MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyini
Dunyoga mashhur Wordle oʻyini oʻzining besh yilligini nishonlayotgan bir paytda, koʻplab foydalanuvchilar kundalik soʻz topish jumboqlaridan biroz zerika boshlaganliklarini taʼkidlashmoqda. Hozirda intellektual oʻyinlar ishqibozlari orasida MapTap nomli yangi geografik loyiha ommalashib bormoqda. Ushbu oʻyin nafaqat bilimni sinovdan oʻtkazadi, balki foydalanuvchilarga dunyo xaritasini vizual tarzda oʻrganish imkonini ham beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
MapTap veb-brauzer va mobil ilova koʻrinishida mavjud boʻlib, u har kuni foydalanuvchilarga beshta geografik savol taqdim etadi. Oʻyinning asosiy sharti — berilgan shahar, tarixiy joy yoki orolni dunyo xaritasidan aniq topib, belgilashdan iborat. Har bir urinish uchun masofaning aniqligiga qarab 0 dan 100 gacha ball beriladi. Savollar darajasi oddiydan murakkabga qarab boradi: agar birinchi savol London kabi yirik megapolis boʻlsa, oxirgisi Tinch okeanidagi kichik bir orol-davlat boʻlishi mumkin.
Oʻyin mexanikasi va oʻziga xosliklariMapTap oʻyinida ballar tizimi oʻziga xos tarzda tuzilgan. Oxirgi, eng qiyin savollarda toʻplangan ballar 2 yoki 3 barobarga koʻpaytiriladi, bu esa umumiy natijani 1000 ballik tizimda baholash imkonini beradi. The Verge nashrining yozishicha, 900 dan yuqori ball toʻplash juda yaxshi natija hisoblanadi. Wordle kabi, bu yerda ham natijalarni ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlardagi guruhlarda doʻstlar bilan ulashish funksiyasi mavjud.
Ushbu loyihaning boshqa geografik oʻyinlardan (masalan, Worldle yoki Globle) farqi shundaki, u foydalanuvchini boshi berk koʻchaga tushirib qoʻymaydi. Agar siz mamlakat nomini bilmasangiz ham, xaritada taxminiy nuqtani belgilab, oʻz xatongizdan xulosa chiqarishingiz va masofani koʻrishingiz mumkin. Bu esa oʻyin jarayonini zerikarli qidiruvdan koʻra, hayajonli sarguzashtga aylantiradi.
Taʼlimiy ahamiyat va qiziqarli faktlarMapTap shunchaki vaqt oʻtkazish vositasi emas, balki kuchli taʼlimiy platforma hamdir. Har bir oʻyin yakunida foydalanuvchiga topilgan joylar haqida qisqa, ammo mazmunli maʼlumotlar beriladi. Masalan, yaqinda oʻtkazilgan oʻyinlardan biri XIV asrning mashhur sayyohi Ibn Battuta hayoti va sayohatlariga bagʻishlangan boʻlib, unda foydalanuvchilar Afrika, Osiyo va Pireney yarim oroli boʻylab virtual sayohat qilishgan.
Oʻyin nafaqat geografiya mutaxassislari, balki oddiy qiziquvchilar uchun ham moʻljallangan. Garchi xaritani yaxshi biladiganlar ustunlikka ega boʻlsa-da, muntazam oʻynash orqali har qanday inson oʻz bilimlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, Indoneziya kabi yirik arxipelaglarda aniq nuqtani topish yoki Italiya qirgʻoqlaridagi orollarni farqlash vaqt oʻtishi bilan koʻnikmaga aylanadi.
Hozirgi kunda MapTap jamoaviy bahslar uchun ham ajoyib maydonga aylangan. Doʻstlar oʻrtasida Miduey jangi boʻlib oʻtgan joyni kim aniqroq topishi yoki dunyoning chekka nuqtalarini kim yaxshiroq bilishi boʻyicha musobaqalar oʻtkazish ommalashmoqda. Bu kabi oʻyinlar raqamli texnologiyalar yordamida dunyoqarashni kengaytirishning eng samarali usullaridan biri boʻlib xizmat qilmoqda.
…