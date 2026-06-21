Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddati
Angliya terma jamoasining yosh yulduzi Jud Bellingem 2026-yilgi Jahon chempionati startida oʻzining haqiqiy yetakchilik qobiliyatini namoyish etmoqda. Xorvatiyaga qarshi kechgan murosasiz bahsda Real Madrid yarim himoyachisi nafaqat gʻalaba golini kiritdi, balki oʻzining maydondagi harakatlari bilan raqiblar uchun jiddiy xavf ekanligini yana bir bor isbotladi. Dallasdagi yopiq stadionda kechgan oʻyin ingliz muxlislarining hayqiriqlari ostida Bellinghamning haqiqiy benifisiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning ikkinchi boʻlimida Elliot Anderson tomonidan yetkazib berilgan ajoyib uzatmani Jud Bellingem oʻng qanotdan amalga oshirilgan shiddatli yurish bilan yakunladi. Bu gol Angliyani 3:2 hisobida oldinga olib chiqdi va jamoaga ruhan ustunlik taqdim etdi. Goal.com nashrining yozishicha, Bellingham maydonda oʻzining jismoniy kuchi, tezligi va gʻalabaga boʻlgan intilishi bilan boshqa futbolchilardan yaqqol ajralib turdi.
Tomas Tuxel va tarkibdagi raqobatQizigʻi shundaki, turnir boshlanishidan bir necha kun avval Bellinghamning asosiy tarkibda tushishi soʻroq ostida edi. Terma jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel Jud Bellingem va Aston Villa vakili Morgan Rogers oʻrtasidagi raqobat ochiq ekanligini bir necha bor taʼkidlagan. Hatto noyabr oyidagi Serbiya bilan oʻyinda nemis mutaxassisi Rogersni afzal koʻrgan edi. Bu holat va murabbiyning matbuotdagi ayrim keskin chiqishlari Bellingham bilan munosabatlarda sovuqlik borligi haqidagi mish-mishlarni keltirib chiqargandi.
Xorvatiya bilan oʻyinning birinchi boʻlimida Angliya yarim himoyasi oʻyin tizginini ushlashda qiynaldi. Garchi inglizlar darvoza tomon koʻproq zarba bergan boʻlsalar-da, toʻp nazorati va paslar aniqligi boʻyicha Luka Modric boshchiligidagi xorvatlar ustunlik qilishdi. Tanaffus paytida kiyinish xonasida qanday gaplar boʻlgani nomaʼlum, biroq murabbiy yordamchisi Entoni Barrining soʻzlariga koʻra, birinchi boʻlimdagi oʻyin "murakkab va chalkash" boʻlgan.
Bellinghamning oʻzgacha xarakteriBellinghamning oʻyinidagi eng muhim jihat — bu uning oʻziga boʻlgan yuksak ishonchi va oʻyin taqdirini istalgan soniyada oʻzgartira olish qobiliyatidir. Angliya tarkibida Harry Kane kabi tajribali va "Oltin toʻp"ga asosiy nomzod boʻlgan yulduzlar koʻp boʻlsa-da, aynan Bellingham jamoaga oʻzgacha agressivlik va gʻoliblik ruhini olib kirmoqda. Uning Dallasdagi 15 daqiqalik yorqin oʻyini butun turnirning borishini belgilab berishi mumkin.
Tomas Tuxel oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Rogersni asosiy tarkibda qoldirish qiyin qaror boʻlganini tan oldi. Biroq Bellinghamning maydondagi natijasi murabbiyning tanlovi toʻgʻri ekanligini koʻrsatdi. Endilikda Angliya terma jamoasi raqiblari uchun Bellinghamning bunday sport formasida ekanligi yomon xabar hisoblanadi. U nafaqat hujumlarni yakunlamoqda, balki butun jamoani oʻz ortidan ergashtirmoqda.
Ushbu gʻalaba Angliyaning Jahon chempionatidagi ambitsiyalarini yanada mustahkamladi. Jud Bellingemning Real Madrid safidagi muvaffaqiyatli mavsumdan soʻng terma jamoada ham yetakchilikni oʻz qoʻliga olishi, ingliz futboli muxlislarida uzoq kutilgan chempionlikka umid uygʻotmoqda.
…