Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi

·269·O‘zbekiston
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi

Bugun, 24 iyun kuni O‘zbekiston hududida 4 magnitudali zilzila qayd etildi. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring Respublika markazi ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, yer qimirlashi mahalliy vaqt bilan soat 21:07 da sodir bo‘lgan. Zilzilaning magnitudasi 4 ballni, chuqurligi esa 13 kilometrni tashkil etgan. Uning epitsentri Toshkent shahridan 251 kilometr janubi-g‘arbiy tomonda joylashgan Quvasoy shahri hududida qayd etilgan. Koordinatalari 40,31 daraja shimoliy kenglik va 71,92 daraja sharqiy uzunlikni tashkil etadi.

Mutasaddilar ma’lumotiga ko‘ra, zilzila O‘zbekistonning ayrim hududlarida ham sezilgan. Xususan, Farg‘ona viloyatida yer qimirlashi 3-4 ball kuch bilan, epitsentrdan 14 kilometr masofada his qilingan.

Shuningdek, Andijon viloyatida ham yerosti silkinishlari 2 ball darajasida, epitsentrdan 63 kilometr uzoqlikda sezilgani qayd etildi.

O'zbekistonQuvasoyToshkentFarg'onaAndijon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Energetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiEnergetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiBugun, 18:25O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?Bugun, 16:28O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!Bugun, 16:08Andijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiboridaAndijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiboridaBugun, 15:331 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladi1 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladiBugun, 14:27Soliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdiSoliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Hayit bayrami kunlari tibbiyot muassasalari uzluksiz faoliyat ko‘rsatadi
Hayit bayrami kunlari tibbiyot muassasalari uzluksiz faoliyat ko‘rsatadi