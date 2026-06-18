Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldi

·75·Sport
Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bellashuvlari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. «K» guruhining 1-turidan o‘rin olgan Kolumbiyaga qarshi tarixiy to‘qnashuv (1:3) yakuniga yetgach, O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari nafaqat maydondagi shiddatli o‘yinlari, balki maydon tashqarisidagi yuksak madaniyati va insoniylik fazilatlari bilan ham butun dunyo ahlining mehrini qozonishga ulgurdilar.

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rasmiy telegram-kanali tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, bahs yakunlanganidan so‘ng vakillarimiz o‘zlariga ajratilgan kiyinish xonasini ozoda va chiroyli tartibga keltirib, mezbonlarga bo‘lgan cheksiz hurmatlarini izhor etishgan.

Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali terma jamoamizning qoldirgan tarixiy madaniy izi va uchrashuvning to‘liq gollar statistikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Milliy jamoamizning madaniy qadami

O‘zbekiston — Kolumbiya (1:3) uchrashuvi gollari

Navbatdagi guruh bosqichi uchrashuvlari

Xona tozaligi: Kiyinish xonasi ideal darajada tozalandi.

40-daq: Daniel Munos (0:1)


60-daq: Abbosbek Fayzullayev (1:1)

23 iyun: Portugaliya — O‘zbekiston

Minnatdorlik yozuvi: Ispan va o‘zbek tillarida tashakkurnoma qoldirildi.

65-daq: Luis Dias (1:2)


90+daq: Xaminton Kampas (1:3)

28 iyun: DR Kongo — O‘zbekiston

«Katta rahmat, Meksika!»: Taktik doskaga muhrlangan tashakkurnoma

Milliy terma jamoamiz a’zolari o‘yindan so‘ng xonani to‘liq yig‘ishtirib, murabbiylarning taktik ko‘rsatmalari uchun mo‘ljallangan maxsus doskaga ispan va o‘zbek tillarida dil so‘zlarini muhrlashgan:

«Katta rahmat, Meksika! Jahon chempionatida omad tilaymiz. Rahmat»

Bundan tashqari, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi bergan rasmiy bayonotda vakillarimizning Mexiko shahrida joylashgan afsonaviy va dunyoga mashhur «Atsteka» stadioniga alohida ehtiromi aks etgan: «Jahon chempionatlari final bosqichidagi ilk rasmiy o‘yinimizga mezbonlik qilgani uchun go‘zal Meksika davlatiga va afsonaviy „Atsteka“ arenasiga o‘z minnatdorligimizni bildiramiz». Ushbu olijanob qadam mahalliy muxlislar va tashkilotchilarning yuksak olqishiga sabab bo‘ldi.

Debyut bahsi xronologiyasi va kiritilgan gollar

Eslatib o‘tish joizki, chorshanba kuni bo‘lib o‘tgan ushbu uchrashuv O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun o‘z tarixidagi ilk Mundial bahsi sifatida yilnomalarga kirdi. Mexiko mezbonlik qilgan uchrashuvda Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» kuchli Kolumbiya terma jamoasiga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishdi.

Uchrashuvda hisobni 40-daqiqada Luis Diasning golli uzatmasidan so‘ng Kolumbiya himoyachisi Daniel Munos ochdi. Ikkinchi bo‘limda vakillarimiz katta bosim o‘tkazishdi va 60-daqiqada mahoratli yarim himoyachimiz Abbosbek Fayzullayev tarixiy golni urib, muvozanatni tikladi (1:1). Biroq oradan ko‘p o‘tmay, 65-daqiqada Gustavo Puertaning pasidan so‘ng Luis Dias janubiy amerikaliklarni yana oldinga olib chiqdi. Bahsning asosiy vaqti yakunlanishi arafasida esa Xuan Ernandesning uzatmasini Xaminton Kampas golga aylantirib, uchrashuvning yakuniy hisobini belgiladi.

Sinov hali oldinda: Navbatdagi bekatlar

Maglubiyatga qaramay, hamyurtlarimiz Jahon chempionatidagi ishtiroklarini yuqori kayfiyatda davom ettirishmoqda. Vakillarimiz «K» guruhidagi keyingi o‘yinlarini dunyo futboli grandlaridan biri bo‘lmish Portugaliya hamda Afrika qit’asining jiddiy vakili — Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi o‘tkazib, pley-off yo‘llanmasi uchun oxirigacha kurashadilar.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Futbol faqat yashil maydondagi 90 daqiqalik o‘yindan iborat emas. Terma jamoamiz a’zolarining «Atsteka» stadionida ko‘rsatgan bunday yuksak madaniyati butun dunyoga o‘zbek xalqining qanchalik aslzoda va mehmondo‘st ekanligini yana bir bor namoyish etdi. Maydondagi natija balki vaqtinchalikdir, ammo qoldirilgan bunday go‘zal taassurot abadiy qoladi. Endi Fabio Kannavaro shogirdlaridan xuddi shunday chiroyli va g‘alabali o‘yinni navbatdagi Portugaliyaga qarshi uchrashuvda ham kutib qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, terma jamoamiz lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonKolumbiyaMeksikaAztecaO'zbekiston Futbol Federatsiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ditmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiDitmar Hamann Harry Kane haqida: Germaniyalik ekspert hujumchini keskin tanqid qildiBugun, 16:36«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladiBugun, 16:26Neymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiNeymar Braziliya terma jamoasining Gaiti bilan oʻyinini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:18Liverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiLiverpul Muhammad Salah oʻrnini toʻldirish uchun Ispaniyadan yangi hujumchi sotib oldiBugun, 16:17Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Kongo DR yarim himoyachisi: “Cristiano Ronaldo endi avvalgidek xavfli emas”Bugun, 15:51Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Abduqodir Husanov «Atsteka»da operatorni qanday ag‘darib yubordi? (video)Bugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi