Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardi

·204·Sport
Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardi

JCH-2026 guruh bosqichi 2-turida O‘zbekiston terma jamoasi ustidan qozonilgan yirik (5:0) g‘alabadan so‘ng, Portugaliya sardori va bahs qahramoni Krishtianu Ronaldu OAV xodimlariga intervyu berdi. Uchrashuvda dublga erishgan afsonaviy hujumchi Lionel Messi bilan raqobat, jamoatchilikning keskin bosimi va o‘z muvaffaqiyatining bosh siri haqida ochiq-oydin gapirdi.

Messi bilan duel emas, Kolumbiya muhimroq!

Jurnalistning faoliyatini yakunlash arafasida Lionel Messi bilan kutilayotgan ehtimoliy buyuk to‘qnashuv (duel) haqidagi savoliga Ronaldu juda sovuqqonlik bilan javob berdi va bor e’tiborini terma jamoaning hozirgi vaziyatiga qaratdi:

«Guruhdagi holatimiz va Kolumbiyaga qarshi kechadigan qiyin o‘yin haqida gapirish muhimroq. Oldingi hafta juda qiyin va og‘ir o‘tdi, jamoatchilik bizga, menga va murabbiyga nisbatan juda qattiqqo‘l bo‘ldi. Agar doim shunday bo‘lsa, hechqisi yo‘q, chunki ishlar yurishmasa, shunday bo‘lishi tabiiy. Lekin jamoadoshlarim bilan yuqori o‘rinlarda borayotganimiz yaxshi holat. Bugun Portugaliya beshta gol urdi, bu oson emas. To‘g‘risi, juda xursandman. Endi dam olib, oldinga intilishimiz kerak.»

«Krishtianu qayerda edi?» deganlarga javob

Musobaqa startida Messi, Mbappe va Holand kabi boshqa dunyo yulduzlari o‘z so‘zini aytishga ulgurgan bir vaqtda, Ronalduning soyada qolgani borasidagi fikrlarga hujumchi o‘ziga xos qat’iyat bilan javob qaytardi. U o‘zining mehnatsevarligiga va Tangrinning adolatiga ishonishini ta’kidladi:

«Men doim o‘z so‘zimni aytaman, ertami-kechmi, shu yerda bo‘laman. Shuning uchun ishlashda davom etish kirak. Qilayotgan ishimga juda ishonaman. Kimki mehnat qilsa, Xudo unga yordam berishiga ishonaman. Faoliyatim doim shunday kechgan va hech narsa o‘zgarmaydi.»

Tashqi gap-so‘zlarni nazorat qila olmaymiz

Ronaldu tashqaridan bo‘layotgan doimiy bosim va tanqidlar unga qanday ta’sir qilishi, jamoa ushbu vaziyatdan qanday chiqib ketishi haqida gapirar ekan, asosiy e’tiborni ichki birdamlikka qaratdi:

  • Nazorat hududi: Jamoadoshlar va oilalar bilan bir tan-u bir jon bo‘lish — futbolchilar haqiqatda nazorat qila oladigan yagona narsadir.

  • Doimiy nishon: Yaxshi o‘ynalmaganda yoki g‘alaba bo‘lmaganda tanqidlar yog‘ilishi tabiiy, ayniqsa, butun diqqat-e’tibor Krishtianuning ustida bo‘ladi.

  • Ichki qalqon: Ronaldu bunday bosimlarga allaqachon o‘rganib qolgan va hech narsaga chalg‘imay, o‘z yo‘lida davom etadi.

Portugaliya terma jamoasi ushbu g‘alabadan so‘ng guruhda ikkinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi. Ronaldu esa o‘zining hali ham katta sahnada ekanligini va eng muhim pallada o‘z so‘zini ayta olishini yana bir bor isbotladi.

Cristiano RonaldoLionel MessiO'zbekistonPortugaliyaKolumbiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Bugun, 13:57Neymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiNeymar safga qaytdi: Karlo Anchelotti Braziliya yulduzining holati haqida ma’lumot berdiBugun, 13:54JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 13:25Angliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostidaAngliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostidaBugun, 13:12Kolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdiKolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdiBugun, 13:10Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?Bugun, 12:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...