Kylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurol

·0·Sport
Kylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurol

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Jaxon chempionati doirasidagi Iroqqa qarshi uchrashuv oldidan oʻz jamoadoshi Ousmane Dembelega nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga keskin javob qaytardi. Real Madrid hujumchisi Senegalga qarshi kechgan bahsdan soʻng tanqidlar ostida qolgan Dembelening maydondagi taktik ahamiyati va uning jamoa uchun qanchalik muhimligini alohida taʼkidlab oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe matbuot anjumanida chiqish qilar ekan, Dembelening oʻyinini chuqur tahlil qilganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, garchi koʻpchilik ikkinchi boʻlimdagi qahramonlarni eʼtirof etayotgan boʻlsa-da, uchrashuvning dastlabki qismida aynan Ousmane eng yaxshi harakatlarni amalga oshirgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, sardor oʻz safdoshining mahoratiga shubha qilmaslikka chaqirgan.

Taktik ustunlik va "Oltin toʻp" eʼtirofi

"Men oʻyinni ikki marta qayta koʻrib chiqdim. Birinchi boʻlimda hujumdagi toʻrtlik orasida aynan Ousmane eng yaxshisi edi va hammadan koʻra koʻproq ajralib turdi. Ikkinchi boʻlimda men va Michael Olise hal qiluvchi vazifani bajargan boʻlsak-da, Dembele ham bunga oʻz hissasini qoʻshdi. U raqibni oʻziga jalb qilib, birinchi gol uchun boʻsh joy yaratib berdi", — deya tushuntirdi Mbappe.

Shuningdek, Kylian Mbappe jamoadoshini "Oltin toʻp" sohibi deb atab (oʻsmirlar oʻrtasidagi yoki ramziy maʼnoda), unga butun jamoa ishonishini bildirdi. U PSJ yulduzi ertangi bahsdan boshlab yana oʻzining eng yaxshi formasiga qaytishiga va turnir davomida Fransiya uchun fundamental oʻyinchiga aylanishiga ishonchi komil ekanini aytdi.

Sardorlik masʼuliyati va yangi iqtidorlar

Oʻzining terma jamoadagi 100-oʻyinini oʻtkazish arafasida turgan Mbappe sardorlik bogʻichi yuklaydigan masʼuliyat haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U oʻz mamlakati tarixida iz qoldirish naqadar muhimligini anglashini va baʼzida bosim sezilishini yashirmadi. Biroq, tajribali hujumchi uchun birinchi oʻyindagi dubl hali cheklanish degani emas.

Suhbat davomida Mbappe jamoaning yangi aʼzosi Michael Olise haqida ham iliq fikrlar bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Olise har qanday oʻyinda kutilmagan vaziyat yaratishga qodir boʻlgan oʻziga xos uslubga ega futbolchi hisoblanadi. Fransiya terma jamoasi tarkibida iqtidorlar koʻpligi sababli, har bir bahsda yangi qahramonlar paydo boʻlishi mumkinligi qayd etildi.

Fransiya terma jamoasi Jaxon chempionati guruh bosqichining navbatdagi turida Iroqqa qarshi maydonga tushadi. Mazkur bahs Mbappening yubiley oʻyini sifatida hamda Dembelening tanqidchilarga munosib javob berish imkoniyati sifatida katta qiziqish uygʻotmoqda.

FransiyaKylian MbappeOusmane DembeleJaxon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiNicolas Jackson Chelsi tarkibida qolishga qaror qildi: Xabi Alonso uni sinovdan oʻtkazadiBugun, 02:39Aleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiAleksis Mak Allister: Lionel Messi kabi futbolchi boshqa tugʻilmaydiBugun, 01:57Lamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiLamine Yamal Jahon chempionatidagi debyut golini urdi: Ispaniya Saudiya Arabistonini tor-mor etdiBugun, 01:31Maykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiMaykl Ouen Krishtianu Ronalduni tanqidlardan himoya qildi: U hali oʻz soʻzini aytadiBugun, 01:30Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Ueyn Runi Lamine Yamalning oʻyinidan hayratda: «Uning harakatlari meni jilmayishga majbur qiladi»Bugun, 01:16De la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiDe la Fuyente bugungi yirik g‘alaba va keyingi rejalari haqida gapirdiBugun, 01:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi