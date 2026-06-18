General Intuition startapi 2 milliard dollar qiymat bilan yangi sarmoya jalb qilmoqda
Sunʼiy intellekt sohasidagi poyga yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Nyu-Yorkda joylashgan General Intuition startapi fazoviy va vaqtinchalik mantiqqa asoslangan AI agentlarini yaratish maqsadida 300 million dollar miqdorida mablagʻ toʻplash boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu moliyaviy bosqich yakuniga koʻra, kompaniyaning bozor qiymati 2 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, ushbu yirik loyihaga dunyoning eng boy insonlaridan biri Jeff Bezos va Google sobiq rahbari Eric Schmidt kabi nufuzli investorlar qiziqish bildirgan. Shuningdek, mavjud sarmoyadorlar — Khosla Ventures va General Catalyst ham loyihani qoʻllab-quvvatlashda davom etmoqda. General Intuition bundan bor-yoʻgʻi sakkiz oy avval Medal platformasidan alohida shoʻba korxona sifatida ajralib chiqqan edi.
Oʻyinlar olami — sunʼiy intellekt uchun maktabGeneral Intuition startapining asosiy ustunligi uning maʼlumotlar bazasida mujassam. Kompaniya Medal platformasidagi 10 milliondan ortiq faol foydalanuvchilar tomonidan har yili yuklanadigan 2 milliardga yaqin video oʻyin lavhalaridan foydalanadi. Bu kabi ulkan maʼlumotlar toʻplami sunʼiy intellektga birinchi shaxs nomidan harakat qilishni, atrof-muhitni idrok etishni va real vaqt rejimida qaror qabul qilishni oʻrgatish uchun xizmat qiladi.
Mutaxassislarning fikricha, oʻyin jarayonlaridagi interaktivlik AI agentlari uchun eng mukammal oʻquv poligonidir. Bu orqali mashinalar nafaqat tasvirni koʻradi, balki harakat va natija oʻrtasidagi bogʻliqlikni, yaʼni fazoviy-vaqtinchalik mantiqni oʻzlashtiradi. Aynan mana shu jihat OpenAI kabi gigantlarning ham eʼtiborini tortgan va ular oʻz vaqtida Medal platformasini sotib olishga harakat qilgan.
Raqobat va kelajak rejalariHozirda "dunyo modellari" (world models) yoʻnalishida raqobat nihoyatda kuchaygan. Runway, Decart va World Labs kabi kompaniyalar oʻz ishlanmalarini taqdim etayotgan boʻlsa, Google oʻzining Genie 3 loyihasiga Google Maps maʼlumotlarini integratsiya qilish orqali real dunyo simulyatsiyasini yaratishga intilmoqda. Biroq General Intuition oʻziga xos strategiyani tanlagan: ular modellarning oʻzini sotish emas, balki ushbu modellar asosida tayyorlangan aqlli agentlarni mahsulot sifatida taklif qilishni koʻzlamoqda.
Yangi jalb qilingan 300 million dollar miqdoridagi mablagʻ kompaniyaning hisoblash quvvatlarini (compute capacity) oshirishga yoʻnaltiriladi. Bu esa joriy yilning yoz oxiri yoki kuz boshiga qadar yangi avlod mahsulotini ommaga taqdim etish imkonini beradi. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham bu yangilik muhim, chunki bunday texnologiyalar kelajakda robototexnika va avtonom boshqaruv tizimlarining rivojlanishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
…