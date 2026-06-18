Volkanovski Getji va Topuriya o‘rtasida tezkor revansh o‘tkazilishini xohlamoqda
Aralash jang san’atlari (MMA) olamida shiddatli va kutilmagan voqealar rivoji davom etmoqda. Yarim yengil vazn toifasida UFC kamari sohibi, avstraliyalik mashhur sportchi Aleksandr Volkanovski yaqindagina yakuniga yetgan shov-shuvli to‘qnashuv haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. U amerikalik tajribali jangchi Jastin Getji hamda ispaniyalik mahoratli vakil Iliya Topuriya o‘rtasida zudlik bilan qayta jang (revansh) tashkil etilishi shart ekanligini e’lon qildi.
Aleksandr Volkanovski taniqli sport sharhlovchisi va jurnalist Ariel Xelvaniga bergan eksklyuziv intervyusida ushbu jangning taktik tahlili va Topuriyaning mag‘lubiyat sabablariga alohida to‘xtalib o‘tdi.
Quyidagi tahliliy infografika jadvali orqali amaldagi chempionning fikrlari va oktagondagi holat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Ekspert va uning maqomi
Topuriya uchun revanshdagi asosiy taktika
Birinchi jang natijasi va manzili
• Aleksandr Volkanovski
(Yarim yengil vaznda UFC chempioni)
• Jangda aslo shoshilmaslik zarur.
• O‘zi uchun qulay masofani ushlashi shart.
• Odatdagidek taktik tuzoqlarni to‘g‘ri qo‘yish lozim.
• Manzil: AQSH, Oq Uy (White House)
• Natija: Iliya 4-raunddan so‘ng jangni davom ettirishdan bosh tortdi.
• G‘olib: Jastin Getji.
«Haddan tashqari tajovuzkorlik mag‘lubiyatga olib keldi»
Volkanovski Topuriyaning birinchi jangda yo‘l qo‘ygan asosiy xatosini ochiqlab, revansh uchrashuvida qanday harakat qilish kerakligi bo‘yicha o‘z maslahatlarini berib o‘tdi:
«Agar Iliya bo‘lajak revansh jangida hech qanday shoshma-shosharlikka yo‘l qo‘ymasdan, o‘zi uchun qulayroq bo‘lgan masofada barqaror ishlasa va o‘zining an’anaviy taktik tuzoqlarini oktagonda to‘g‘ri joylashtira olsa, oxir-oqibat raqibni mag‘lub etadigan hal qiluvchi pallani topa oladi. Mening fikrimcha, Jastin Getjiga qarshi kechgan birinchi bahsda aynan haddan tashqari agressivlik va hissiyotlarga berilish ma’lum ma’noda Topuriyaning imkoniyatni boy berishiga asosiy sabab bo‘ldi», — deya ta’kidladi avstraliyalik chempion.
Oq Uydagi shov-shuvli to‘qnashuv qanday yakunlangan edi?
Eslatib o‘tish joizki, Iliya Topuriya va Jastin Getji o‘rtasidagi ilk shiddatli jang AQSH ramzi hisoblangan mashhur Oq Uy mezbonligida bo‘lib o‘tgan edi. Juda murosasiz va og‘ir kechgan to‘qnashuvning 4-raundi yakuniga yetganidan so‘ng, ispaniyalik jangchi sog‘lig‘i yoki jismoniy holati tufayli bahsni oxirigacha davom ettira olmasligini ma’lum qildi. Natijada, real g‘alaba mezbonlar vakili, amerikalik xavfli jangchi Jastin Getji foydasiga hal bo‘lgan edi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Iliya Topuriyaning mag‘lubiyati MMA olami uchun kutilmagan holat bo‘ldi, biroq Aleksandr Volkanovski kabi tajribali chempionning revansh haqidagi fikrlari ushbu vazn toifasida tez orada yana bir buyuk jang guvohiga aylanishimizdan dalolat beradi. Agar Topuriya o‘z xatolaridan to‘g‘ri xulosa chiqarsa, ikkinchi jangda Getji uchun oktagon haqiqiy jahannamga aylanishi muqarrar. Biz esa ushbu vazndagi eng qiziqarli voqealarni kuzatishda davom etamiz!
UFC olamining eng qaynoq insaydlari, chempionlarning eksklyuziv intervyulari va oktagon ichidagi eng so‘nggi yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…