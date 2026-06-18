Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo yana bir jamoada: Al-Nasr yangi murabbiy bilan kelishmoqda

·0·Sport
Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo yana bir jamoada: Al-Nasr yangi murabbiy bilan kelishmoqda

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez faoliyatida keskin burilish yasashga yaqin turibdi. Ispaniyalik mutaxassis 2026-yilgi Jahon chempionatidan soʻng milliy jamoadagi lavozimini tark etib, Saudiya Arabistonining Al-Nasr klubini boshqarishi kutilmoqda. Bu haqda A Bola nashri maʼlumot tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Portugaliya terma jamoasi bilan JCh-2026 turnirida ishtirok etayotgan Martinez va Saudiya klubi oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi pallaga kirgan. Agarda kelishuv amalga oshsa, u Ar-Riyodda vatandoshi Jorge Jesusning oʻrnini egallaydi. Qayd etilishicha, tomonlar oʻrtasidagi dastlabki muloqotlar nufuzli turnir boshlanishidan avvalroq start olgan edi.

Ushbu transferning eng asosiy jihati shundaki, Roberto Martinez yana bir bor afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo bilan birga ishlash imkoniyatiga ega boʻladi. Terma jamoada doimiy ravishda 41 yoshli yulduzga ishonch bildirib kelayotgan murabbiy uchun klub miqyosida ham u bilan hamkorlik qilish taklifi juda jozibali koʻrinmoqda. Bundan tashqari, Al-Nasr safida Portugaliya terma jamoasining yana bir aʼzosi Joao Felix ham toʻp surmoqda.

Klub boshqaruviga qaytish va yangi chorlovlar

Roberto Martinez uchun bu 2016-yildan buyon ilk bor klub miqyosidagi faoliyatiga qaytish boʻladi. Bungacha u Belgiya va Portugaliya terma jamoalarida uzoq vaqt ishladi. Goal.com nashrining yozishicha, mutaxassisning Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) bilan shartnomasi yakunlanib borayotgani uning klub futboliga qaytish istagini yanada kuchaytirgan.

Al-Nasr rahbariyati dastlab Marco Silva nomzodini koʻrib chiqqan edi, biroq u Benfika bilan shartnoma imzolashni afzal koʻrdi. Shundan soʻng klub eʼtiborini ikki nomzodga qaratdi. Al-Nasr yuridik boʻlimining sobiq direktori Saad Al-Subaie ijtimoiy tarmoqlarda klub ayni damda Jahon chempionatida ishtirok etayotgan murabbiy va Janubiy Amerikadagi jamoalardan birini boshqarayotgan mutaxassis oʻrtasida tanlov qilayotganini tasdiqladi.

Hozirda Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 guruh bosqichida Kongo DR bilan 1:1 hisobida durang oʻynab, tanqidlar ostida qolgan bir paytda, Martinezning kelajagi haqidagi xabarlar jamoa ichidagi muhitga qanday taʼsir qilishi koʻpchilikni qiziqtirmoqda. Shunga qaramay, uning Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtishi deyarli hal boʻlgan masala sifatida koʻrilmoqda.

Roberto MartinezCristiano RonaldoAl-NasrPortugaliyaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Igor Sergeyev Kolumbiya qarshi mag‘lubiyatdan keyin o‘z fikrlarini bildirdiIgor Sergeyev Kolumbiya qarshi mag‘lubiyatdan keyin o‘z fikrlarini bildirdiBugun, 14:12Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?Bugun, 13:38Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiJud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiBugun, 13:12Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiVyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiBugun, 13:10Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiBugun, 13:02Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiGustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi