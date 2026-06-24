G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)

·91·Sport
G‘aniyevning «shedevr» goli va VAR alami — vaziyat aslida qanday edi? (video)

AQSHning Hyuston shahrida bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o‘rtasidagi bahsda muxlislarimiz qalbini to‘lqinlantirgan, ammo yakunda katta alam qoldirgan bir vaziyat yuz berdi. Yarim himoyachimiz Azizjon G‘aniyevning Portugaliya darvozasiga urgan ajoyib goli VAR (videotakrorlar) aralashuvidan keyin bekor qilindi.

Xo‘sh, o‘sha soniyalarda aslida nima yuz bergan edi va hakamlarning qarori qanchalik to‘g‘ri? Mutaxassislar fikri bilan birgalikda tahlil qilamiz.

Diogu Koshtani chorasiz qoldirgan «pushka» zarba

Uchrashuv terma jamoamiz uchun omadsiz boshlangandi: portugaliyaliklar tezkor gollar evaziga oldinga chiqib olishdi. Avvaliga Krishtianu Ronaldu mundialdagi o‘z hisobini ochgan bo‘lsa, ko‘p o‘tmay Nuno Mendesh jarima zarbasini golga aylantirdi.

Shunday og‘ir vaziyatda Azizjon G‘aniyev haqiqiy jasorat ko‘rsatdi. U raqib jarima maydonchasi yaqinidan darvozaning yuqori burchagini (to‘qqizlikni) aniq nishonga oldi. Portugaliyaliklarning mashhur darvozaboni Diogu Koshta bu kuchli «pushka» zarba qarshisida mutlaqo chorasiz qoldi. Ijro jihatidan bu gol turnirning eng chiroyli vaziyatlaridan biri bo‘lishga loyiq edi.

VAR quvonchimizni qanday tortib oldi?

Afsuski, o‘zbekistonlik muxlislarning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi. Bosh hakam VAR tizimiga murojaat qildi va golli hujum boshlanishidan avval qoidabuzarlik bo‘lganini aniqladi.

Ma’lum bo‘lishicha, hujum ildizida Abbosbek Fayzullayev portugaliyalik yulduz Joau Kanseludan to‘pni olib qo‘yishda avval raqibning oyog‘iga urilgan, shundan keyingina to‘pga tekkan. Futbol qoidalari bo‘yicha bu — fol hisoblanadi.

Messining goli bilan solishtirish: Farqi nimada?

Futbol jamoatchiligi bu vaziyatni yaqindagina bo‘lib o‘tgan Argentina va Avstriya uchrashuvidagi mashhur bahsli epizod bilan solishtirdi. O‘shanda Lionel Messi urgan goldan oldin Aleksis Mak Allister avstriyalik Xaver Shlagerga qarshi juda qattiq o‘ynagan, ammo hakamlar golni inobatga olishgandi.

Nima uchun Messiniki gol bo‘ldi-yu, G‘aniyevniki bekor qilindi? Bu savolga mashhur sobiq hakam Mark Klattenburg shunday tushuntirish berdi:

«Messi ishtirok etgan vaziyatda foldan keyin gol bo‘lgunicha maydonda yana ko‘p narsa sodir bo‘lgan, hujum cho‘zilgan edi. O‘zbekiston vaziyatida esa voqea to‘g‘ridan to‘g‘ri jarima maydonchasi yonida yuz berdi. Zarba haqiqatan ham ajoyib chiqqan, ammo bu — aniq fol. Qoidabuzarlik goldan bir necha soniya oldin sodir bo‘lgani uchun Portugaliya himoyasi qayta joylashib olishga ulgurmadi».

Angliyalik sobiq futbolchi va mashhur sharhlovchi Ouen Xargrivz ham hakamlarning qarorini to‘liq qo‘llab-quvvatladi:

«Bu yerda bahslashishga hojat yo‘q, toza fol. Fayzullayev to‘pga emas, to‘g‘ridan to‘g‘ri futbolchining o‘ziga qarshi o‘ynadi. VAR uchun bu juda oson va adolatli qaror edi».

Achchiq bo‘lsa-da tan olish kerak: Azizjonning shedevr goli qoidabuzarlik evaziga bekor qilindi. Lekin mana shunday kuchli zarbalar va maydondagi shijoat terma jamoamiz hali kelajakda katta sahnalarda o‘z so‘zini ayta olishidan darak beradi!

O'zbekistonPortugaliyaKristianu RonalduHyustonLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Mourinodan «Real»da taktik inqilob: Mbappe va Vinisius qaysi pozitsiyada o‘ynaydi?Bugun, 18:43Neymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiNeymar bilan munosabatlar: Bruna Biancardi oʻz daromadi va mustaqilligi haqida gapirdiBugun, 18:34Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 18:33Kuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediKuznetsov O‘zbekistonning o‘yinini tanqid qildi va Ronaldu o‘zidan ketdi dediBugun, 18:07Lionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiLionel Messi 2030-yilgi Jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini rad etmadiBugun, 17:54Kukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiKukurelyaning rafiqasi o‘lim bilan tahdid qilinayotganini aytdiBugun, 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...