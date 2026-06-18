Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)

·86·Sport
Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi doirasida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi tarixiy uchrashuv (1:3) nafaqat urilgan gollar, balki maydondagi kutilmagan va shiddatli voqealar bilan ham xalqaro OAV diqqat markaziga tushdi. Xususan, dunyoga mashhur nufuzli sport nashrlaridan biri bo‘lmish «Mundo Deportivo» ushbu bahsning 34-daqiqasida milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov ishtirokida sodir bo‘lgan kutilmagan va shov-shuvli vaziyat haqida alohida maqola chop etdi.

Mexiko shahridagi afsonaviy va muhtasham «Atsteka» stadionida kechgan ushbu to‘qnashuvda yosh himoyachimiz raqibning eng xavfli yulduziga qarshi o‘ziga xos «jang» olib bordi.

Quyidagi tahliliy infografika orqali uchrashuvning eng qaynoq pallasi, tarixiy qaydlar va «K» guruhining navbatdagi uchrashuvlari taqvimi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

O‘yin daqiqasi va voqea joyi

To‘qnashuv tafsilotlari va hakam qarori

O‘zbekiston terma jamoasining tarixiy qaydlari

34-daqiqa


• Mexiko shahri, «Atsteka» stadioni

• Husanov Luis Diasga qarshi keskin podkat tashladi.


• Inersiya bilan maydon tashqarisidagi teleoperatorni ham ag‘darib yubordi.


• Bosh hakam Entoni Teylor sariq kartochka ko‘rsatdi.

Ilk rasmiy gol muallifi: Abbosbek Fayzullayev


Ilk ogohlantirish olgan futbolchi: Abduqodir Husanov


23 iyun: Portugaliya — O‘zbekiston (Xyuston)


28 iyun: Kongo DR — O‘zbekiston

Luis Diasga qarshi dahshatli podkat va ag‘darilgan teleoperator

Uchrashuvning birinchi bo‘limi qizg‘in pallasiga kirgan mahalda, Kolumbiya terma jamoasi va «Bavariya» klubi yulduzi Luis Dias yon chiziq bo‘ylab katta tezlikda oldinga qochishga harakat qildi. Shu lahzada vakilimiz Abduqodir Husanov o‘zining an’anaviy va murosasiz uslubida raqibga qarshi shiddatli podkat ishlatdi.

«O‘zbek himoyachisi raqibning oyog‘iga zarba berib, uni maydonga qulatdi. Biroq yuqori tezlik va inersiya kuchi sababli Husanov o‘zini to‘xtata olmay, maydon tashqarisiga sirpanib chiqib ketdi. Oqibatda, o‘sha atrofda bahsni jonli tasvirga olayotgan teleoperatorni ham kuchli zarb bilan ag‘darib yubordi», — deb yozadi xorij nashri.

Ushbu hayajonli hodisa sababli maydondagi o‘yin qisqa muddatga to‘xtatib turildi. Yiqilgan teleoperatorga maydon chetining o‘zidayoq shifokorlar tomonidan tezkor tibbiy yordam ko‘rsatildi. To‘qnashuv markazida bo‘lgan uchrashuv bosh hakami, angliyalik tajribali Entoni Teylor esa Luis Diasga nisbatan ishlatilgan bu qo‘pollik uchun Husanovni sariq kartochka bilan jazoladi.

Mag‘lubiyat ichidagi tarix: Abbosbek va Abduqodirning qaydlari

Garchi ushbu shiddatli bellashuv 3:1 hisobida Kolumbiya foydasiga hal bo‘lgan bo‘lsa-da, bu o‘yin o‘zbek futboli solnomasiga oltin harflar bilan muhrlandi. Boisi, mazkur uchrashuv O‘zbekiston uchun Jahon chempionatlari final bosqichi tarixidagi eng birinchi rasmiy bahs sifatida qayd etildi.

Ushbu tarixiy uchrashuvda milliy jamoamizning iqtidorli yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev raqib darvozasini aniq nishonga olib, yurtimizning Jahon chempionatlari final bosqichidagi ilk goli muallifi sifatida o‘z nomini tarixga abadiy yozib qo‘ydi. Uning yaqin do‘sti va safdoshi Abduqodir Husanov esa, ushbu global musobaqada ogohlantirish (sariq kartochka) olgan ilk o‘zbek futbolchisi sifatida statistikaga kirdi.

Navbatdagi bekat — Xyustonda Portugaliyaga qarshi jang!

Ilk turdagi omadsizlikka qaramay, Fabio Kannavaro shogirdlari oldinda turgan muhim bahslarga jiddiy hozirlik ko‘rishmoqda. Vakillarimiz guruh bosqichidagi ikkinchi turni joriy yilning 23 iyun kuni dunyo grandi — Portugaliya terma jamoasiga qarshi o‘tkazishadi. Ushbu dunyo yulduzlari ishtirokidagi to‘qnashuv AQSHning Xyuston shahridagi muhtasham stadionda bo‘lib o‘tadi.

Vakillarimiz «K» guruhidagi oxirgi va hal qiluvchi bahsini esa 28 iyun kuni Afrikaning kuchli vakili — Kongo Demokratik Respublikasi jamoasiga qarshi o‘tkazib, guruh bosqichini yakunlashadi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Yosh himoyachimiz Abduqodir Husanovning maydondagi mana shunday qo‘rqmas va shiddatli harakatlari vakillarimizning Jahon chempionatida shunchaki tomoshabin emasligini, balki har bir qarich yer uchun kurashishga tayyor ekanligini ko‘rsatadi. Ilk hayajon ortda qoldi, Abbosbekning tarixiy goli esa jamoamizga ruhiy ustunlik berishi aniq. Xyustondagi bahsda yigitlarimiz bor kuchlarini ko‘rsatib, millionlab vatandoshlarimizga g‘alaba quvonchini tuhfa etishlariga ishonamiz. Kurash davom etadi, yigitlar!

Jahon chempionatining eng qaynoq va eksklyuziv voqealari, terma jamoamiz futbolchilarining lagerdan olingan so‘nggi xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonKolumbiyaAbdukodir KhusanovLuis DíazBayern Munich
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ditmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiDitmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiBugun, 16:36«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladiBugun, 16:26Neymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiNeymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:18Liverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiLiverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiBugun, 16:17Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Bugun, 15:51Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiTerma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiBugun, 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi