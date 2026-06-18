MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyini

·15·Texno
MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyini

Dunyoga mashhur Wordle oʻyini oʻzining besh yilligini nishonlayotgan bir paytda, koʻplab foydalanuvchilar kundalik soʻz topish jumboqlaridan biroz zerika boshlaganliklarini taʼkidlashmoqda. Hozirda intellektual oʻyinlar ishqibozlari orasida MapTap nomli yangi geografik loyiha ommalashib bormoqda. Ushbu oʻyin nafaqat bilimni sinovdan oʻtkazadi, balki foydalanuvchilarga dunyo xaritasini vizual tarzda oʻrganish imkonini ham beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

MapTap veb-brauzer va mobil ilova koʻrinishida mavjud boʻlib, u har kuni foydalanuvchilarga beshta geografik savol taqdim etadi. Oʻyinning asosiy sharti — berilgan shahar, tarixiy joy yoki orolni dunyo xaritasidan aniq topib, belgilashdan iborat. Har bir urinish uchun masofaning aniqligiga qarab 0 dan 100 gacha ball beriladi. Savollar darajasi oddiydan murakkabga qarab boradi: agar birinchi savol London kabi yirik megapolis boʻlsa, oxirgisi Tinch okeanidagi kichik bir orol-davlat boʻlishi mumkin.

Oʻyin mexanikasi va oʻziga xosliklari

MapTap oʻyinida ballar tizimi oʻziga xos tarzda tuzilgan. Oxirgi, eng qiyin savollarda toʻplangan ballar 2 yoki 3 barobarga koʻpaytiriladi, bu esa umumiy natijani 1000 ballik tizimda baholash imkonini beradi. The Verge nashrining yozishicha, 900 dan yuqori ball toʻplash juda yaxshi natija hisoblanadi. Wordle kabi, bu yerda ham natijalarni ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlardagi guruhlarda doʻstlar bilan ulashish funksiyasi mavjud.

Ushbu loyihaning boshqa geografik oʻyinlardan (masalan, Worldle yoki Globle) farqi shundaki, u foydalanuvchini boshi berk koʻchaga tushirib qoʻymaydi. Agar siz mamlakat nomini bilmasangiz ham, xaritada taxminiy nuqtani belgilab, oʻz xatongizdan xulosa chiqarishingiz va masofani koʻrishingiz mumkin. Bu esa oʻyin jarayonini zerikarli qidiruvdan koʻra, hayajonli sarguzashtga aylantiradi.

Taʼlimiy ahamiyat va qiziqarli faktlar

MapTap shunchaki vaqt oʻtkazish vositasi emas, balki kuchli taʼlimiy platforma hamdir. Har bir oʻyin yakunida foydalanuvchiga topilgan joylar haqida qisqa, ammo mazmunli maʼlumotlar beriladi. Masalan, yaqinda oʻtkazilgan oʻyinlardan biri XIV asrning mashhur sayyohi Ibn Battuta hayoti va sayohatlariga bagʻishlangan boʻlib, unda foydalanuvchilar Afrika, Osiyo va Pireney yarim oroli boʻylab virtual sayohat qilishgan.

Oʻyin nafaqat geografiya mutaxassislari, balki oddiy qiziquvchilar uchun ham moʻljallangan. Garchi xaritani yaxshi biladiganlar ustunlikka ega boʻlsa-da, muntazam oʻynash orqali har qanday inson oʻz bilimlarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, Indoneziya kabi yirik arxipelaglarda aniq nuqtani topish yoki Italiya qirgʻoqlaridagi orollarni farqlash vaqt oʻtishi bilan koʻnikmaga aylanadi.

Hozirgi kunda MapTap jamoaviy bahslar uchun ham ajoyib maydonga aylangan. Doʻstlar oʻrtasida Miduey jangi boʻlib oʻtgan joyni kim aniqroq topishi yoki dunyoning chekka nuqtalarini kim yaxshiroq bilishi boʻyicha musobaqalar oʻtkazish ommalashmoqda. Bu kabi oʻyinlar raqamli texnologiyalar yordamida dunyoqarashni kengaytirishning eng samarali usullaridan biri boʻlib xizmat qilmoqda.

MapTapGeografiyaWordleOnlayn OʻyinlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiXiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiBugun, 16:26Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinSber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinBugun, 16:00Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiApple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiBugun, 15:52Rasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindiRasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindiBugun, 15:29Bosch kompaniyasi Huawei bilan savdo aloqalari sababli 36 million dollar jarimaga tortildiBosch kompaniyasi Huawei bilan savdo aloqalari sababli 36 million dollar jarimaga tortildiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi