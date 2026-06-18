Sber va Rostelekom hamkorligi: Endi domofonni aqlli kolonka orqali boshqarish mumkin
Rossiyaning texnologiya gigantlari — SberDevices va “Rostelegom” kompaniyalari strategik hamkorlik to‛brisidagi bitimni imzoladilar. Mazkur kelishuv doirasida “Rostelegom Klyuch” platformasi Sberning “Aqlli uy” tizimi bilan integratsiya qilinadi. Bu yangilik ko‛p kvartirali uylarda yashovchi aholi uchun maishiy qulayliklarni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha doirasida foydalanuvchilar o‛z uylaridagi infratuzilmani Sber aqlli kolonkalari yordamida ovozli buyruqlar orqali boshqarish imkoniyatiga ega bo‛ladilar. Masalan, mehmon kelganda domofonni masofadan turib ochish yoki kirish eshigidagi vaziyatni ovoz orqali nazorat qilish mumkin bo‛ladi. Bu kabi yechimlar kundalik yumushlarni yengillashtirish va vaqtni tejashga xizmat qiladi.
Televizor orqali videokuzatuv va xavfsizlikHamkorlikning yana bir muhim jihati shundaki, endilikda videokuzatuv kameralaridan olinayotgan tasvirlarni to‛dan-to‛g‛i SberDevices tomonidan ishlab chiqarilgan televizorlar ekranida ko‛rish mumkin bo‛ladi. Bu nafaqat xonadon ichidagi, balki podyezd va hovli hududidagi xavfsizlikni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi.
ixbt.com ma‛lumotiga ko‛ra, barcha raqamli yechimlar himoyalangan infratuzilma asosida qurilgan. Bu foydalanuvchilarning shaxsiy ma‛lumotlari va qurilmalar xavfsizligini ta‛minlashda muhim rol o‛nyaydi. “Rostelegom Klyuch” xizmati Rossiya Raqamli rivojlanish vazirligining dasturiy ta‛minot reyestriga kiritilgan bo‛lib, u to‛liq mahalliy mahsulot hisoblanadi.
Ushbu platforma o‛z ichiga bir qancha aqlli xizmatlarni qamrab oladi:
- Aqlli domofon va podyezdlardagi videokuzatuv;
- Uy atrofidagi hududni kompleks nazorat qilish;
- Raqamlarni aniqlash tizimiga ega aqlli shlagbaumlar;
- Resurslarni iste‛mol qilishni hisobga oluvchi aqlli hisoblagichlar.
Sber va “Rostelegom” o‛rtasidagi ushbu hamkorlik zamonaviy turar joy majmualarini raqamlashtirishda yangi standartlarni joriy etadi. O‛zbekiston bozorida ham so‛nggi yillarda “Aqlli uy” texnologiyalariga qiziqish ortib borayotganini hisobga olsak, qo‛shni davlatlardagi bunday integratsiya jarayonlari mahalliy developerlar va IT-kompaniyalar uchun ham tajriba maktabi bo‛lishi mumkin.
Mutaxassislarning ta‛kidlashicha, bunday ekotizimlarning birlashishi foydalanuvchi tajribasini yaxshilash bilan birga, uy-joy kommunal xizmatlari ko‛rsatish sifatini ham oshiradi. Kelajakda tizimga yanada ko‛p funksiyalar, jumladan, sun‛iy intellekt yordamida xavfni oldindan aniqlash texnologiyalari qo‛shilishi kutilmoqda.
…