O‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradi

·29·Sport
O‘zbekiston - Portugaliya bahsini marokashlik hakamlar boshqaradi

AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida bo‘lib o‘tayotgan Jahon chempionatining «K» guruhi 2-turidan o‘rin olgan Portugaliya va O‘zbekiston milliy terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuvda ishlaydigan rasmiy shaxslar (hakamlar brigadasi) nomi ma’lum bo‘ldi.

Mazkur o‘ta muhim va shiddatli kechishi kutilayotgan bahs Afrika qit’asi hakamlariga topshirildi.

Uchrashuv hakamlari tarkibi:

Hakamlik vazifasi

Ismi sharifi

Vakilligi (Davlat)

Bosh hakam

Jalol Jayed

Marokash

Yordamchi hakam (qanot)

Zakariya Brinsi

Marokash

Yordamchi hakam (qanot)

Mustafo Akarkad

Marokash

To‘rtinchi hakam

Abongayl Tom

JAR

Beshinchi hakam

Zaxele Sivela

JAR

Afrika futboli maktabi nazoratida:

Bosh hakam Jalol Jayed va uning qanotlardagi hamyurtlari xalqaro maydonda, xususan, Afrika qit’asining nufuzli musobaqalarida katta tajriba to‘plagan FIFA hakamlari hisoblanishadi. Zaxiradagi hakamlar sifatida JAR vakillarining tanlanishi ham ushbu bahsga jiddiy yondashilganidan dalolat beradi.

Uchrashuv vaqti va eslatma:

Vakillarimiz uchun pley-off yo‘lida eng hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu bahsni o‘tkazib yubormang:

  • Sana: 23 iyun

  • Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da

Roberto Martines shogirdlari va Krishtianu Ronalduning hujumlariga qarshi maydonda mardonavor kurashadigan yigitlarimizga bo‘lajak o‘yinda adolatli hakamlik va tarixiy g‘alaba yor bo‘lishini tilaymiz! Olg‘a, O‘zbekiston!

O'zbekistonPortugaliyaMarokoAQSHKanada
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildiLamine Yamal Messi va Neymar oʻrtasidagi tanlovini maʼlum qildiBugun, 23:20«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblari«World Boxing» kubogi: Bokschilarimizning finaldagi raqiblariBugun, 23:08Real Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiReal Madrid Michael Olise transferi haqidagi xabarlarga rasmiy munosabat bildirdiBugun, 23:00Toni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiToni Kroos tanqidlar ostida qolgan Jud Bellingem himoyasiga chiqdiBugun, 22:15Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Jahon kubogi: O‘zbekiston finalchilar soni bo‘yicha dunyoda birinchi o‘rinda!Bugun, 22:13Tottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiTottenxem Manchester Yunaytedni ortda qoldirib Mateus Fernandesni transfer qilmoqchiBugun, 21:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi