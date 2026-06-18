Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldi

·11·Texno
Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldi

Apple korporatsiyasi Braziliya bozorida iOS ilovalarini tarqatish va toʻlovlarni amalga oshirish qoidalariga jiddiy oʻzgartirishlar kiritganini eʼlon qildi. Endilikda ushbu mamlakatdagi dasturchilar oʻz mahsulotlarini nafaqat rasmiy App Store, balki muqobil ilovalar doʻkonlari orqali ham foydalanuvchilarga yetkazib berishlari mumkin boʻladi. Bu qadam texnologiya gigantining uzoq yillik yopiq ekotizimida navbatdagi darz ketish sifatida baholanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mazkur oʻzgarishlar Apple va Braziliyaning raqobatni tartibga solish organi — CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) oʻrtasidagi kelishuv natijasida yuzaga keldi. Shunday qilib, Braziliya Yevropa Ittifoqi va Yaponiyadan keyin Apple kompaniyasini oʻz qoidalarini yumshatishga majbur qilgan navbatdagi yirik bozorga aylandi. Bu jarayonlar global miqyosda texnologik platformalarning monopoliyasiga qarshi kurash kuchayib borayotganidan dalolat beradi.

Xavfsizlik choralari va yangi talablar

Apple vakillarining taʼkidlashicha, muqobil doʻkonlarga ruxsat berilgani bilan, xavfsizlik masalalari diqqat markazida qoladi. App Store doirasidan tashqarida tarqatiladigan barcha ilovalar maxsus notarial tekshiruvdan oʻtishi shart. Shuningdek, muqobil platformalar operatorlari uchun alohida avtorizatsiya talablari joriy etiladi. Bu choralar foydalanuvchilarni, ayniqsa bolalarni nomaqbul kontent va firibgarlikdan himoya qilishga qaratilgan.

Dasturchilar uchun moliyaviy shartlar ham oʻzgardi. Apple Braziliyadagi faoliyati uchun yangilangan litsenziya shartnomasini taqdim etdi. Unga koʻra, endilikda Core Technology Commission (CTC) deb nomlanuvchi 5 foizlik komissiya toʻlovi joriy etiladi. Ushbu tizim avvalroq Yevropa Ittifoqida sinovdan oʻtkazilgan edi va u ilovalar qayerda (App Store, veb-sayt yoki muqobil doʻkon) tarqatilishidan qatʼi nazar amal qiladi.

Global tendensiya va oqibatlar

Soʻnggi yillarda Apple butun dunyo boʻylab tartibga soluvchi organlarning bosimi ostida qolmoqda. Masalan, AQSHda Epic Games bilan boʻlgan sud jarayonidan soʻng, kompaniya dasturchilarga foydalanuvchilarni tashqi toʻlov tizimlariga yoʻnaltirishga ruxsat berishga majbur boʻlgan edi. Braziliyadagi vaziyat ham shunday huquqiy va iqtisodiy kurashlarning mantiqiy davomidir.

Braziliyalik dasturchilar yangi shartlarga rozi boʻlishlari uchun 2026-yilning 6-iyuliga qadar vaqt berildi. Mutaxassislarning fikricha, bunday oʻzgarishlar boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasi uchun ham namuna boʻlishi mumkin. Agar yirik bozorlarda ushbu amaliyot muvaffaqiyatli qoʻllanilsa, kelajakda iPhone foydalanuvchilari butun dunyo boʻylab ilovalarni oʻrnatishda koʻproq erkinlikka ega boʻlishlari kutilmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple ushbu qadamni ixtiyoriy ravishda emas, balki mahalliy qonunchilik talablariga moslashish va koʻp millionli jarimalardan qochish maqsadida amalga oshirgan. Bu esa texnologiya olamida "yopiq bogʻ" (walled garden) konsepsiyasining asta-sekin yemirilayotganini koʻrsatadi.

AppleApp StoreBraziliyaiOSTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Bugun, 16:36iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiXiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiBugun, 16:26Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinSber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinBugun, 16:00MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniMapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniBugun, 15:56Rasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindiRasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindiBugun, 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi