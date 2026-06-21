Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdi
Angliyaning Middlsbro jamoasi yarim himoyachisi Hayden Hackney atrofidagi transfer mish-mishlari qizgʻin pallaga kirdi. 23 yoshli futbolchiga Manchester Yunayted, Everton va Tottenxem kabi Premer-liga grandlari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq, soha mutaxassislari yosh iqtidor egasini notoʻgʻri tanlov uning faoliyatiga jiddiy zarba berishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Brian Deane futbolchiga faqatgina moliyaviy jihatlarni emas, balki oʻyin amaliyotini birinchi oʻringa qoʻyishni maslahat berdi. Uning fikricha, Middlsbro safida asosiy tarkibda muntazam maydonga tushayotgan Hayden Hackney uchun katta klublar zaxirasida qolib ketish rivojlanishdan toʻxtashni anglatadi.
Karyera uchun xavfli qadammi?Middlsbro jamoasi oʻtgan mavsumda pley-off bahslarida Xall Siti jamoasiga magʻlub boʻlib, yuqori divizionga chiqish imkoniyatini boy bergan edi. Shunga qaramay, Hackney Chempionshipning eng yorqin yulduzlaridan biri sifatida eʼtirof etildi. Goal.com xabariga koʻra, futbolchining amaldagi shartnomasi yakunlanishiga bir yil qolgan va bu holat transfer bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirmoqda.
Brian Deane Ticombo nashriga bergan intervyusida shunday deydi: "Bu juda murakkab vaziyat. U hali yosh va keyingi bosqichga oʻtishni istashi tabiiy. Ammo u qaysi klubga oʻtayotganiga juda ehtiyotkorlik bilan yondashishi kerak. Agar u notoʻgʻri jamoani tanlasa, kerakli oʻyin vaqtiga ega boʻlmaydi va bu uning oʻsishini toʻxtatib qoʻyadi".
Manchester Yunayted variantida esa oʻziga xos omil mavjud. Jamoaning sobiq afsonasi va ayni damda Middlsbro bosh murabbiyi Michael Carrick ushbu transferning asosiy tashabbuskorlaridan biri boʻlib turibdi. Carrick uch mavsumdan beri Hackney bilan birga ishlamoqda va uning salohiyatiga yuqori baho berib, futbolchining "qizil iblislar" yarim himoyasini kuchaytira olishiga ishonadi.
Everton — barqarorlik variantiShu bilan birga, mutaxassislar Everton variantini Hayden Hackney uchun eng maqbul yoʻl deb hisoblashmoqda. Mersisayd klubi yosh futbolchilarga koʻproq imkoniyat berishi va barqaror muhitga egaligi bilan ajralib turadi. Bu yerda futbolchi Premer-liga havosiga moslashishi va asosiy tarkibda oʻz oʻrniga ega boʻlishi osonroq kechishi mumkin.
Middlsbro rahbariyati esa qiyin tanlov qarshisida turibdi: yoki futbolchini hozir sotib yuborib, yaxshigina daromad koʻrish, yoki uni yana bir mavsum olib qolib, yuqori divizionga chiqish uchun kurashish. Agar Hackney jamoada qolsa, u jamoaning "kvartirbeği" sifatida markaziy rolni bajarishda davom etadi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Hayden Hackney uchun kelayotgan yozgi transfer oynasi uning kelajakdagi taqdirini belgilab beradi. Manchester Yunayted kabi grand jamoa chorlovi jozibali koʻrinsa-da, futbolchining rivojlanishi uchun Everton kabi jamoalar koʻproq foyda keltirishi mumkin.
…