Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdi

·0·Sport
Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdi

Angliyaning Middlsbro jamoasi yarim himoyachisi Hayden Hackney atrofidagi transfer mish-mishlari qizgʻin pallaga kirdi. 23 yoshli futbolchiga Manchester Yunayted, Everton va Tottenxem kabi Premer-liga grandlari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq, soha mutaxassislari yosh iqtidor egasini notoʻgʻri tanlov uning faoliyatiga jiddiy zarba berishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Brian Deane futbolchiga faqatgina moliyaviy jihatlarni emas, balki oʻyin amaliyotini birinchi oʻringa qoʻyishni maslahat berdi. Uning fikricha, Middlsbro safida asosiy tarkibda muntazam maydonga tushayotgan Hayden Hackney uchun katta klublar zaxirasida qolib ketish rivojlanishdan toʻxtashni anglatadi.

Karyera uchun xavfli qadammi?

Middlsbro jamoasi oʻtgan mavsumda pley-off bahslarida Xall Siti jamoasiga magʻlub boʻlib, yuqori divizionga chiqish imkoniyatini boy bergan edi. Shunga qaramay, Hackney Chempionshipning eng yorqin yulduzlaridan biri sifatida eʼtirof etildi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchining amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgan va bu holat transfer bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirmoqda.

Brian Deane Ticombo nashriga bergan intervyusida shunday deydi: "Bu juda murakkab vaziyat. U hali yosh va keyingi bosqichga oʻtishni istashi tabiiy. Ammo u qaysi klubga oʻtayotganiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishi kerak. Agar u notoʻgʻri jamoani tanlasa, kerakli oʻyin vaqtiga ega boʻlmaydi va bu uning oʻsishini toʻxtatib qoʻyadi".

Manchester Yunayted variantida esa oʻziga xos omil mavjud. Jamoaning sobiq afsonasi va ayni damda Middlsbro bosh murabbiyi Michael Carrick ushbu transferning asosiy tashabbuskorlaridan biri boʻlib turibdi. Carrick uch mavsumdan beri Hackney bilan birga ishlamoqda va uning salohiyatiga yuqori baho berib, futbolchining "qizil iblislar" yarim himoyasini kuchaytira olishiga ishonadi.

Everton — barqarorlik varianti

Shu bilan birga, mutaxassislar Everton variantini Hayden Hackney uchun eng maqbul yoʻl deb hisoblashmoqda. Mersisayd klubi yosh futbolchilarga koʻproq imkoniyat berishi va barqaror muhitga egaligi bilan ajralib turadi. Bu yerda futbolchi Premer-liga havosiga moslashishi va asosiy tarkibda oʻz oʻrniga ega boʻlishi osonroq kechishi mumkin.

Middlsbro rahbariyati esa qiyin tanlov qarshisida turibdi: yoki futbolchini hozir sotib yuborib, yaxshigina daromad koʻrish, yoki uni yana bir mavsum olib qolib, yuqori divizionga chiqish uchun kurashish. Agar Hackney jamoada qolsa, u jamoaning "kvartirbeği" sifatida markaziy rolni bajarishda davom etadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Hayden Hackney uchun kelayotgan yozgi transfer oynasi uning kelajakdagi taqdirini belgilab beradi. Manchester Yunayted kabi grand jamoa chorlovi jozibali koʻrinsa-da, futbolchining rivojlanishi uchun Everton kabi jamoalar koʻproq foyda keltirishi mumkin.

Manchester YunaytedEvertonHayden HackneyTransferPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiLamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiBugun, 17:33Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Bugun, 17:08Reece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiReece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiBugun, 16:59Arsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiArsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiBugun, 16:54Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiKoloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiBugun, 16:40Eron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdiEron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdiBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi