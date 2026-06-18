Terma jamoa futbolchilarining «Atsteka»da qilgan ishi barchaga o‘rnak bo‘ldi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bellashuvlari qizg‘in pallasiga kirib bormoqda. «K» guruhining 1-turidan o‘rin olgan Kolumbiyaga qarshi tarixiy to‘qnashuv (1:3) yakuniga yetgach, O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari nafaqat maydondagi shiddatli o‘yinlari, balki maydon tashqarisidagi yuksak madaniyati va insoniylik fazilatlari bilan ham butun dunyo ahlining mehrini qozonishga ulgurdilar.
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rasmiy telegram-kanali tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, bahs yakunlanganidan so‘ng vakillarimiz o‘zlariga ajratilgan kiyinish xonasini ozoda va chiroyli tartibga keltirib, mezbonlarga bo‘lgan cheksiz hurmatlarini izhor etishgan.
Quyidagi tahliliy ma’lumotnoma jadvali orqali terma jamoamizning qoldirgan tarixiy madaniy izi va uchrashuvning to‘liq gollar statistikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Milliy jamoamizning madaniy qadami
O‘zbekiston — Kolumbiya (1:3) uchrashuvi gollari
Navbatdagi guruh bosqichi uchrashuvlari
• Xona tozaligi: Kiyinish xonasi ideal darajada tozalandi.
• 40-daq: Daniel Munos (0:1)
• 60-daq: Abbosbek Fayzullayev (1:1)
• 23 iyun: Portugaliya — O‘zbekiston
• Minnatdorlik yozuvi: Ispan va o‘zbek tillarida tashakkurnoma qoldirildi.
• 65-daq: Luis Dias (1:2)
• 90+daq: Xaminton Kampas (1:3)
• 28 iyun: DR Kongo — O‘zbekiston
«Katta rahmat, Meksika!»: Taktik doskaga muhrlangan tashakkurnoma
Milliy terma jamoamiz a’zolari o‘yindan so‘ng xonani to‘liq yig‘ishtirib, murabbiylarning taktik ko‘rsatmalari uchun mo‘ljallangan maxsus doskaga ispan va o‘zbek tillarida dil so‘zlarini muhrlashgan:
«Katta rahmat, Meksika! Jahon chempionatida omad tilaymiz. Rahmat»
Bundan tashqari, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi bergan rasmiy bayonotda vakillarimizning Mexiko shahrida joylashgan afsonaviy va dunyoga mashhur «Atsteka» stadioniga alohida ehtiromi aks etgan: «Jahon chempionatlari final bosqichidagi ilk rasmiy o‘yinimizga mezbonlik qilgani uchun go‘zal Meksika davlatiga va afsonaviy „Atsteka“ arenasiga o‘z minnatdorligimizni bildiramiz». Ushbu olijanob qadam mahalliy muxlislar va tashkilotchilarning yuksak olqishiga sabab bo‘ldi.
Debyut bahsi xronologiyasi va kiritilgan gollar
Eslatib o‘tish joizki, chorshanba kuni bo‘lib o‘tgan ushbu uchrashuv O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun o‘z tarixidagi ilk Mundial bahsi sifatida yilnomalarga kirdi. Mexiko mezbonlik qilgan uchrashuvda Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» kuchli Kolumbiya terma jamoasiga 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishdi.
Uchrashuvda hisobni 40-daqiqada Luis Diasning golli uzatmasidan so‘ng Kolumbiya himoyachisi Daniel Munos ochdi. Ikkinchi bo‘limda vakillarimiz katta bosim o‘tkazishdi va 60-daqiqada mahoratli yarim himoyachimiz Abbosbek Fayzullayev tarixiy golni urib, muvozanatni tikladi (1:1). Biroq oradan ko‘p o‘tmay, 65-daqiqada Gustavo Puertaning pasidan so‘ng Luis Dias janubiy amerikaliklarni yana oldinga olib chiqdi. Bahsning asosiy vaqti yakunlanishi arafasida esa Xuan Ernandesning uzatmasini Xaminton Kampas golga aylantirib, uchrashuvning yakuniy hisobini belgiladi.
Sinov hali oldinda: Navbatdagi bekatlar
Maglubiyatga qaramay, hamyurtlarimiz Jahon chempionatidagi ishtiroklarini yuqori kayfiyatda davom ettirishmoqda. Vakillarimiz «K» guruhidagi keyingi o‘yinlarini dunyo futboli grandlaridan biri bo‘lmish Portugaliya hamda Afrika qit’asining jiddiy vakili — Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi o‘tkazib, pley-off yo‘llanmasi uchun oxirigacha kurashadilar.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Futbol faqat yashil maydondagi 90 daqiqalik o‘yindan iborat emas. Terma jamoamiz a’zolarining «Atsteka» stadionida ko‘rsatgan bunday yuksak madaniyati butun dunyoga o‘zbek xalqining qanchalik aslzoda va mehmondo‘st ekanligini yana bir bor namoyish etdi. Maydondagi natija balki vaqtinchalikdir, ammo qoldirilgan bunday go‘zal taassurot abadiy qoladi. Endi Fabio Kannavaro shogirdlaridan xuddi shunday chiroyli va g‘alabali o‘yinni navbatdagi Portugaliyaga qarshi uchrashuvda ham kutib qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!
Jahon chempionatining eng qaynoq reportajlari, terma jamoamiz lageridan eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…