi koʻplab komponentlar AQSh texnologiyalariga tayanadi, bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilar va yetkazib beruvchilardan xalqaro sanksiyalar rejimiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab etadi.
…