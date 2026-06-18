Barselona va Chelsi Andrea Cambiaso uchun kurashga kirishdi: Araujo almashuvga taklif etildi
Yevropa futbolida navbatdagi transfer oynasi yaqinlashgani sayin grand jamoalar oʻrtasidagi raqobat qizgʻin tus olmoqda. Xususan, Yuventus himoyachisi Andrea Cambiaso transfer bozorining eng talabgir oʻyinchilaridan biriga aylandi. La Gazzetta dello Sport nashrining xabar berishicha, Barselona va Chelsi 26 yoshli chap qanot himoyachisini oʻz safiga qoʻshib olish uchun jiddiy kurash boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barselona rahbariyati ushbu transferni amalga oshirish uchun kutilmagan yurishga qoʻl urdi. Kataloniyaliklar Turin klubiga oʻzlarining asosiy himoyachilaridan biri Ronald Araujo nomzodini almashuv sharti sifatida taklif qilgan. 27 yoshli urugvaylik futbolchi uzoq vaqtdan beri Yuventus skautlari eʼtiborida boʻlib kelgan. Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona uchun Andrea Cambiaso chap qanotda texnik jihatdan mukammal yechim sifatida koʻrilmoqda.
Xabi Alonso va Chelsi strategiyasiGarchi Barselona oʻyinchi almashishni taklif qilayotgan boʻlsa-da, Angliyaning Chelsi klubi bu poygada moliyaviy ustunlikka ega boʻlishi mumkin. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, London klubi yaqinda Marc Cucurella transferidan Real Madrid jamoasidan 60 million yevro ishlab olgan va bu mablagʻni aynan italiyalik himoyachi uchun sarflashga tayyor.
Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso Andrea Cambiaso oʻyinining ashaddiy muxlisi hisoblanadi. Mutaxassisning fikricha, futbolchi Stamford Bridgedagi taktik tizimga, ayniqsa qanot himoyachisining markazga koʻchib oʻtishi va oʻyinni tashkil qilish vazifalariga toʻliq mos keladi. Aynan mana shu jihatlar futbolchini zamonaviy futboldagi eng universal himoyachilardan biriga aylantirgan.
"3D futbolchi" va uning statistikasiItaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Luciano Spalletti Andrea Cambiaso haqida gapirganda, uning maydonni koʻrish qobiliyati va taktik saviyasini yuqori baholab, uni "3D futbolchi" deb atagan edi. Uning nafaqat chapda, balki oʻng qanotda ham birdek ishonchli oʻynay olishi grand klublar uchun qoʻshimcha imkoniyatlarni taqdim etadi.
Oʻtgan mavsum davomida Andrea Cambiaso Yuventus safida barcha musobaqalarda 47 ta uchrashuvda maydonga tushib, 3 ta gol urishga va 5 ta golli uzatmani amalga oshirishga muvaffaq boʻldi. Ayni damda uning xizmatlariga Manchester Siti ham qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda, bu esa transfer bahosining yanada koʻtarilishiga sabab boʻlishi mumkin.
Hozirda Barselona va Chelsi oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda. Agar kataloniyaliklar Ronald Araujo kabi tajribali himoyachini qoʻyib yuborishga qaror qilsa, bu Turin klubi uchun jozibali taklif boʻlishi aniq. Biroq, Xabi Alonso loyihasi va London klubining naqd pul taklif qilishi transfer taqdirini oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…