General Intuition startapi 2 milliard dollar qiymat bilan yangi sarmoya jalb qilmoqda

·27·Texno
General Intuition startapi 2 milliard dollar qiymat bilan yangi sarmoya jalb qilmoqda

Sunʼiy intellekt sohasidagi poyga yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Nyu-Yorkda joylashgan General Intuition startapi fazoviy va vaqtinchalik mantiqqa asoslangan AI agentlarini yaratish maqsadida 300 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplash boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu moliyaviy bosqich yakuniga koʻra, kompaniyaning bozor qiymati 2 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu yirik loyihaga dunyoning eng boy insonlaridan biri Jeff Bezos va Google sobiq rahbari Eric Schmidt kabi nufuzli investorlar qiziqish bildirgan. Shuningdek, mavjud sarmoyadorlar — Khosla Ventures va General Catalyst ham loyihani qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqda. General Intuition bundan bor-yoʻgʻi sakkiz oy avval Medal platformasidan alohida shoʻba korxona sifatida ajralib chiqqan edi.

Oʻyinlar olami — sunʼiy intellekt uchun maktab

General Intuition startapining asosiy ustunligi uning maʼlumotlar bazasida mujassam. Kompaniya Medal platformasidagi 10 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar tomonidan har yili yuklanadigan 2 milliardga yaqin video oʻyin lavhalaridan foydalanadi. Bu kabi ulkan maʼlumotlar toʻplami sunʼiy intellektga birinchi shaxs nomidan harakat qilishni, atrof-muhitni idrok etishni va real vaqt rejimida qaror qabul qilishni oʻrgatish uchun xizmat qiladi.

Mutaxassislarning fikricha, oʻyin jarayonlaridagi interaktivlik AI agentlari uchun eng mukammal oʻquv poligonidir. Bu orqali mashinalar nafaqat tasvirni koʻradi, balki harakat va natija oʻrtasidagi bogʻliqlikni, yaʼni fazoviy-vaqtinchalik mantiqni oʻzlashtiradi. Aynan mana shu jihat OpenAI kabi gigantlarning ham eʼtiborini tortgan va ular oʻz vaqtida Medal platformasini sotib olishga harakat qilgan.

Raqobat va kelajak rejalari

Hozirda "dunyo modellari" (world models) yoʻnalishida raqobat nihoyatda kuchaygan. Runway, Decart va World Labs kabi kompaniyalar oʻz ishlanmalarini taqdim etayotgan boʻlsa, Google oʻzining Genie 3 loyihasiga Google Maps maʼlumotlarini integratsiya qilish orqali real dunyo simulyatsiyasini yaratishga intilmoqda. Biroq General Intuition oʻziga xos strategiyani tanlagan: ular modellarning oʻzini sotish emas, balki ushbu modellar asosida tayyorlangan aqlli agentlarni mahsulot sifatida taklif qilishni koʻzlamoqda.

Yangi jalb qilingan 300 million dollar miqdoridagi mablagʻ kompaniyaning hisoblash quvvatlarini (compute capacity) oshirishga yoʻnaltiriladi. Bu esa joriy yilning yoz oxiri yoki kuz boshiga qadar yangi avlod mahsulotini ommaga taqdim etish imkonini beradi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik muhim, chunki bunday texnologiyalar kelajakda robototexnika va avtonom boshqaruv tizimlarining rivojlanishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

General IntuitionSunʼiy IntellektJeff BezosStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Bugun, 16:36iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiXiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiBugun, 16:26Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinSber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinBugun, 16:00MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniMapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniBugun, 15:56Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiApple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi