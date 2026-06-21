Lucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻp

·52·Sport
Lucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻp

Londonning Tottenxem klubi oʻzining eng istiqbolli yosh yulduzlaridan biri Lucas Bergvallni jamoada olib qolish borasida jiddiy muammoga duch keldi. Shvetsiyalik iqtidorli yarim himoyachi yozgi transfer oynasi vaqtida klubni tark etish niyatida ekanligini rahbariyatga maʼlum qilgan. Hozirda oʻz milliy terma jamoasi safida Jahon chempionati-2026 musobaqasida ishtirok etayotgan 20 yoshli futbolchi yangi chorlovlar qidirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Bergvallning bunday qarorga kelishiga uning jamoaning yangi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi rejalaridan oʻrin ololmayotgani sabab boʻlgan. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan boʻlishiga qaramay, u oʻz kelajagini Tottenxem Hotspur Stadiumdan tashqarida koʻrmoqda. Ayni damda Angliya Premer-ligasining bir qator grandlari vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Zafarli debyutdan zaxira oʻrindigʻigacha

Lucas Bergvallning Tottenxemdagi faoliyati haqiqiy "amerikacha tepaliklar"ni eslatib yuboradi. 2024-yilda Djurgarden klubidan kelib qoʻshilgan futbolchi dastlab Ange Postecoglou qoʻl ostida yorqin oʻyin koʻrsatgan edi. U jamoaning 2025-yildagi Yevropa ligasi gʻolibligida muhim rol oʻynadi va klubning 17 yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyilishiga katta hissa qoʻshdi. Oʻsha mavsum yakunida u klubning "Yil futbolchisi" deb topilgan edi.

Biroq klubdagi murabbiylar almashinuvi shvetsiyalik yarim himoyachining oʻsishiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Postecoglou oʻrnini egallagan Thomas Frank futbolchini oʻzi oʻrganib qolgan markaziy hududdan koʻra koʻproq qanotlarda oʻynatishni maʼqul koʻrdi. Bu tendensiya Igor Tudor davrida ham davom etdi va joriy yilning mart oyida Roberto De Zerbi kelishi bilan vaziyat yanada murakkablashdi.

Italiyalik mutaxassis qoʻllayotgan 4-2-3-1 taktik sxemasi Bergvallning kuchli tomonlarini ochib berishga mos kelmayotgani aytilmoqda. Natijada futbolchi 2025-26-yilgi mavsumning soʻnggi bahslarida deyarli maydonga tushirilmadi. Doimiy oʻyin amaliyotining yoʻqligi futbolchini jiddiy choralar koʻrishga majbur qildi.

Transfer bozoridagi qizgʻin kurash

Bergvall atrofidagi noaniqlik Premer-liganing boshqa klublari eʼtiboridan chetda qolgani yoʻq. Xususan, Chelsi va Aston Villa klublari avvalroq futbolchining transferi boʻyicha Tottenxem bilan bogʻlanishgan edi. Qishki transfer oynasida londonliklar barcha takliflarni rad etishgan boʻlsa-da, endi futbolchining oʻzi ketishni istayotgani vaziyatni butunlay oʻzgartirib yubordi.

Mutaxassislarning fikricha, Bergvall kabi universal va texnikasi kuchli futbolchi uchun Yevropaning boshqa yetakchi chempionatlaridan ham qiziqishlar boʻlishi tayin. Tottenxem rahbariyati esa oʻzining asosiy aktivlaridan birini raqiblariga boy bermaslik yoki uni maksimal darajadagi yuqori narxda sotish borasida bosh qotirmoqda.

TottenxemLucas BergvallTransferRoberto De ZerbiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiLiverpul Kertis Jons transferi boʻyicha Inter taklifini rad etdiKecha, 23:51Vinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiVinisius Junior 500-o‘yinini gol va assist bilan nishonladiKecha, 23:20JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!JCH-2026: 15 ta seyv qilgan Kyurasao darvozaboni o‘ziga haykal so‘ramoqda!Kecha, 23:16Ispaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiIspaniya Saudiya Arabistonini yirik hisobda magʻlub etib, pley-off masalasini hal qildiKecha, 23:12Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdi, Lamin Yamaldan tarixiy gol!Kecha, 23:08Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Frenkie de Jong Lionel Messi haqida: «U shunchaki mukammal futbolchi»Kecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi