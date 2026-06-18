Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo yana bir jamoada: Al-Nasr yangi murabbiy bilan kelishmoqda
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez faoliyatida keskin burilish yasashga yaqin turibdi. Ispaniyalik mutaxassis 2026-yilgi Jahon chempionatidan soʻng milliy jamoadagi lavozimini tark etib, Saudiya Arabistonining Al-Nasr klubini boshqarishi kutilmoqda. Bu haqda A Bola nashri maʼlumot tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Portugaliya terma jamoasi bilan JCh-2026 turnirida ishtirok etayotgan Martinez va Saudiya klubi oʻrtasidagi muzokaralar hal qiluvchi pallaga kirgan. Agarda kelishuv amalga oshsa, u Ar-Riyodda vatandoshi Jorge Jesusning oʻrnini egallaydi. Qayd etilishicha, tomonlar oʻrtasidagi dastlabki muloqotlar nufuzli turnir boshlanishidan avvalroq start olgan edi.
Ushbu transferning eng asosiy jihati shundaki, Roberto Martinez yana bir bor afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo bilan birga ishlash imkoniyatiga ega boʻladi. Terma jamoada doimiy ravishda 41 yoshli yulduzga ishonch bildirib kelayotgan murabbiy uchun klub miqyosida ham u bilan hamkorlik qilish taklifi juda jozibali koʻrinmoqda. Bundan tashqari, Al-Nasr safida Portugaliya terma jamoasining yana bir aʼzosi Joao Felix ham toʻp surmoqda.
Klub boshqaruviga qaytish va yangi chorlovlarRoberto Martinez uchun bu 2016-yildan buyon ilk bor klub miqyosidagi faoliyatiga qaytish boʻladi. Bungacha u Belgiya va Portugaliya terma jamoalarida uzoq vaqt ishladi. Goal.com nashrining yozishicha, mutaxassisning Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) bilan shartnomasi yakunlanib borayotgani uning klub futboliga qaytish istagini yanada kuchaytirgan.
Al-Nasr rahbariyati dastlab Marco Silva nomzodini koʻrib chiqqan edi, biroq u Benfika bilan shartnoma imzolashni afzal koʻrdi. Shundan soʻng klub eʼtiborini ikki nomzodga qaratdi. Al-Nasr yuridik boʻlimining sobiq direktori Saad Al-Subaie ijtimoiy tarmoqlarda klub ayni damda Jahon chempionatida ishtirok etayotgan murabbiy va Janubiy Amerikadagi jamoalardan birini boshqarayotgan mutaxassis oʻrtasida tanlov qilayotganini tasdiqladi.
Hozirda Portugaliya terma jamoasi JCh-2026 guruh bosqichida Kongo DR bilan 1:1 hisobida durang oʻynab, tanqidlar ostida qolgan bir paytda, Martinezning kelajagi haqidagi xabarlar jamoa ichidagi muhitga qanday taʼsir qilishi koʻpchilikni qiziqtirmoqda. Shunga qaramay, uning Saudiya Arabistoniga koʻchib oʻtishi deyarli hal boʻlgan masala sifatida koʻrilmoqda.
…