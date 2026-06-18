Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi doirasida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy uchrashuv (1:3) nafaqat urilgan gollar, balki maydondagi kutilmagan va shiddatli voqealar bilan ham xalqaro OAV diqqat markaziga tushdi. Xususan, dunyoga mashhur nufuzli sport nashrlaridan biri bo‘lmish «Mundo Deportivo» ushbu bahsning 34-daqiqasida milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov ishtirokida sodir bo‘lgan kutilmagan va shov-shuvli vaziyat haqida alohida maqola chop etdi.
Mexiko shahridagi afsonaviy va muhtasham «Atsteka» stadionida kechgan ushbu to‘qnashuvda yosh himoyachimiz raqibning eng xavfli yulduziga qarshi o‘ziga xos «jang» olib bordi.
Quyidagi tahliliy infografika orqali uchrashuvning eng qaynoq pallasi, tarixiy qaydlar va «K» guruhining navbatdagi uchrashuvlari taqvimi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
O‘yin daqiqasi va voqea joyi
To‘qnashuv tafsilotlari va hakam qarori
O‘zbekiston terma jamoasining tarixiy qaydlari
• 34-daqiqa
• Mexiko shahri, «Atsteka» stadioni
• Husanov Luis Diasga qarshi keskin podkat tashladi.
• Inersiya bilan maydon tashqarisidagi teleoperatorni ham ag‘darib yubordi.
• Bosh hakam Entoni Teylor sariq kartochka ko‘rsatdi.
• Ilk rasmiy gol muallifi: Abbosbek Fayzullayev
• Ilk ogohlantirish olgan futbolchi: Abduqodir Husanov
• 23 iyun: Portugaliya — O‘zbekiston (Xyuston)
• 28 iyun: Kongo DR — O‘zbekiston
Luis Diasga qarshi dahshatli podkat va ag‘darilgan teleoperator
Uchrashuvning birinchi bo‘limi qizg‘in pallasiga kirgan mahalda, Kolumbiya terma jamoasi va «Bavariya» klubi yulduzi Luis Dias yon chiziq bo‘ylab katta tezlikda oldinga qochishga harakat qildi. Shu lahzada vakilimiz Abduqodir Husanov o‘zining an’anaviy va murosasiz uslubida raqibga qarshi shiddatli podkat ishlatdi.
«O‘zbek himoyachisi raqibning oyog‘iga zarba berib, uni maydonga qulatdi. Biroq yuqori tezlik va inersiya kuchi sababli Husanov o‘zini to‘xtata olmay, maydon tashqarisiga sirpanib chiqib ketdi. Oqibatda, o‘sha atrofda bahsni jonli tasvirga olayotgan teleoperatorni ham kuchli zarb bilan ag‘darib yubordi», — deb yozadi xorij nashri.
Ushbu hayajonli hodisa sababli maydondagi o‘yin qisqa muddatga to‘xtatib turildi. Yiqilgan teleoperatorga maydon chetining o‘zidayoq shifokorlar tomonidan tezkor tibbiy yordam ko‘rsatildi. To‘qnashuv markazida bo‘lgan uchrashuv bosh hakami, angliyalik tajribali Entoni Teylor esa Luis Diasga nisbatan ishlatilgan bu qo‘pollik uchun Husanovni sariq kartochka bilan jazoladi.
Mag‘lubiyat ichidagi tarix: Abbosbek va Abduqodirning qaydlari
Garchi ushbu shiddatli bellashuv 3:1 hisobida Kolumbiya foydasiga hal bo‘lgan bo‘lsa-da, bu o‘yin o‘zbek futboli solnomasiga oltin harflar bilan muhrlandi. Boisi, mazkur uchrashuv O‘zbekiston uchun Jahon chempionatlari final bosqichi tarixidagi eng birinchi rasmiy bahs sifatida qayd etildi.
Ushbu tarixiy uchrashuvda milliy jamoamizning iqtidorli yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini aniq nishonga olib, yurtimizning Jahon chempionatlari final bosqichidagi ilk goli muallifi sifatida o‘z nomini tarixga abadiy yozib qo‘ydi. Uning yaqin do‘sti va safdoshi Abduqodir Husanov esa, ushbu global musobaqada ogohlantirish (sariq kartochka) olgan ilk o‘zbek futbolchisi sifatida statistikaga kirdi.
Navbatdagi bekat — Xyustonda Portugaliyaga qarshi jang!
Ilk turdagi omadsizlikka qaramay, Fabio Kannavaro shogirdlari oldinda turgan muhim bahslarga jiddiy hozirlik ko‘rishmoqda. Vakillarimiz guruh bosqichidagi ikkinchi turni joriy yilning 23 iyun kuni dunyo grandi — Portugaliya terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Ushbu dunyo yulduzlari ishtirokidagi to‘qnashuv AQSHning Xyuston shahridagi muhtasham stadionda bo‘lib o‘tadi.
Vakillarimiz «K» guruhidagi oxirgi va hal qiluvchi bahsini esa 28 iyun kuni Afrikaning kuchli vakili — Kongo Demokratik Respublikasi jamoasiga qarshi o‘tkazib, guruh bosqichini yakunlashadi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Yosh himoyachimiz Abduqodir Husanovning maydondagi mana shunday qo‘rqmas va shiddatli harakatlari vakillarimizning Jahon chempionatida shunchaki tomoshabin emasligini, balki har bir qarich yer uchun kurashishga tayyor ekanligini ko‘rsatadi. Ilk hayajon ortda qoldi, Abbosbekning tarixiy goli esa jamoamizga ruhiy ustunlik berishi aniq. Xyustondagi bahsda yigitlarimiz bor kuchlarini ko‘rsatib, millionlab vatandoshlarimizga g‘alaba quvonchini tuhfa etishlariga ishonamiz. Kurash davom etadi, yigitlar!
Jahon chempionatining eng qaynoq va eksklyuziv voqealari, terma jamoamiz futbolchilarining lagerdan olingan so‘nggi xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…