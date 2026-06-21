Yurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdi

·51·Sport
Yurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdi

«Liverpul» klubi sobiq bosh murabbiyi Yurgen Klopp Turkiya milliy terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionatidagi omadsiz ishtiroki borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Taniqli germaniyalik mutaxassis jamoaning taktik muvozanatni yo‘qotgani va ruhiy bosimni yenga olmaganini asosiy muammo sifatida ko‘rsatdi.

Yurgen Kloppning bayonoti

Germaniyaning Magenta TV telekanaliga bergan intervyusida Klopp turk futbolchilarining o‘yinini quyidagicha baholadi:

«Bosim juda yuqori edi va ular buni yengib o‘ta olmadi. Jamoa shunchalik g‘alaba qozonishni istadiki, hujum va himoya o‘rtasidagi muvozanat butunlay unutib qo‘yildi».

Muvaffaqiyatsizlikning asosiy sabablari

Tahlillarga ko‘ra, Turkiya terma jamoasining muddatidan oldin turnirdan chiqib ketishiga ikkita bosh omil ta’rif bo‘ldi:

  • Ruhiy bosim: Jamoa a’zolari muxlislar va OAV tomonidan bo‘lgan katta mas’uliyat yukini ko‘tara olishmadi.

  • Taktik intizomning buzilishi: Haddan tashqari g‘alabaga intilish va ko‘p hujum tashkil etish oqibatida himoya va yarim himoya chiziqlari o‘rtasidagi bog‘lanish yo‘qoldi.

Dahshatli statistika: 62 ta zarba va 0 ta gol

Turkiya milliy jamoasi guruh bosqichining dastlabki ikki turida hujum chizig‘ida katta hajmdagi ishlarni bajarganiga qaramay, samaradorlik borasida mundialning eng yomon ko‘rsatkichlaridan birini qayd etdi:

  • Ketma-ket ikkita uchrashuvda mag‘lubiyat qabul qilib olindi;

  • Raqiblar darvozasi tomon jami 62 marotaba zarba yo‘llandi;

  • Ushbu zarbalarning birortasi ham golga aylanmadi va jamoa muddatidan avval pley-off yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi.

Yurgen KloppTurkiyaLiverpulMagenta TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelAbduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelBugun, 11:40World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiWorld Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiBugun, 11:27Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiTransfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiBugun, 11:22Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiBugun, 11:16Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Bugun, 10:42Kyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiKyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiBugun, 10:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi