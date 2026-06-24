Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardi
JCH-2026 guruh bosqichi 2-turida O‘zbekiston terma jamoasi ustidan qozonilgan yirik (5:0) g‘alabadan so‘ng, Portugaliya sardori va bahs qahramoni Krishtianu Ronaldu OAV xodimlariga intervyu berdi. Uchrashuvda dublga erishgan afsonaviy hujumchi Lionel Messi bilan raqobat, jamoatchilikning keskin bosimi va o‘z muvaffaqiyatining bosh siri haqida ochiq-oydin gapirdi.
Messi bilan duel emas, Kolumbiya muhimroq!
Jurnalistning faoliyatini yakunlash arafasida Lionel Messi bilan kutilayotgan ehtimoliy buyuk to‘qnashuv (duel) haqidagi savoliga Ronaldu juda sovuqqonlik bilan javob berdi va bor e’tiborini terma jamoaning hozirgi vaziyatiga qaratdi:
«Guruhdagi holatimiz va Kolumbiyaga qarshi kechadigan qiyin o‘yin haqida gapirish muhimroq. Oldingi hafta juda qiyin va og‘ir o‘tdi, jamoatchilik bizga, menga va murabbiyga nisbatan juda qattiqqo‘l bo‘ldi. Agar doim shunday bo‘lsa, hechqisi yo‘q, chunki ishlar yurishmasa, shunday bo‘lishi tabiiy. Lekin jamoadoshlarim bilan yuqori o‘rinlarda borayotganimiz yaxshi holat. Bugun Portugaliya beshta gol urdi, bu oson emas. To‘g‘risi, juda xursandman. Endi dam olib, oldinga intilishimiz kerak.»
«Krishtianu qayerda edi?» deganlarga javob
Musobaqa startida Messi, Mbappe va Holand kabi boshqa dunyo yulduzlari o‘z so‘zini aytishga ulgurgan bir vaqtda, Ronalduning soyada qolgani borasidagi fikrlarga hujumchi o‘ziga xos qat’iyat bilan javob qaytardi. U o‘zining mehnatsevarligiga va Tangrinning adolatiga ishonishini ta’kidladi:
«Men doim o‘z so‘zimni aytaman, ertami-kechmi, shu yerda bo‘laman. Shuning uchun ishlashda davom etish kirak. Qilayotgan ishimga juda ishonaman. Kimki mehnat qilsa, Xudo unga yordam berishiga ishonaman. Faoliyatim doim shunday kechgan va hech narsa o‘zgarmaydi.»
Tashqi gap-so‘zlarni nazorat qila olmaymiz
Ronaldu tashqaridan bo‘layotgan doimiy bosim va tanqidlar unga qanday ta’sir qilishi, jamoa ushbu vaziyatdan qanday chiqib ketishi haqida gapirar ekan, asosiy e’tiborni ichki birdamlikka qaratdi:
Nazorat hududi: Jamoadoshlar va oilalar bilan bir tan-u bir jon bo‘lish — futbolchilar haqiqatda nazorat qila oladigan yagona narsadir.
Doimiy nishon: Yaxshi o‘ynalmaganda yoki g‘alaba bo‘lmaganda tanqidlar yog‘ilishi tabiiy, ayniqsa, butun diqqat-e’tibor Krishtianuning ustida bo‘ladi.
Ichki qalqon: Ronaldu bunday bosimlarga allaqachon o‘rganib qolgan va hech narsaga chalg‘imay, o‘z yo‘lida davom etadi.
Portugaliya terma jamoasi ushbu g‘alabadan so‘ng guruhda ikkinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi. Ronaldu esa o‘zining hali ham katta sahnada ekanligini va eng muhim pallada o‘z so‘zini ayta olishini yana bir bor isbotladi.
…