Kylian Mbappe jamoadoshini himoya qildi: Dembele — "Oltin toʻp" sohibi va asosiy qurol
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Jaxon chempionati doirasidagi Iroqqa qarshi uchrashuv oldidan oʻz jamoadoshi Ousmane Dembelega nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga keskin javob qaytardi. Real Madrid hujumchisi Senegalga qarshi kechgan bahsdan soʻng tanqidlar ostida qolgan Dembelening maydondagi taktik ahamiyati va uning jamoa uchun qanchalik muhimligini alohida taʼkidlab oʻtdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe matbuot anjumanida chiqish qilar ekan, Dembelening oʻyinini chuqur tahlil qilganini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, garchi koʻpchilik ikkinchi boʻlimdagi qahramonlarni eʼtirof etayotgan boʻlsa-da, uchrashuvning dastlabki qismida aynan Ousmane eng yaxshi harakatlarni amalga oshirgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, sardor oʻz safdoshining mahoratiga shubha qilmaslikka chaqirgan.
Taktik ustunlik va "Oltin toʻp" eʼtirofi"Men oʻyinni ikki marta qayta koʻrib chiqdim. Birinchi boʻlimda hujumdagi toʻrtlik orasida aynan Ousmane eng yaxshisi edi va hammadan koʻra koʻproq ajralib turdi. Ikkinchi boʻlimda men va Michael Olise hal qiluvchi vazifani bajargan boʻlsak-da, Dembele ham bunga oʻz hissasini qoʻshdi. U raqibni oʻziga jalb qilib, birinchi gol uchun boʻsh joy yaratib berdi", — deya tushuntirdi Mbappe.
Shuningdek, Kylian Mbappe jamoadoshini "Oltin toʻp" sohibi deb atab (oʻsmirlar oʻrtasidagi yoki ramziy maʼnoda), unga butun jamoa ishonishini bildirdi. U PSJ yulduzi ertangi bahsdan boshlab yana oʻzining eng yaxshi formasiga qaytishiga va turnir davomida Fransiya uchun fundamental oʻyinchiga aylanishiga ishonchi komil ekanini aytdi.
Sardorlik masʼuliyati va yangi iqtidorlarOʻzining terma jamoadagi 100-oʻyinini oʻtkazish arafasida turgan Mbappe sardorlik bogʻichi yuklaydigan masʼuliyat haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U oʻz mamlakati tarixida iz qoldirish naqadar muhimligini anglashini va baʼzida bosim sezilishini yashirmadi. Biroq, tajribali hujumchi uchun birinchi oʻyindagi dubl hali cheklanish degani emas.
Suhbat davomida Mbappe jamoaning yangi aʼzosi Michael Olise haqida ham iliq fikrlar bildirdi. Uning taʼkidlashicha, Olise har qanday oʻyinda kutilmagan vaziyat yaratishga qodir boʻlgan oʻziga xos uslubga ega futbolchi hisoblanadi. Fransiya terma jamoasi tarkibida iqtidorlar koʻpligi sababli, har bir bahsda yangi qahramonlar paydo boʻlishi mumkinligi qayd etildi.
Fransiya terma jamoasi Jaxon chempionati guruh bosqichining navbatdagi turida Iroqqa qarshi maydonga tushadi. Mazkur bahs Mbappening yubiley oʻyini sifatida hamda Dembelening tanqidchilarga munosib javob berish imkoniyati sifatida katta qiziqish uygʻotmoqda.
…