Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar
Rossiyaning avtomobil bozorida yangi Jeland brendi oʻzining ikkinchi modeli — oʻrta oʻlchamli Jeland J7 krossoverini rasman namoyish etdi. Ushbu avtomobil Sankt-Peterburgdagi Shushari hududida joylashgan sobiq General Motors zavodida toʻliq sikl boʻyicha ishlab chiqarilmoqda. Mazkur loyiha Rossiyaning “AGR” xoldingi va Xitoyning Defetoo kompaniyasi hamkorligida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Jeland J7 texnik jihatdan zamonaviy talablarga javob beradigan 1,6 litrli turbomotor bilan jihozlangan. Avtomobilga 7 pogʻonali robotlashtirilgan transmissiya oʻrnatilgan boʻlib, u haydovchiga qulay va dinamik harakatlanish imkonini beradi. ixbt.com ma’lumotiga koʻra, krossoverning old privodli versiyasi 150 ot kuchiga ega boʻlsa, toʻliq privodli (AWD) varianti 186 ot kuchi quvvatini taqdim etadi.
Interyer va zamonaviy texnologiyalarAvtomobilning ichki qismi yuqori sifatli ekokoja bilan qoplangan va zamonaviy gadjetlar bilan boyitilgan. Markaziy konsolda 13,2 dyuymli vertikal sensorli displey joylashgan boʻlib, u multimedia tizimini boshqarish markazi vazifasini oʻtaydi. Shuningdek, sakkizta dinamikdan iborat Sony audiotizimi va smartfonlar uchun 50 vattli simsiz quvvatlash qurilmasi mavjud.
Haydovchiga qulaylik yaratish maqsadida Jeland J7 proeksion displey, 360 darajali koʻrinish beruvchi kameralar tizimi va ikki zonali iqlim nazorati bilan ta’minlangan. Panoramali lyuk esa salonning keng va yorugʻ koʻrinishiga xizmat qiladi. Avtomobilning tashqi koʻrinishida 18 dyuymli quyma disklar alohida ajralib turadi.
Xavfsizlik va qulaylik tizimlariXavfsizlik masalasiga ham jiddiy e’tibor qaratilgan boʻlib, krossover oltita xavfsizlik yostigʻi, adaptiv kruiz-kontrol va boʻlakda ushlab turish tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, unda “koʻrinmas hududlarni” monitoring qilish va tirbandliklarda harakatlanishga koʻmaklashuvchi assistent mavjud. Rossiya iqlimini inobatga olgan holda, barcha oʻrindiqlar, rul, old oyna va purkagichlar isitish tizimi bilan ta’minlangan.
Hozircha Jeland J7 modelining aniq narxlari va komplektatsiyalari e’lon qilinmagan. Biroq, uning bozorga chiqishi Rossiya va qoʻshni mintaqalarda Xitoy texnologiyalari asosida yaratilgan avtomobillarga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatmoqda. Ma’lumot uchun, uning analogi hisoblangan Jaecoo J7 Rossiya bozorida 2,85 milliondan 3,47 million rublgacha boʻlgan narxda sotilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq mazkur brend ostida ixcham Jeland J6 krossoverining savdolari boshlangani haqida xabar berilgan edi. Yangi modelning ishlab chiqarilishi mintaqadagi avtomobil sanoati tiklanishining navbatdagi bosqichi sifatida baholanmoqda.
…