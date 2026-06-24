Kuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dedi

·64·Sport
Kuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dedi

Moskvaning SSKA klubi sobiq futbolchisi Dmitriy Kuznetsov O‘zbekiston milliy terma jamoasining JCH-2026dagi ishtiroki hamda Portugaliyaga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvi haqida keskin fikrlar bildirdi.

O‘zbekiston guruh bosqichining ikkinchi turida Portugaliyaga 0:5 hisobida imkoniyatni boy bergan edi. Kuznetsovning ta’kidlashicha, ushbu bahsda «Oq bo‘rilar»ning ijobiy natija qayd etish imkoniyati juda past bo‘lgan.

«Rostdan ham Portugaliyaga qarshi o‘yinda O‘zbekistonning imkoniyatlari deyarli yo‘q edi. Albatta, standart vaziyat yoki kutilmagan gol bo‘lishi mumkindi, ammo bu safar bunday holat kuzatilmadi», — dedi mutaxassis.

Uning fikricha, Portugaliya birinchi turdagi kutilmagan durangdan keyin O‘zbekistonga qarshi alohida motivatsiya va jipslik bilan maydonga tushgan.

«Portugaliyaliklar gol urish va g‘alaba qozonishlari shart ekanini yaxshi tushunib turishardi. Chunki birinchi turdagi durang ularning rejasiga kirmagan kutilmagan natija edi», — deya ta’kidladi Kuznetsov.

Sobiq futbolchi O‘zbekiston uchun bu jahon chempionatidagi ilk ishtirok ekani va jamoa a’zolarining aksariyati bunday yuqori darajada yetarli tajribaga ega emasligini qayd etdi.

U faqat Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanovni xalqaro darajada tajribasi nisbatan yuqori futbolchilar sifatida tilga oldi. Biroq Husanov ham Portugaliya gollari bilan yakunlangan ayrim vaziyatlarda xatolarga yo‘l qo‘yganini aytdi.

«Shu sabab natija shunday bo‘ldi. O‘zbekiston futbolchilari ko‘p vaziyatlarda raqibga yetib bora olishmadi, hujumga o‘tishda ham ishonchsiz harakat qilishdi», — dedi Kuznetsov.

Mutaxassis O‘zbekiston milliy jamoasi bosh murabbiyligiga Fabio Kannavaroni taklif qilish qarorini ham tanqid qildi.

Uning fikricha, murabbiyning mashhurligi yoki futbolchilik faoliyatidagi yutuqlari jamoaning natijasini kafolatlamaydi. Barchasi murabbiy ixtiyoridagi futbolchilarning saviyasi va imkoniyatlariga bog‘liq.

«Kannavaroni chaqirishdan ma’no yo‘q edi. Qanday mashg‘ulot usulini qo‘llashing yoki “Oltin to‘p”ni qo‘lga kiritganing muhim emas. Yakunda hammasi sening ixtiyoringdagi futbolchilar saviyasiga borib taqaladi. Kannavaro qo‘l ostida esa bunday darajadagi tarkib yo‘q edi», — deya qo‘shimcha qildi u.

Kuznetsov uchrashuvda ikki gol urgan Krishtianu Ronalduning harakatlariga ham to‘xtaldi. U portugaliyalik hujumchining dublini ortiqcha yuqori baholamaslik kerakligini aytdi.

«Ronalduning O‘zbekiston darvozasiga urgan ikki golidan keyin o‘ziga ortiqcha baho bermaslik lozim. Maydonda unga deyarli hamma narsaga ruxsat berildi va u juda ko‘p vaziyatlarga ega bo‘ldi», — dedi sobiq futbolchi.

Shuningdek, Kuznetsov bahs yakunida Ronalduning raqib futbolchilariga nisbatan ayrim xatti-harakatlarini hurmatsizlik sifatida baholadi.

Uning aytishicha, portugaliyalik futbolchi ayrim epizodlarda raqiblar bilan qasddan to‘qnashgan va o‘ziga haddan tashqari ko‘p erkinlik bergan.

«Agar raqib Yevropaning kuchli jamoalaridan biri bo‘lganida, unga bunday harakatlarga yo‘l qo‘yishmasdi. Germaniya yoki Ispaniyaga qarshi shunday o‘ynaganida, maydonning o‘zidayoq qattiq javob olardi», — deya ta’kidladi Kuznetsov.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi mundialdagi dastlabki ikki uchrashuvda Kolumbiya va Portugaliyaga mag‘lub bo‘ldi. Endi Fabio Kannavaro shogirdlari guruh bosqichining so‘nggi turida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi.

Dmitriy KuznetsovO'zbekistonPortugaliyaFabio CannavaroEldor Shomurodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiNeymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiBugun, 18:34G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)Bugun, 17:58Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiLionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiBugun, 17:54Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 17:33Kukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiKukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiBugun, 17:22Jud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdiJud Bellingem Joze Mourinyoning Real Madridga qaytishi va yangi transferlar haqida gapirdiBugun, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...