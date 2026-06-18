Sunʼiy intellekt nazorati uchun kurash: IT xodimlari yirik korporatsiyalarga qarshi

·29·Texno
Sunʼiy intellekt nazorati uchun kurash: IT xodimlari yirik korporatsiyalarga qarshi

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularning jamiyatga taʼsiri borasidagi xavotirlar fonida AQSHda yangi siyosiy harakat yuzaga keldi. Soha mutaxassislari va oddiy IT xodimlari tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan Guardrails Alliance super PAC (siyosiy harakat qoʻmitasi) yirik texnologik gigantlarning AI sohasidagi cheksiz hukmronligiga qarshi kurash boshladi. Bu harakat texnologiyalarni masʼuliyat bilan ishlab chiqish va qatʼiy qonunchilik nazoratini oʻrnatishni maqsad qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

The New York Times nashri xabariga koʻra, Guardrails Alliance demokratik faollar Shonna Tomas va Liya Xant-Xendriks tomonidan tashkil etilgan. Mazkur tashkilot oʻzini yirik korporatsiyalar manfaatlariga qarshi turuvchi xalqchil harakat sifatida namoyon qilmoqda. Hozirda qoʻmita ixtiyorida 5 million dollar mablagʻ mavjud boʻlib, joriy saylov sikli yakuniga qadar bu miqdorni 15 million dollarga yetkazish rejalashtirilgan.

Kichik byudjet va ulkan maqsadlar

Garchi 5 million dollar katta mablagʻdek koʻrinsa-da, u yirik texnologik yetakchilar tomonidan moliyalashtiriladigan Leading the Future kabi guruhlarning 100 million dollarlik byudjeti oldida ancha kamtarona koʻrinadi. Maʼlumot uchun, Leading the Future tashkiloti OpenAI prezidenti Greg Brockman kabi shaxslar tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi. Biroq Guardrails Alliance asoschilari gap mablagʻda emas, balki jamoatchilik va soha mutaxassislarining real xavotirlarida ekanini taʼkidlamoqda.

Yangi tashkilotning ilk yirik qadami Nyu-York kongressiga nomzod Aleks Boresni qoʻllab-quvvatlash boʻladi. Bores AI sohasini tartibga solish tarafdori boʻlgani uchun yirik texnologik lobbistlarning nishoniga aylangan edi. Guardrails Alliance tomonidan eʼlon qilingan reklama roliklaridan birida ChatGPT bilan uzoq muloqotdan soʻng oʻz joniga qasd qilgan oʻsmir Adam Reynning ota-onasi ishtirok etgan. Bu holat AI algoritmlarining inson ruhiyatiga taʼsiri qanchalik jiddiy boʻlishi mumkinligini koʻrsatadi.

IT xodimlarining noroziligi ortmoqda

Qizigʻi shundaki, OpenAI kabi kompaniyalarning koʻplab xodimlari oʻz rahbarlarining siyosiy pozitsiyasidan norozi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda AI nazoratiga qarshi yoʻnaltirilgan hujumlarni tanqid ostiga olmoqda. Shuningdek, soha vakillari oʻz kompaniyalaridan AQSH Immigratsiya va bojxona nazorati (ICE) bilan shartnomalarni bekor qilishni va texnologiyalardan ommaviy kuzatuv hamda avtonom urushlarda foydalanmaslikni talab qilmoqda.

Shonna Tomasning soʻzlariga koʻra, Guardrails Alliance texnologik sektorning saylovlarga va qonunchilikka manipulyativ taʼsiridan xavotirda boʻlgan barcha uchun siyosiy markazga aylanishi kerak. Tashkilot Anthropic kabi kompaniyalar tomonidan qoʻllab-quvvatlanayotgan Public First Action guruhi bilan ham hamkorlik qilmoqda. Bu esa AI xavfsizligi masalasi nafaqat siyosatchilar, balki texnologiya yaratuvchilarining oʻzi uchun ham ustuvor vazifaga aylanayotganidan dalolat beradi.

Oʻzbekiston kabi raqamli iqtisodiyotga oʻtayotgan davlatlar uchun ham ushbu jarayonlar muhim ahamiyatga ega. Global texnologik gigantlar oʻrtasidagi bu kurash kelajakda butun dunyo boʻylab AI etikasi va xavfsizligi boʻyicha xalqaro standartlarning shakllanishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Sunʼiy IntellektGuardrails AllianceOpenAITexnologiyaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Apple xotira chiplari inqirozi sabab mahsulotlari narxini oshiradimi?Bugun, 16:36iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiXiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiBugun, 16:26Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinSber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkinBugun, 16:00MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniMapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniBugun, 15:56Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiApple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiBugun, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi