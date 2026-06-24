G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)
AQSHning Hyuston shahrida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi bahsda muxlislarimiz qalbini to‘lqinlantirgan, ammo yakunda katta alam qoldirgan bir vaziyat yuz berdi. Yarim himoyachimiz Azizjon G‘aniyevning Portugaliya darvozasiga urgan ajoyib goli VAR (videotakrorlar) aralashuvidan keyin bekor qilindi.
Xo‘sh, o‘sha soniyalarda aslida nima yuz bergan edi va hakamlarning qarori qanchalik to‘g‘ri? Mutaxassislar fikri bilan birgalikda tahlil qilamiz.
Diogu Koshtani chorasiz qoldirgan «pushka» zarba
Uchrashuv terma jamoamiz uchun omadsiz boshlangandi: portugaliyaliklar tezkor gollar evaziga oldinga chiqib olishdi. Avvaliga Krishtianu Ronaldu mundialdagi o‘z hisobini ochgan bo‘lsa, ko‘p o‘tmay Nuno Mendesh jarima zarbasini golga aylantirdi.
Shunday og‘ir vaziyatda Azizjon G‘aniyev haqiqiy jasorat ko‘rsatdi. U raqib jarima maydonchasi yaqinidan darvozaning yuqori burchagini (to‘qqizlikni) aniq nishonga oldi. Portugaliyaliklarning mashhur darvozaboni Diogu Koshta bu kuchli «pushka» zarba qarshisida mutlaqo chorasiz qoldi. Ijro jihatidan bu gol turnirning eng chiroyli vaziyatlaridan biri bo‘lishga loyiq edi.
VAR quvonchimizni qanday tortib oldi?
Afsuski, o‘zbekistonlik muxlislarning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi. Bosh hakam VAR tizimiga murojaat qildi va golli hujum boshlanishidan avval qoidabuzarlik bo‘lganini aniqladi.
Ma’lum bo‘lishicha, hujum ildizida Abbosbek Fayzullayev portugaliyalik yulduz Joau Kanseludan to‘pni olib qo‘yishda avval raqibning oyog‘iga urilgan, shundan keyingina to‘pga tekkan. Futbol qoidalari bo‘yicha bu — fol hisoblanadi.
Messining goli bilan solishtirish: Farqi nimada?
Futbol jamoatchiligi bu vaziyatni yaqindagina bo‘lib o‘tgan Argentina va Avstriya uchrashuvidagi mashhur bahsli epizod bilan solishtirdi. O‘shanda Lionel Messi urgan goldan oldin Aleksis Mak Allister avstriyalik Xaver Shlagerga qarshi juda qattiq o‘ynagan, ammo hakamlar golni inobatga olishgandi.
Nima uchun Messiniki gol bo‘ldi-yu, G‘aniyevniki bekor qilindi? Bu savolga mashhur sobiq hakam Mark Klattenburg shunday tushuntirish berdi:
«Messi ishtirok etgan vaziyatda foldan keyin gol bo‘lgunicha maydonda yana ko‘p narsa sodir bo‘lgan, hujum cho‘zilgan edi. O‘zbekiston vaziyatida esa voqea to‘g‘ridan to‘g‘ri jarima maydonchasi yonida yuz berdi. Zarba haqiqatan ham ajoyib chiqqan, ammo bu — aniq fol. Qoidabuzarlik goldan bir necha soniya oldin sodir bo‘lgani uchun Portugaliya himoyasi qayta joylashib olishga ulgurmadi».
Angliyalik sobiq futbolchi va mashhur sharhlovchi Ouen Xargrivz ham hakamlarning qarorini to‘liq qo‘llab-quvvatladi:
«Bu yerda bahslashishga hojat yo‘q, toza fol. Fayzullayev to‘pga emas, to‘g‘ridan to‘g‘ri futbolchining o‘ziga qarshi o‘ynadi. VAR uchun bu juda oson va adolatli qaror edi».
Achchiq bo‘lsa-da tan olish kerak: Azizjonning shedevr goli qoidabuzarlik evaziga bekor qilindi. Lekin mana shunday kuchli zarbalar va maydondagi shijoat terma jamoamiz hali kelajakda katta sahnalarda o‘z so‘zini ayta olishidan darak beradi!
…