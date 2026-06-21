Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddati

·0·Sport
Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddati

Angliya terma jamoasining yosh yulduzi Jud Bellingem 2026-yilgi Jahon chempionati startida oʻzining haqiqiy yetakchilik qobiliyatini namoyish etmoqda. Xorvatiyaga qarshi kechgan murosasiz bahsda Real Madrid yarim himoyachisi nafaqat gʻalaba golini kiritdi, balki oʻzining maydondagi harakatlari bilan raqiblar uchun jiddiy xavf ekanligini yana bir bor isbotladi. Dallasdagi yopiq stadionda kechgan oʻyin ingliz muxlislarining hayqiriqlari ostida Bellinghamning haqiqiy benifisiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning ikkinchi boʻlimida Elliot Anderson tomonidan yetkazib berilgan ajoyib uzatmani Jud Bellingem oʻng qanotdan amalga oshirilgan shiddatli yurish bilan yakunladi. Bu gol Angliyani 3:2 hisobida oldinga olib chiqdi va jamoaga ruhan ustunlik taqdim etdi. Goal.com nashrining yozishicha, Bellingham maydonda oʻzining jismoniy kuchi, tezligi va gʻalabaga boʻlgan intilishi bilan boshqa futbolchilardan yaqqol ajralib turdi.

Tomas Tuxel va tarkibdagi raqobat

Qizigʻi shundaki, turnir boshlanishidan bir necha kun avval Bellinghamning asosiy tarkibda tushishi soʻroq ostida edi. Terma jamoa bosh murabbiyi Tomas Tuxel Jud Bellingem va Aston Villa vakili Morgan Rogers oʻrtasidagi raqobat ochiq ekanligini bir necha bor taʼkidlagan. Hatto noyabr oyidagi Serbiya bilan oʻyinda nemis mutaxassisi Rogersni afzal koʻrgan edi. Bu holat va murabbiyning matbuotdagi ayrim keskin chiqishlari Bellingham bilan munosabatlarda sovuqlik borligi haqidagi mish-mishlarni keltirib chiqargandi.

Xorvatiya bilan oʻyinning birinchi boʻlimida Angliya yarim himoyasi oʻyin tizginini ushlashda qiynaldi. Garchi inglizlar darvoza tomon koʻproq zarba bergan boʻlsalar-da, toʻp nazorati va paslar aniqligi boʻyicha Luka Modric boshchiligidagi xorvatlar ustunlik qilishdi. Tanaffus paytida kiyinish xonasida qanday gaplar boʻlgani nomaʼlum, biroq murabbiy yordamchisi Entoni Barrining soʻzlariga koʻra, birinchi boʻlimdagi oʻyin "murakkab va chalkash" boʻlgan.

Bellinghamning oʻzgacha xarakteri

Bellinghamning oʻyinidagi eng muhim jihat — bu uning oʻziga boʻlgan yuksak ishonchi va oʻyin taqdirini istalgan soniyada oʻzgartira olish qobiliyatidir. Angliya tarkibida Harry Kane kabi tajribali va "Oltin toʻp"ga asosiy nomzod boʻlgan yulduzlar koʻp boʻlsa-da, aynan Bellingham jamoaga oʻzgacha agressivlik va gʻoliblik ruhini olib kirmoqda. Uning Dallasdagi 15 daqiqalik yorqin oʻyini butun turnirning borishini belgilab berishi mumkin.

Tomas Tuxel oʻyindan keyingi matbuot anjumanida Rogersni asosiy tarkibda qoldirish qiyin qaror boʻlganini tan oldi. Biroq Bellinghamning maydondagi natijasi murabbiyning tanlovi toʻgʻri ekanligini koʻrsatdi. Endilikda Angliya terma jamoasi raqiblari uchun Bellinghamning bunday sport formasida ekanligi yomon xabar hisoblanadi. U nafaqat hujumlarni yakunlamoqda, balki butun jamoani oʻz ortidan ergashtirmoqda.

Ushbu gʻalaba Angliyaning Jahon chempionatidagi ambitsiyalarini yanada mustahkamladi. Jud Bellingemning Real Madrid safidagi muvaffaqiyatli mavsumdan soʻng terma jamoada ham yetakchilikni oʻz qoʻliga olishi, ingliz futboli muxlislarida uzoq kutilgan chempionlikka umid uygʻotmoqda.

AngliyaJude BellinghamReal MadridJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikCody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikBugun, 13:16Jastin Geyji Iliya Topuriyaning vaziyati haqida gapirdi,,,Jastin Geyji Iliya Topuriyaning vaziyati haqida gapirdi,,,Bugun, 13:12JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvaliJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvaliBugun, 13:07Tunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiTunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiBugun, 12:18Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 12:08Professional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiProfessional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi