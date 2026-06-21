Lucas Bergvall Tottenxemni tark etishga qaror qildi: Shvetsiyalik iqtidorga daʼvogarlar koʻp
Londonning Tottenxem klubi oʻzining eng istiqbolli yosh yulduzlaridan biri Lucas Bergvallni jamoada olib qolish borasida jiddiy muammoga duch keldi. Shvetsiyalik iqtidorli yarim himoyachi yozgi transfer oynasi vaqtida klubni tark etish niyatida ekanligini rahbariyatga maʼlum qilgan. Hozirda oʻz milliy terma jamoasi safida Jahon chempionati-2026 musobaqasida ishtirok etayotgan 20 yoshli futbolchi yangi chorlovlar qidirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Bergvallning bunday qarorga kelishiga uning jamoaning yangi bosh murabbiyi Roberto De Zerbi rejalaridan oʻrin ololmayotgani sabab boʻlgan. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan boʻlishiga qaramay, u oʻz kelajagini Tottenxem Hotspur Stadiumdan tashqarida koʻrmoqda. Ayni damda Angliya Premer-ligasining bir qator grandlari vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Zafarli debyutdan zaxira oʻrindigʻigachaLucas Bergvallning Tottenxemdagi faoliyati haqiqiy "amerikacha tepaliklar"ni eslatib yuboradi. 2024-yilda Djurgarden klubidan kelib qoʻshilgan futbolchi dastlab Ange Postecoglou qoʻl ostida yorqin oʻyin koʻrsatgan edi. U jamoaning 2025-yildagi Yevropa ligasi gʻolibligida muhim rol oʻynadi va klubning 17 yillik sovrinsiz seriyasiga chek qoʻyilishiga katta hissa qoʻshdi. Oʻsha mavsum yakunida u klubning "Yil futbolchisi" deb topilgan edi.
Biroq klubdagi murabbiylar almashinuvi shvetsiyalik yarim himoyachining oʻsishiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Postecoglou oʻrnini egallagan Thomas Frank futbolchini oʻzi oʻrganib qolgan markaziy hududdan koʻra koʻproq qanotlarda oʻynatishni maʼqul koʻrdi. Bu tendensiya Igor Tudor davrida ham davom etdi va joriy yilning mart oyida Roberto De Zerbi kelishi bilan vaziyat yanada murakkablashdi.
Italiyalik mutaxassis qoʻllayotgan 4-2-3-1 taktik sxemasi Bergvallning kuchli tomonlarini ochib berishga mos kelmayotgani aytilmoqda. Natijada futbolchi 2025-26-yilgi mavsumning soʻnggi bahslarida deyarli maydonga tushirilmadi. Doimiy oʻyin amaliyotining yoʻqligi futbolchini jiddiy choralar koʻrishga majbur qildi.
Transfer bozoridagi qizgʻin kurashBergvall atrofidagi noaniqlik Premer-liganing boshqa klublari eʼtiboridan chetda qolgani yoʻq. Xususan, Chelsi va Aston Villa klublari avvalroq futbolchining transferi boʻyicha Tottenxem bilan bogʻlanishgan edi. Qishki transfer oynasida londonliklar barcha takliflarni rad etishgan boʻlsa-da, endi futbolchining oʻzi ketishni istayotgani vaziyatni butunlay oʻzgartirib yubordi.
Mutaxassislarning fikricha, Bergvall kabi universal va texnikasi kuchli futbolchi uchun Yevropaning boshqa yetakchi chempionatlaridan ham qiziqishlar boʻlishi tayin. Tottenxem rahbariyati esa oʻzining asosiy aktivlaridan birini raqiblariga boy bermaslik yoki uni maksimal darajadagi yuqori narxda sotish borasida bosh qotirmoqda.
…