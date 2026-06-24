Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!
Jahon chempionatidagi dastlabki ikki uchrashuv terma jamoamiz uchun achchiq mag‘lubiyatlar (Kolumbiyaga 1:3, Portugaliyaga 0:5) bilan yakunlangan bo‘lsa-da, tarkibimizda ajoyib porlash yuz berdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasining 18 yoshli himoyachisi Behruz Karimovning ko‘rsatgan o‘yini xalqaro tahlilchilar va skautlar e’tiborini uzil-kesil o‘ziga qaratdi.
Mashhur vengriyalik sport jurnalisti va futbol tahlilchisi Bense Bochak o‘zining ijtimoiy sahifalarida yosh vakilimizning mahoratiga yuqori baho berdi.
Vengriyalik ekspert nima dedi?
Bense Bochak terma jamoamiz o‘yinlarini kuzatib, Behruzning universal va sovuqqon harakatlaridan lol qolganini yashirib o‘tirmadi:
«Tan olishim kerak, jahon chempionatida O‘zbekiston ikki marta yutqazganiga qaramasdan, 18 yoshli Behruz Karimov meni juda hayratga oldi. U o‘ng qanot himoyachisi sifatida ham, uch himoyachi bilan o‘ynaganda markazda ham harakat qila oladigan futbolchi. Juda texnikasi kuchli, jismonan baquvvat, zarbalari zalvorli va to‘p bilan muomalada xotirjam».
Dunyo yulduzlariga qarshi «olovli imtihon»
Mundialning ilk o‘yinlari Behruz uchun haqiqiy mahorat maktabi bo‘ldi. U maydonda dunyoning eng dahshatli va eng yaxshi formadagi vingerlaridan biri bo‘lgan Luis Dias (Kolumbiya) hamda jahon futbolidagi eng kuchli chap qanot himoyachilaridan hisoblangan Nunu Mendeshga (Portugaliya) qarshi to‘p surdi. 18 yoshli yigitimiz bu grandlarga qarshi aslo dovdirab qolmadi va o‘z vazifasini juda munosib bajardi.
Karimovning dastlabki ikki o‘yindagi kosmik statistikasi:
To‘pni qaytarib olish: 15 marta;
Yerdagi yakkakurashlar: 34 ta vaziyatda ishtirok etdi;
Muvaffaqiyatli dribling (aldab o‘tish): 6 marta (Bu ko‘rsatkich bo‘yicha u har ikki o‘yinda ham o‘zbek futbolchilari orasida eng yuqori natijani qayd etdi!).
Darvoza to‘sinini titratgan super zarba
Jahon chempionatida Karimov O‘zbekiston terma jamoasining ikkala uchrashuvida ham tarkibning almashtirib bo‘lmas figurasiga aylandi:
Kolumbiyaga qarshi bahsda: Maydonda to‘liq 90 daqiqa harakat qildi va raqib darvoza to‘siniga tegib qaytgan dahshatli super zarbasi bilan barchaning yodida qoldi.
Portugaliyaga qarshi bahsda: Murabbiylar uni faqatgina o‘yin tugashiga oz vaqt qolganda — 89-daqiqada zaxiraga olishdi.
Transfer bozorida yangi nishon
Bense Bochakning fikricha, Behruz Karimov juda noyob va qiziqarli profilga ega futbolchi. Tez orada ko‘plab xorij klublari uning transferi uchun harakat boshlashi aniq. Eng muhimi, uni hozirgi holatda nisbatan kam mablag‘ evaziga sotib olish imkoniyati bor va bu Yevropa klublari uchun haqiqiy «sovg‘a» hisoblanadi.
Jamoamiz og‘ir kunlarni boshdan kechirayotgan bo‘lsa-da, Behruz kabi yosh iqtidorlarimizning katta sahnada qo‘rqmay o‘yin ko‘rsatayotgani o‘zbek futboli kelajagiga bo‘lgan ishonchimizni orttiradi. Barakalla, Behruz! Navbatdagi o‘yinlarda ham omad yor bo‘lsin!
…