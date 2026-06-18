Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkin

·20·Texno
Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkin

Rossiyaning texnologiya gigantlari — SberDevices va “Rostelegom” kompaniyalari strategik hamkorlik to‛brisidagi bitimni imzoladilar. Mazkur kelishuv doirasida “Rostelegom Klyuch” platformasi Sberning “Aqlli uy” tizimi bilan integratsiya qilinadi. Bu yangilik ko‛p kvartirali uylarda yashovchi aholi uchun maishiy qulayliklarni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida foydalanuvchilar o‛z uylaridagi infratuzilmani Sber aqlli kolonkalari yordamida ovozli buyruqlar orqali boshqarish imkoniyatiga ega bo‛ladilar. Masalan, mehmon kelganda domofonni masofadan turib ochish yoki kirish eshigidagi vaziyatni ovoz orqali nazorat qilish mumkin bo‛ladi. Bu kabi yechimlar kundalik yumushlarni yengillashtirish va vaqtni tejashga xizmat qiladi.

Televizor orqali videokuzatuv va xavfsizlik

Hamkorlikning yana bir muhim jihati shundaki, endilikda videokuzatuv kameralaridan olinayotgan tasvirlarni to‛dan-to‛g‛i SberDevices tomonidan ishlab chiqarilgan televizorlar ekranida ko‛rish mumkin bo‛ladi. Bu nafaqat xonadon ichidagi, balki podyezd va hovli hududidagi xavfsizlikni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.

ixbt.com ma‛lumotiga ko‛ra, barcha raqamli yechimlar himoyalangan infratuzilma asosida qurilgan. Bu foydalanuvchilarning shaxsiy ma‛lumotlari va qurilmalar xavfsizligini ta‛minlashda muhim rol o‛nyaydi. “Rostelegom Klyuch” xizmati Rossiya Raqamli rivojlanish vazirligining dasturiy ta‛minot reyestriga kiritilgan bo‛lib, u to‛liq mahalliy mahsulot hisoblanadi.

Ushbu platforma o‛z ichiga bir qancha aqlli xizmatlarni qamrab oladi:

  • Aqlli domofon va podyezdlardagi videokuzatuv;
  • Uy atrofidagi hududni kompleks nazorat qilish;
  • Raqamlarni aniqlash tizimiga ega aqlli shlagbaumlar;
  • Resurslarni iste‛mol qilishni hisobga oluvchi aqlli hisoblagichlar.

Sber va “Rostelegom” o‛rtasidagi ushbu hamkorlik zamonaviy turar joy majmualarini raqamlashtirishda yangi standartlarni joriy etadi. O‛zbekiston bozorida ham so‛nggi yillarda “Aqlli uy” texnologiyalariga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, qo‛shni davlatlardagi bunday integratsiya jarayonlari mahalliy developerlar va IT-kompaniyalar uchun ham tajriba maktabi bo‛lishi mumkin.

Mutaxassislarning ta‛kidlashicha, bunday ekotizimlarning birlashishi foydalanuvchi tajribasini yaxshilash bilan birga, uy-joy kommunal xizmatlari ko‛rsatish sifatini ham oshiradi. Kelajakda tizimga yanada ko‛p funksiyalar, jumladan, sun‛iy intellekt yordamida xavfni oldindan aniqlash texnologiyalari qo‛shilishi kutilmoqda.

SberRostelegomAqlli UyTexnologiyaVideokuzatuv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkiniPhone 18 Pro narxi keskin oshishi kutilmoqda: Apple smartfonlari 1400 dollarga yetishi mumkinBugun, 16:28Xiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiXiaomi oʻz konditsionerlari uchun 10 yillik bepul xizmat koʻrsatish kafolatini joriy etadiBugun, 16:26MapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniMapTap: Wordle oʻrnini egallayotgan yangi intellektual geografiya oʻyiniBugun, 15:56Apple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiApple Braziliyada App Store monopoliyasini yumshatishga majbur boʻldiBugun, 15:52Rasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindiRasman: GTA 6 oʻyini uchun oldindan buyurtma berish sanasi eʼlon qilindiBugun, 15:29Bosch kompaniyasi Huawei bilan savdo aloqalari sababli 36 million dollar jarimaga tortildiBosch kompaniyasi Huawei bilan savdo aloqalari sababli 36 million dollar jarimaga tortildiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi