Mish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdi
Madridning «Real» klubi Myunxenning «Bavariya» klubi vingeri Maykl Olise atrofida aylanayotgan transfer mish-mishlariga chek qo‘yish maqsadida rasmiy bayonot bilan chiqdi. «Qirollik klubi» fransiyalik futbolchi, uning agentlari yoki vakillari bilan hech qanday aloqa o‘rnatmaganini qat’iy ta’kidladi.
Rasmiy raddiya matni
Klub o‘zining rasmiy saytida e’lon qilgan bayonotda shunday deyiladi:
«Turli OAVlarda klubimizning „Bavariya“ futbolchisi Maykl Olisega go‘yoki qiziqish bildirayotgani haqida tarqalgan xabarlar munosabati bilan „Real Madrid“ shuni ma’lum qiladiki, biz futbolchining o‘zi, navbatdagi vakillari yoki atrofidagi hech bir shaxs bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri yoki bilvosita aloqa o‘rnatmaganmiz».
«Real» va «Bavariya» o‘rtasidagi institutsional hurmat
Madrid grandi Myunxen klubi bilan yillar davomida shakllangan mustahkam aloqalarni alohida e’tirof etdi:
O‘zaro ishonch: Ikki klub o‘rtasidagi munosabatlar uzoq yillardan buyon hurmat, hamkorlik va ishonchga asoslangan.
Transfer etikasi: «Real» har qanday futbolchiga qiziqish paydo bo‘lganda, avvalo uning amaldagi klubi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokara olib borish institutsional sodiqlik prinsipi ekanini eslatib o‘tdi.
Afsus tuyg‘usi: Klub rahbariyati haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan bunday taxminlar va uydirmalar OAVda tarqatilayotganidan afsusda ekanini bildirdi.
Mish-mishlarni kimlar tarqatgan edi?
Ushbu transfer haqidagi xabarlar sport matbuotida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan edi. Xususan, quyidagi nufuzli manbalar va nashrlar «Real»ning Olisega jiddiy qiziqish bildirayotganini da’vo qilib chiqishgandi:
Fabritsio Romano (mashhur insayder)
Marca va AS (Madrid nashrlari)
Mundo Deportivo (Barselona nashri)
«Real Madrid» tomonidan berilgan ushbu tezkor va keskin raddiyadan so‘ng, fransiyalik iqtidorli vingerning Madridga o‘tishi bilan bog‘liq shov-shuvlarga rasman nuqta qo‘yildi.
…