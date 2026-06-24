Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!

·54·Sport
Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!

Jahon chempionatidagi dastlabki ikki uchrashuv terma jamoamiz uchun achchiq mag‘lubiyatlar (Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga 0:5) bilan yakunlangan bo‘lsa-da, tarkibimizda ajoyib porlash yuz berdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimovning ko‘rsatgan o‘yini xalqaro tahlilchilar va skautlar e’tiborini uzil-kesil o‘ziga qaratdi.

Mashhur vengriyalik sport jurnalisti va futbol tahlilchisi Bense Bochak o‘zining ijtimoiy sahifalarida yosh vakilimizning mahoratiga yuqori baho berdi.

Vengriyalik ekspert nima dedi?

Bense Bochak terma jamoamiz o‘yinlarini kuzatib, Behruzning universal va sovuqqon harakatlaridan lol qolganini yashirib o‘tirmadi:

«Tan olishim kerak, jahon chempionatida O‘zbekiston ikki marta yutqazganiga qaramasdan, 18 yoshli Behruz Karimov meni juda hayratga oldi. U o‘ng qanot himoyachisi sifatida ham, uch himoyachi bilan o‘ynaganda markazda ham harakat qila oladigan futbolchi. Juda texnikasi kuchli, jismonan baquvvat, zarbalari zalvorli va to‘p bilan muomalada xotirjam».

Dunyo yulduzlariga qarshi «olovli imtihon»

Mundialning ilk o‘yinlari Behruz uchun haqiqiy mahorat maktabi bo‘ldi. U maydonda dunyoning eng dahshatli va eng yaxshi formadagi vingerlaridan biri bo‘lgan Luis Dias (Kolumbiya) hamda jahon futbolidagi eng kuchli chap qanot himoyachilaridan hisoblangan Nunu Mendeshga (Portugaliya) qarshi to‘p surdi. 18 yoshli yigitimiz bu grandlarga qarshi aslo dovdirab qolmadi va o‘z vazifasini juda munosib bajardi.

Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!

Karimovning dastlabki ikki o‘yindagi kosmik statistikasi:

  • To‘pni qaytarib olish: 15 marta;

  • Yerdagi yakkakurashlar: 34 ta vaziyatda ishtirok etdi;

  • Muvaffaqiyatli dribling (aldab o‘tish): 6 marta (Bu ko‘rsatkich bo‘yicha u har ikki o‘yinda ham o‘zbek futbolchilari orasida eng yuqori natijani qayd etdi!).

Darvoza to‘sinini titratgan super zarba

Jahon chempionatida Karimov O‘zbekiston terma jamoasining ikkala uchrashuvida ham tarkibning almashtirib bo‘lmas figurasiga aylandi:

  1. Kolumbiyaga qarshi bahsda: Maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qildi va raqib darvoza to‘siniga tegib qaytgan dahshatli super zarbasi bilan barchaning yodida qoldi.

  2. Portugaliyaga qarshi bahsda: Murabbiylar uni faqatgina o‘yin tugashiga oz vaqt qolganda — 89-daqiqada zaxiraga olishdi.

Transfer bozorida yangi nishon

Bense Bochakning fikricha, Behruz Karimov juda noyob va qiziqarli profilga ega futbolchi. Tez orada ko‘plab xorij klublari uning transferi uchun harakat boshlashi aniq. Eng muhimi, uni hozirgi holatda nisbatan kam mablag‘ evaziga sotib olish imkoniyati bor va bu Yevropa klublari uchun haqiqiy «sovg‘a» hisoblanadi.

Jamoamiz og‘ir kunlarni boshdan kechirayotgan bo‘lsa-da, Behruz kabi yosh iqtidorlarimizning katta sahnada qo‘rqmay o‘yin ko‘rsatayotgani o‘zbek futboli kelajagiga bo‘lgan ishonchimizni orttiradi. Barakalla, Behruz! Navbatdagi o‘yinlarda ham omad yor bo‘lsin!

Behruz KarimovO'zbekistonBence BocsákLuis DíazNuno Mendes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazidaHarry Kane Gana bilan oʻyindagi omadsizlik sababini aytdi: Angliya sardori tanqidlar markazidaBugun, 21:34Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?Bugun, 21:17Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiRonaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiBugun, 21:14Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Mourinoning «qora ro‘yxati»: «Real»da kimlar ketadi va kim daxlsiz?Bugun, 21:13Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 21:12Husanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdiHusanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdiBugun, 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...