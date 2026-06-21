Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar 12 ta medalni qo‘lga kiritishdi

·0·Sport
Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar 12 ta medalni qo‘lga kiritishdi

Xitoyning Guiyang shahrida boks bo‘yicha o‘tkazilgan nufuzli Jahon kubogi o‘z yakuniga yetdi. O‘zbekiston boks federatsiyasi matbuot xizmati xabariga ko‘ra, mazkur musobaqada mamlakatimiz vakillari muvaffaqiyatli ishtirok etib, jami 12 ta medalni qo‘lga kiritishdi.

Jamoaviy hisob: Erkaklarimiz yana birinchi!

O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi an’anaga sodiq qolgan holda, dunyoda tengsiz ekanligini yana bir bor isbotladi va jamoaviy hisobda yetakchilikni qo‘lga kiritdi. Ayollar o‘rtasidagi natijalar ham qo‘shilgan umumiy jadvalda esa vakillarimiz kuchli uchlikdan joy olishdi.

Erkaklar o‘rtasidagi jamoaviy reyting:

  1. O‘zbekiston — 3 ta oltin, 1 ta kumush, 2 ta bronza.

  2. Qozog‘iston — 3 ta oltin, 3 ta bronza.

  3. Fransiya — 2 ta oltin, 1 ta bronza.

Ayollar va erkaklar natijalari jamlangan umumiy jadval:

Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar 12 ta medalni qo‘lga kiritishdi

G‘olib va sovrindorlarimiz bilan tanishing:

Jahon kubogida shohsupaga ko‘tarilgan o‘zbekistonlik charm qo‘lqop ustalarining to‘liq ro‘yxati:

Oltin medal sohiblari:

  • -60 kgAbdumalik Xalokov

  • -80 kgJavohir Ummataliyev

  • -90 kgTo‘rabek Xabibullayev

  • -57 kgNigina O‘ktamova

Kumush medal sohiblari:

  • -50 kgAsilbek Jalilov

  • -48 kgFarzona Fozilova

  • +80 kgOltinoy Sotimboyeva

Bronza medal sohiblari:

  • -85 kgAkmaljon Isroilov

  • +90 kgArman Maxanov

  • -60 kgSitora Turdibekova

  • -75 kgAziza Zokirova

O‘zbekiston boks maktabi dunyoda eng kuchlilardan biri ekanligini yana bir bor namoyish etgan barcha sportchilarimiz va murabbiylar shtabini ushbu muvaffaqiyat bilan tabriklaymiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garet Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladiGaret Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladiBugun, 21:57Eron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq noroziEron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq noroziBugun, 21:29Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»Bugun, 21:15Michael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydiMichael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydiBugun, 21:14Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiMaykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiBugun, 20:57Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiMisr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiBugun, 20:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi