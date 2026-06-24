Husanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdi
JCH-2026 guruh bosqichining ikkinchi turida O‘zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliyaga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuv yevropaliklarning 5:0 hisobidagi yirik g‘alabasi bilan yakunlandi.
Final hushtagi yangragach, maydonda ta’sirli holat kuzatildi. O‘zbekiston milliy jamoasi va «Manchester Siti» klubi himoyachisi Abduqodir Husanov og‘ir mag‘lubiyatdan so‘ng hissiyotlarini jilovlay olmadi.
Yosh himoyachi ko‘z yoshlarini tiya olmay, maydonda qoldi. Bu holat milliy jamoa futbolchilari uchun uchrashuv natijasi qanchalik og‘ir qabul qilinganini ko‘rsatdi.
E’tiborlisi, Husanovning yoniga birinchilardan bo‘lib Portugaliya terma jamoasi futbolchisi Bernardu Silva yetib keldi.
Endilikda uning sobiq jamoadoshi hisoblangan Bernardu o‘zbekistonlik futbolchiga tasalli berishga va uni ruhlantirishga harakat qildi. Ikki futbolchi o‘rtasidagi ushbu samimiy lahza futbolda raqobatdan tashqari hurmat va insoniylik ham muhim ekanini yana bir bor namoyon etdi.
Abduqodir Husanov uchrashuv davomida kuchli hujum chizig‘iga ega Portugaliyaga qarshi kurashdi. Yirik hisobdagi mag‘lubiyat esa futbolchiga qattiq ta’sir qildi.
Shunga qaramay, O‘zbekiston milliy terma jamoasining pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatlari hali butunlay yo‘qolgani yo‘q.
Ikkinchi turdan keyin Portugaliya to‘rt ochko jamg‘arib, «K» guruhida peshqadamlik qilmoqda. O‘zbekiston esa hozircha ochko to‘play olmadi.
Guruh bosqichining so‘nggi turida Portugaliya 28 iyun kuni Kolumbiya bilan ro‘baro‘ keladi. O‘zbekiston milliy jamoasi esa uchinchi o‘rin uchun Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushadi.
«Oq bo‘rilar» uchun so‘nggi turdagi bahs mundialdagi ilk g‘alaba va keyingi bosqichga chiqish imkoniyatini saqlab qolish yo‘lida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…