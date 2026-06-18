Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”

·28·Sport
Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”

Jahon chempionati—2026 turnirining debyut uchrashuvida Portugaliya terma jamoasi kutilmaganda Kongo Demokratik Respublikasi bilan 1:1 hisobida durang o’ynadi. Mazkur uchrashuvdan so–ng afrikaliklar vakili Ngal’ayel Mukau raqib jamoa sardori Cristiano Ronaldo haqida keskin fikrlar bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, 41 yoshli hujumchi endi himoyachilar uchun alohida reja tuzishga majbur qiladigan darajada xavf tug‘dirmayapti. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lille klubi va Kongo DR yarim himoyachisi Mukau o‘yindan so‘ng bergan intervyusida besh karra “Oltin to‘p” sohibini to‘xtatish uchun maxsus tayyorgarlik ko‘rilganini inkor etdi. Goal.com nashri xabariga ko‘ra, 21 yoshli futbolchi Ronaldoning yoshi uning jismoniy holatiga sezilarli ta’sir o‘tkazganini ta’kidlagan. “Ochiqini aytsam, unga qarshi maxsus rejamiz yo‘q edi. Chunki biz uning avvalgi darajasida emasligini bilardik. U hali ham tarixdagi eng yaxshilardan biri, ammo yosh o‘z so‘zini aytadi — endi u maydonda avvalgidek katta hajmdagi ishni bajara olmaydi”, deydi Mukau.

Statistika Ronaldoning zarariga ishlamoqda

Hustonda bo‘lib o‘tgan bahsda Cristiano Ronaldo Jahon chempionatlari tarixida asosiy tarkibda maydonga tushgan eng yoshi katta futbolchiga aylandi. Biroq, uning o‘yindagi samaradorligi ancha past bo‘ldi. 90 daqiqa davomida u bor-yo‘g‘i 25 marta to‘pga tegdi — bu uning yirik turnirlarda to‘liq o‘ynagan bahslari orasidagi eng yomon ko‘rsatkichidir.

Shuningdek, Portugaliya afsonasining golsiz seriyasi ham davom etmoqda. U Jahon chempionati va Yevropa chempionatlari doirasidagi so‘nggi 10 ta uchrashuvda raqib darvozasini ishg‘ol eta olmadi. Bu vaqt ichida Ronaldo jami 33 marta zarba yo‑llagan bo‘lsa-da, ularning hech biri gol bilan yakunlanmadi. Kongo DRning tartibli himoyasi tajribali hujumchini butunlay zararsizlantirishga muvaffaq bo‘ldi.

Roberto Martinez tanqidlarga qanday javob berdi?

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez o‘yindan so‘ng o‘z sardorini himoya qilib chiqdi. Mutaxassis gol zarur bo‘lgan vaziyatda dunyoning eng yaxshi to‘purarini maydondan olish mantiqsizlik ekanini ta’kidladi. Martinezning fikricha, Ronaldoning maydonda bo‘lishi raqib himoyachilarini chalg‘itish va boshqa futbolchilar uchun bo‘sh hududlar yaratishda muhim rol o‘ynaydi.

“Cristiano kabi tajribali futbolchi jarima maydonchasi ichida bo‘lishi juda muhim. U himoyachilarni o‘ziga tortadi va bu bizga qo‘shimcha imkoniyatlar beradi. Gol izlayotgan vaqtingizda tarkibda Ronaldo bo‘lishi shart”, deya tushuntirdi murabbiy. Shunga qaramay, Portugaliyaning turnirdagi starti muxlislar va ekspertlar orasida ko‘plab savollarni keltirib chiqardi.

Mazkur durang Portugaliya uchun guruh bosqichidagi vaziyatni birmuncha murakkablashtirishi mumkin. Endilikda jamoa keyingi o‘yinlarda Ronaldoning samaradorligini oshirish yoki hujum chizig‘ida yangicha yondashuvlarni qo‘llash haqida bosh qotirishiga to‘g‘ri keladi. Kongo DR uchun esa bu natija tarixiy muvaffaqiyat sifatida baholanmoqda.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJCH-2026FutbolRoberto Martinez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladiBugun, 16:26Neymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiNeymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:18Liverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiLiverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiBugun, 16:17Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiTerma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiBugun, 15:48Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Bugun, 15:39Volkanovski Getji va Topuriya o‘rtasida tezkor revansh o‘tkazilishini xohlamoqdaVolkanovski Getji va Topuriya o‘rtasida tezkor revansh o‘tkazilishini xohlamoqdaBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi