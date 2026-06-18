Barselona va Chelsi Andrea Cambiaso uchun kurashga kirishdi: Araujo almashuvga taklif etildi

·0·Sport
Barselona va Chelsi Andrea Cambiaso uchun kurashga kirishdi: Araujo almashuvga taklif etildi

Yevropa futbolida navbatdagi transfer oynasi yaqinlashgani sayin grand jamoalar oʻrtasidagi raqobat qizgʻin tus olmoqda. Xususan, Yuventus himoyachisi Andrea Cambiaso transfer bozorining eng talabgir oʻyinchilaridan biriga aylandi. La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, Barselona va Chelsi 26 yoshli chap qanot himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy kurash boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barselona rahbariyati ushbu transferni amalga oshirish uchun kutilmagan yurishga qoʻl urdi. Kataloniyaliklar Turin klubiga oʻzlarining asosiy himoyachilaridan biri Ronald Araujo nomzodini almashuv sharti sifatida taklif qilgan. 27 yoshli urugvaylik futbolchi uzoq vaqtdan beri Yuventus skautlari eʼtiborida boʻlib kelgan. Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona uchun Andrea Cambiaso chap qanotda texnik jihatdan mukammal yechim sifatida koʻrilmoqda.

Xabi Alonso va Chelsi strategiyasi

Garchi Barselona oʻyinchi almashishni taklif qilayotgan boʻlsa-da, Angliyaning Chelsi klubi bu poygada moliyaviy ustunlikka ega boʻlishi mumkin. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, London klubi yaqinda Marc Cucurella transferidan Real Madrid jamoasidan 60 million yevro ishlab olgan va bu mablagʻni aynan italiyalik himoyachi uchun sarflashga tayyor.

Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso Andrea Cambiaso oʻyinining ashaddiy muxlisi hisoblanadi. Mutaxassisning fikricha, futbolchi Stamford Bridgedagi taktik tizimga, ayniqsa qanot himoyachisining markazga koʻchib oʻtishi va oʻyinni tashkil qilish vazifalariga toʻliq mos keladi. Aynan mana shu jihatlar futbolchini zamonaviy futboldagi eng universal himoyachilardan biriga aylantirgan.

"3D futbolchi" va uning statistikasi

Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi Luciano Spalletti Andrea Cambiaso haqida gapirganda, uning maydonni koʻrish qobiliyati va taktik saviyasini yuqori baholab, uni "3D futbolchi" deb atagan edi. Uning nafaqat chapda, balki oʻng qanotda ham birdek ishonchli oʻynay olishi grand klublar uchun qoʻshimcha imkoniyatlarni taqdim etadi.

Oʻtgan mavsum davomida Andrea Cambiaso Yuventus safida barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol urishga va 5 ta golli uzatmani amalga oshirishga muvaffaq boʻldi. Ayni damda uning xizmatlariga Manchester Siti ham qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda, bu esa transfer bahosining yanada koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin.

Hozirda Barselona va Chelsi oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda. Agar kataloniyaliklar Ronald Araujo kabi tajribali himoyachini qoʻyib yuborishga qaror qilsa, bu Turin klubi uchun jozibali taklif boʻlishi aniq. Biroq, Xabi Alonso loyihasi va London klubining naqd pul taklif qilishi transfer taqdirini oʻzgartirib yuborishi mumkin.

BarselonaChelsiYuventusTransferlarAndrea Cambiaso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo yana bir jamoada: Al-Nasr yangi murabbiy bilan kelishmoqdaRoberto Martinez va Cristiano Ronaldo yana bir jamoada: Al-Nasr yangi murabbiy bilan kelishmoqdaBugun, 14:53Igor Sergeyev Kolumbiya qarshi mag‘lubiyatdan keyin o‘z fikrlarini bildirdiIgor Sergeyev Kolumbiya qarshi mag‘lubiyatdan keyin o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 14:12Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?Bugun, 13:38Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiJud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiBugun, 13:12Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiVyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiBugun, 13:10Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiBugun, 13:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi