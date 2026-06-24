Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?
Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu JCH-2026 guruh bosqichida O‘zbekistonga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.
Yulduz forvard jamoasining maydondagi ishonchi, harakati va o‘yin davomida ko‘rsatgan o‘sishidan mamnun ekanini ta’kidladi.
«Juda baxtliman. Ammo men uchun eng muhimi — bajargan ishimiz va maydonda namoyon etgan ishonchimiz. Jamoa haqiqatan ham yaxshi o‘yin ko‘rsatdi va sezilarli darajada o‘sdi», — dedi Ronaldu FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Portugaliyalik futbolchining ta’kidlashicha, har bir qiyin vaziyat ortida yangi imkoniyat yashirin bo‘ladi. U shaxsiy yutuqlar yoqimli ekanini tan olgan holda, asosiy maqsadi milliy jamoa manfaati ekanini qayd etdi.
«Har bir qiyinchilik ortida imkoniyat bor. Albatta, shaxsiy rekordlar yoqimli. Ammo mening asosiy maqsadim — milliy jamoaga o‘z oldiga qo‘ygan vazifalariga erishishda yordam berish», — dedi hujumchi.
Krishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi bahsda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi. U uchrashuvning 6 va 39-daqiqalarida gol urib, dubl qayd etdi.
Ushbu gollar orqali 41 yoshli futbolchi Portugaliya milliy jamoasi tarixida jahon chempionatlarining eng yaxshi to‘purariga aylandi.
Endilikda Ronalduning mundiallarda urgan gollari soni 10 taga yetdi. Shu tariqa, portugaliyalik yulduz o‘zining boy faoliyatida yana bir tarixiy natijani qayd etdi.
Shunga qaramay, Ronaldu shaxsiy rekorddan ko‘ra jamoaning natijasi va oldinga siljishini muhimroq deb hisoblashini yana bir bor ta’kidladi.
…