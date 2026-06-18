Volkanovski Getji va Topuriya o‘rtasida tezkor revansh o‘tkazilishini xohlamoqda

·57·Sport
Volkanovski Getji va Topuriya o‘rtasida tezkor revansh o‘tkazilishini xohlamoqda

Aralash jang san’atlari (MMA) olamida shiddatli va kutilmagan voqealar rivoji davom etmoqda. Yarim yengil vazn toifasida UFC kamari sohibi, avstraliyalik mashhur sportchi Aleksandr Volkanovski yaqindagina yakuniga yetgan shov-shuvli to‘qnashuv haqida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. U amerikalik tajribali jangchi Jastin Getji hamda ispaniyalik mahoratli vakil Iliya Topuriya o‘rtasida zudlik bilan qayta jang (revansh) tashkil etilishi shart ekanligini e’lon qildi.

Aleksandr Volkanovski taniqli sport sharhlovchisi va jurnalist Ariel Xelvaniga bergan eksklyuziv intervyusida ushbu jangning taktik tahlili va Topuriyaning mag‘lubiyat sabablariga alohida to‘xtalib o‘tdi.

Quyidagi tahliliy infografika jadvali orqali amaldagi chempionning fikrlari va oktagondagi holat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Ekspert va uning maqomi

Topuriya uchun revanshdagi asosiy taktika

Birinchi jang natijasi va manzili

Aleksandr Volkanovski


(Yarim yengil vaznda UFC chempioni)

• Jangda aslo shoshilmaslik zarur.


• O‘zi uchun qulay masofani ushlashi shart.


• Odatdagidek taktik tuzoqlarni to‘g‘ri qo‘yish lozim.

Manzil: AQSH, Oq Uy (White House)


Natija: Iliya 4-raunddan so‘ng jangni davom ettirishdan bosh tortdi.


G‘olib: Jastin Getji.

«Haddan tashqari tajovuzkorlik mag‘lubiyatga olib keldi»

Volkanovski Topuriyaning birinchi jangda yo‘l qo‘ygan asosiy xatosini ochiqlab, revansh uchrashuvida qanday harakat qilish kerakligi bo‘yicha o‘z maslahatlarini berib o‘tdi:

«Agar Iliya bo‘lajak revansh jangida hech qanday shoshma-shosharlikka yo‘l qo‘ymasdan, o‘zi uchun qulayroq bo‘lgan masofada barqaror ishlasa va o‘zining an’anaviy taktik tuzoqlarini oktagonda to‘g‘ri joylashtira olsa, oxir-oqibat raqibni mag‘lub etadigan hal qiluvchi pallani topa oladi. Mening fikrimcha, Jastin Getjiga qarshi kechgan birinchi bahsda aynan haddan tashqari agressivlik va hissiyotlarga berilish ma’lum ma’noda Topuriyaning imkoniyatni boy berishiga asosiy sabab bo‘ldi», — deya ta’kidladi avstraliyalik chempion.

Oq Uydagi shov-shuvli to‘qnashuv qanday yakunlangan edi?

Eslatib o‘tish joizki, Iliya Topuriya va Jastin Getji o‘rtasidagi ilk shiddatli jang AQSH ramzi hisoblangan mashhur Oq Uy mezbonligida bo‘lib o‘tgan edi. Juda murosasiz va og‘ir kechgan to‘qnashuvning 4-raundi yakuniga yetganidan so‘ng, ispaniyalik jangchi sog‘lig‘i yoki jismoniy holati tufayli bahsni oxirigacha davom ettira olmasligini ma’lum qildi. Natijada, real g‘alaba mezbonlar vakili, amerikalik xavfli jangchi Jastin Getji foydasiga hal bo‘lgan edi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Iliya Topuriyaning mag‘lubiyati MMA olami uchun kutilmagan holat bo‘ldi, biroq Aleksandr Volkanovski kabi tajribali chempionning revansh haqidagi fikrlari ushbu vazn toifasida tez orada yana bir buyuk jang guvohiga aylanishimizdan dalolat beradi. Agar Topuriya o‘z xatolaridan to‘g‘ri xulosa chiqarsa, ikkinchi jangda Getji uchun oktagon haqiqiy jahannamga aylanishi muqarrar. Biz esa ushbu vazndagi eng qiziqarli voqealarni kuzatishda davom etamiz!

UFC olamining eng qaynoq insaydlari, chempionlarning eksklyuziv intervyulari va oktagon ichidagi eng so‘nggi yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Aleksandr VolkanovskiJustin GaethjeIlia TopuriaUFCAriel Helwani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladiBugun, 16:26Neymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiNeymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:18Liverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiLiverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiBugun, 16:17Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Bugun, 15:51Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiTerma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldiBugun, 15:48Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Bugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi