O‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradi
AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bo‘lib o‘tayotgan Jahon chempionatining «K» guruhi 2-turidan o‘rin olgan Portugaliya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda ishlaydigan rasmiy shaxslar (hakamlar brigadasi) nomi ma’lum bo‘ldi.
Mazkur o‘ta muhim va shiddatli kechishi kutilayotgan bahs Afrika qit’asi hakamlariga topshirildi.
Uchrashuv hakamlari tarkibi:
Hakamlik vazifasi
Ismi sharifi
Vakilligi (Davlat)
Bosh hakam
Jalol Jayed
Marokash
Yordamchi hakam (qanot)
Zakariya Brinsi
Marokash
Yordamchi hakam (qanot)
Mustafo Akarkad
Marokash
To‘rtinchi hakam
Abongayl Tom
JAR
Beshinchi hakam
Zaxele Sivela
JAR
Afrika futboli maktabi nazoratida:
Bosh hakam Jalol Jayed va uning qanotlardagi hamyurtlari xalqaro maydonda, xususan, Afrika qit’asining nufuzli musobaqalarida katta tajriba to‘plagan FIFA hakamlari hisoblanishadi. Zaxiradagi hakamlar sifatida JAR vakillarining tanlanishi ham ushbu bahsga jiddiy yondashilganidan dalolat beradi.
Uchrashuv vaqti va eslatma:
Vakillarimiz uchun pley-off yo‘lida eng hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu bahsni o‘tkazib yubormang:
Sana: 23 iyun
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da
Roberto Martines shogirdlari va Krishtianu Ronalduning hujumlariga qarshi maydonda mardonavor kurashadigan yigitlarimizga bo‘lajak o‘yinda adolatli hakamlik va tarixiy g‘alaba yor bo‘lishini tilaymiz! Olg‘a, O‘zbekiston!
…