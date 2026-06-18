Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

·16·Avto
Rossiyada yangi Jeland J7 krossoveri taqdim etildi: Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Rossiyaning avtomobil bozorida yangi Jeland brendi oʻzining ikkinchi modeli — oʻrta oʻlchamli Jeland J7 krossoverini rasman namoyish etdi. Ushbu avtomobil Sankt-Peterburgdagi Shushari hududida joylashgan sobiq General Motors zavodida toʻliq sikl boʻyicha ishlab chiqarilmoqda. Mazkur loyiha Rossiyaning “AGR” xoldingi va Xitoyning Defetoo kompaniyasi hamkorligida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Jeland J7 texnik jihatdan zamonaviy talablarga javob beradigan 1,6 litrli turbomotor bilan jihozlangan. Avtomobilga 7 pogʻonali robotlashtirilgan transmissiya oʻrnatilgan boʻlib, u haydovchiga qulay va dinamik harakatlanish imkonini beradi. ixbt.com ma’lumotiga koʻra, krossoverning old privodli versiyasi 150 ot kuchiga ega boʻlsa, toʻliq privodli (AWD) varianti 186 ot kuchi quvvatini taqdim etadi.

Interyer va zamonaviy texnologiyalar

Avtomobilning ichki qismi yuqori sifatli ekokoja bilan qoplangan va zamonaviy gadjetlar bilan boyitilgan. Markaziy konsolda 13,2 dyuymli vertikal sensorli displey joylashgan boʻlib, u multimedia tizimini boshqarish markazi vazifasini oʻtaydi. Shuningdek, sakkizta dinamikdan iborat Sony audiotizimi va smartfonlar uchun 50 vattli simsiz quvvatlash qurilmasi mavjud.

Haydovchiga qulaylik yaratish maqsadida Jeland J7 proeksion displey, 360 darajali koʻrinish beruvchi kameralar tizimi va ikki zonali iqlim nazorati bilan ta’minlangan. Panoramali lyuk esa salonning keng va yorugʻ koʻrinishiga xizmat qiladi. Avtomobilning tashqi koʻrinishida 18 dyuymli quyma disklar alohida ajralib turadi.

Xavfsizlik va qulaylik tizimlari

Xavfsizlik masalasiga ham jiddiy e’tibor qaratilgan boʻlib, krossover oltita xavfsizlik yostigʻi, adaptiv kruiz-kontrol va boʻlakda ushlab turish tizimi bilan jihozlangan. Shuningdek, unda “koʻrinmas hududlarni” monitoring qilish va tirbandliklarda harakatlanishga koʻmaklashuvchi assistent mavjud. Rossiya iqlimini inobatga olgan holda, barcha oʻrindiqlar, rul, old oyna va purkagichlar isitish tizimi bilan ta’minlangan.

Hozircha Jeland J7 modelining aniq narxlari va komplektatsiyalari e’lon qilinmagan. Biroq, uning bozorga chiqishi Rossiya va qoʻshni mintaqalarda Xitoy texnologiyalari asosida yaratilgan avtomobillarga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatmoqda. Ma’lumot uchun, uning analogi hisoblangan Jaecoo J7 Rossiya bozorida 2,85 milliondan 3,47 million rublgacha boʻlgan narxda sotilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq mazkur brend ostida ixcham Jeland J6 krossoverining savdolari boshlangani haqida xabar berilgan edi. Yangi modelning ishlab chiqarilishi mintaqadagi avtomobil sanoati tiklanishining navbatdagi bosqichi sifatida baholanmoqda.

JelandJeland J7KrossoverAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaYevropada elektromobillarga oʻtish jarayoni qonunchilikdagi noaniqliklar sabab sekinlashmoqdaBugun, 16:29BMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaBMW yangi i3 elektr sedanini taqdim etdi: Bir quvvatda 900 kilometrdan ortiq masofaBugun, 16:24Ferrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadiFerrari oʻtmish va kelajakni birlashtiruvchi yangi superkarini iyulda taqdim etadiBugun, 14:25Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Yangi Mini Cooper: Afsonaviy xetchbekning benzinli talqini qanchalik oʻzgardi?Bugun, 09:26Maserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorMaserati oʻzining eng mashhur modellarini yangiladi: Granturismo va Grecale yanada tajovuzkorBugun, 08:27Dacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiDacia eng arzon elektromobillardan biri boʻlgan New Spring modelini taqdim etadiBugun, 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi