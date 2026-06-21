Yurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdi
«Liverpul» klubi sobiq bosh murabbiyi Yurgen Klopp Turkiya milliy terma jamoasining 2026 yilgi Jahon chempionatidagi omadsiz ishtiroki borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Taniqli germaniyalik mutaxassis jamoaning taktik muvozanatni yo‘qotgani va ruhiy bosimni yenga olmaganini asosiy muammo sifatida ko‘rsatdi.
Yurgen Kloppning bayonoti
Germaniyaning Magenta TV telekanaliga bergan intervyusida Klopp turk futbolchilarining o‘yinini quyidagicha baholadi:
«Bosim juda yuqori edi va ular buni yengib o‘ta olmadi. Jamoa shunchalik g‘alaba qozonishni istadiki, hujum va himoya o‘rtasidagi muvozanat butunlay unutib qo‘yildi».
Muvaffaqiyatsizlikning asosiy sabablari
Tahlillarga ko‘ra, Turkiya terma jamoasining muddatidan oldin turnirdan chiqib ketishiga ikkita bosh omil ta’rif bo‘ldi:
Ruhiy bosim: Jamoa a’zolari muxlislar va OAV tomonidan bo‘lgan katta mas’uliyat yukini ko‘tara olishmadi.
Taktik intizomning buzilishi: Haddan tashqari g‘alabaga intilish va ko‘p hujum tashkil etish oqibatida himoya va yarim himoya chiziqlari o‘rtasidagi bog‘lanish yo‘qoldi.
Dahshatli statistika: 62 ta zarba va 0 ta gol
Turkiya milliy jamoasi guruh bosqichining dastlabki ikki turida hujum chizig‘ida katta hajmdagi ishlarni bajarganiga qaramay, samaradorlik borasida mundialning eng yomon ko‘rsatkichlaridan birini qayd etdi:
Ketma-ket ikkita uchrashuvda mag‘lubiyat qabul qilib olindi;
Raqiblar darvozasi tomon jami 62 marotaba zarba yo‘llandi;
Ushbu zarbalarning birortasi ham golga aylanmadi va jamoa muddatidan avval pley-off yo‘llanmasidan mahrum bo‘ldi.
…