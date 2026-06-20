Mish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdi

·104·Sport
Mish-mishlar barham topdi: «Real» Maykl Olise bo‘yicha rasmiy bayonot berdi

Madridning «Real» klubi Myunxenning «Bavariya» klubi vingeri Maykl Olise atrofida aylanayotgan transfer mish-mishlariga chek qo‘yish maqsadida rasmiy bayonot bilan chiqdi. «Qirollik klubi» fransiyalik futbolchi, uning agentlari yoki vakillari bilan hech qanday aloqa o‘rnatmaganini qat’iy ta’kidladi.

Rasmiy raddiya matni

Klub o‘zining rasmiy saytida e’lon qilgan bayonotda shunday deyiladi:

«Turli OAVlarda klubimizning „Bavariya“ futbolchisi Maykl Olisega go‘yoki qiziqish bildirayotgani haqida tarqalgan xabarlar munosabati bilan „Real Madrid“ shuni ma’lum qiladiki, biz futbolchining o‘zi, navbatdagi vakillari yoki atrofidagi hech bir shaxs bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri yoki bilvosita aloqa o‘rnatmaganmiz».

«Real» va «Bavariya» o‘rtasidagi institutsional hurmat

Madrid grandi Myunxen klubi bilan yillar davomida shakllangan mustahkam aloqalarni alohida e’tirof etdi:

  • O‘zaro ishonch: Ikki klub o‘rtasidagi munosabatlar uzoq yillardan buyon hurmat, hamkorlik va ishonchga asoslangan.

  • Transfer etikasi: «Real» har qanday futbolchiga qiziqish paydo bo‘lganda, avvalo uning amaldagi klubi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokara olib borish institutsional sodiqlik prinsipi ekanini eslatib o‘tdi.

  • Afsus tuyg‘usi: Klub rahbariyati haqiqatga to‘g‘ri kelmaydigan bunday taxminlar va uydirmalar OAVda tarqatilayotganidan afsusda ekanini bildirdi.

Mish-mishlarni kimlar tarqatgan edi?

Ushbu transfer haqidagi xabarlar sport matbuotida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan edi. Xususan, quyidagi nufuzli manbalar va nashrlar «Real»ning Olisega jiddiy qiziqish bildirayotganini da’vo qilib chiqishgandi:

  1. Fabritsio Romano (mashhur insayder)

  2. Marca va AS (Madrid nashrlari)

  3. Mundo Deportivo (Barselona nashri)

«Real Madrid» tomonidan berilgan ushbu tezkor va keskin raddiyadan so‘ng, fransiyalik iqtidorli vingerning Madridga o‘tishi bilan bog‘liq shov-shuvlarga rasman nuqta qo‘yildi.

Real MadridMichael OliseBayern MunichFabrizio RomanoMarca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildi«Uchar gollandlar»dan dahshatli yurish: Shvetsiya 5:1 hisobida taslim etildiBugun, 00:17Curtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaCurtis Jones A Seriyaga yoʻl olishi mumkin: Transferlar zanjiri ishga tushmoqdaBugun, 00:14Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Guruhda yetakchilik uchun kurash: Germaniya – Kot-d'Ivuar asosiy tarkibi...Bugun, 00:06Morten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaMorten Hjulmand Sporting bilan xayrlashdi: Ruben Amorim uni Milan safiga chorlamoqdaKecha, 23:51Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kot-d'Ivuar ustozi Germaniyadan qo‘rqmayapti: «Maqsadimiz — 1/16 final!»Kecha, 23:51Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kylian Mbappe Michael Olise haqida: «U bugungi va ertangi kunning eng buyuk oʻyinchisi»Kecha, 23:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi