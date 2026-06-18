Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”
Jahon chempionati—2026 turnirining debyut uchrashuvida Portugaliya terma jamoasi kutilmaganda Kongo Demokratik Respublikasi bilan 1:1 hisobida durang o’ynadi. Mazkur uchrashuvdan so–ng afrikaliklar vakili Ngal’ayel Mukau raqib jamoa sardori Cristiano Ronaldo haqida keskin fikrlar bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, 41 yoshli hujumchi endi himoyachilar uchun alohida reja tuzishga majbur qiladigan darajada xavf tug‘dirmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lille klubi va Kongo DR yarim himoyachisi Mukau o‘yindan so‘ng bergan intervyusida besh karra “Oltin to‘p” sohibini to‘xtatish uchun maxsus tayyorgarlik ko‘rilganini inkor etdi. Goal.com nashri xabariga ko‘ra, 21 yoshli futbolchi Ronaldoning yoshi uning jismoniy holatiga sezilarli ta’sir o‘tkazganini ta’kidlagan. “Ochiqini aytsam, unga qarshi maxsus rejamiz yo‘q edi. Chunki biz uning avvalgi darajasida emasligini bilardik. U hali ham tarixdagi eng yaxshilardan biri, ammo yosh o‘z so‘zini aytadi — endi u maydonda avvalgidek katta hajmdagi ishni bajara olmaydi”, deydi Mukau.
Statistika Ronaldoning zarariga ishlamoqdaHustonda bo‘lib o‘tgan bahsda Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari tarixida asosiy tarkibda maydonga tushgan eng yoshi katta futbolchiga aylandi. Biroq, uning o‘yindagi samaradorligi ancha past bo‘ldi. 90 daqiqa davomida u bor-yo‘g‘i 25 marta to‘pga tegdi — bu uning yirik turnirlarda to‘liq o‘ynagan bahslari orasidagi eng yomon ko‘rsatkichidir.
Shuningdek, Portugaliya afsonasining golsiz seriyasi ham davom etmoqda. U Jahon chempionati va Yevropa chempionatlari doirasidagi so‘nggi 10 ta uchrashuvda raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadi. Bu vaqt ichida Ronaldo jami 33 marta zarba yo‑llagan bo‘lsa-da, ularning hech biri gol bilan yakunlanmadi. Kongo DRning tartibli himoyasi tajribali hujumchini butunlay zararsizlantirishga muvaffaq bo‘ldi.
Roberto Martinez tanqidlarga qanday javob berdi?Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez o‘yindan so‘ng o‘z sardorini himoya qilib chiqdi. Mutaxassis gol zarur bo‘lgan vaziyatda dunyoning eng yaxshi to‘purarini maydondan olish mantiqsizlik ekanini ta’kidladi. Martinezning fikricha, Ronaldoning maydonda bo‘lishi raqib himoyachilarini chalg‘itish va boshqa futbolchilar uchun bo‘sh hududlar yaratishda muhim rol o‘ynaydi.
“Cristiano kabi tajribali futbolchi jarima maydonchasi ichida bo‘lishi juda muhim. U himoyachilarni o‘ziga tortadi va bu bizga qo‘shimcha imkoniyatlar beradi. Gol izlayotgan vaqtingizda tarkibda Ronaldo bo‘lishi shart”, deya tushuntirdi murabbiy. Shunga qaramay, Portugaliyaning turnirdagi starti muxlislar va ekspertlar orasida ko‘plab savollarni keltirib chiqardi.
Mazkur durang Portugaliya uchun guruh bosqichidagi vaziyatni birmuncha murakkablashtirishi mumkin. Endilikda jamoa keyingi o‘yinlarda Ronaldoning samaradorligini oshirish yoki hujum chizig‘ida yangicha yondashuvlarni qo‘llash haqida bosh qotirishiga to‘g‘ri keladi. Kongo DR uchun esa bu natija tarixiy muvaffaqiyat sifatida baholanmoqda.
…