Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?

·64·Sport
Ronaldu O‘zbekistonga qarshi o‘yindan so‘ng qanday fikr bildirdi?

Portugaliya milliy jamoasi hujumchisi Krishtianu Ronaldu JCH-2026 guruh bosqichida O‘zbekistonga qarshi o‘tkazilgan uchrashuvdan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi.

Yulduz forvard jamoasining maydondagi ishonchi, harakati va o‘yin davomida ko‘rsatgan o‘sishidan mamnun ekanini ta’kidladi.

«Juda baxtliman. Ammo men uchun eng muhimi — bajargan ishimiz va maydonda namoyon etgan ishonchimiz. Jamoa haqiqatan ham yaxshi o‘yin ko‘rsatdi va sezilarli darajada o‘sdi», — dedi Ronaldu FIFA rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Portugaliyalik futbolchining ta’kidlashicha, har bir qiyin vaziyat ortida yangi imkoniyat yashirin bo‘ladi. U shaxsiy yutuqlar yoqimli ekanini tan olgan holda, asosiy maqsadi milliy jamoa manfaati ekanini qayd etdi.

«Har bir qiyinchilik ortida imkoniyat bor. Albatta, shaxsiy rekordlar yoqimli. Ammo mening asosiy maqsadim — milliy jamoaga o‘z oldiga qo‘ygan vazifalariga erishishda yordam berish», — dedi hujumchi.

Krishtianu Ronaldu O‘zbekistonga qarshi bahsda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qildi. U uchrashuvning 6 va 39-daqiqalarida gol urib, dubl qayd etdi.

Ushbu gollar orqali 41 yoshli futbolchi Portugaliya milliy jamoasi tarixida jahon chempionatlarining eng yaxshi to‘purariga aylandi.

Endilikda Ronalduning mundiallarda urgan gollari soni 10 taga yetdi. Shu tariqa, portugaliyalik yulduz o‘zining boy faoliyatida yana bir tarixiy natijani qayd etdi.

Shunga qaramay, Ronaldu shaxsiy rekorddan ko‘ra jamoaning natijasi va oldinga siljishini muhimroq deb hisoblashini yana bir bor ta’kidladi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaO'zbekistonFIFA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiLionel Messi jahon rekordini yangiladi: Antonela Roccuzzo turmush oʻrtogʻining muvaffaqiyatiga munosabat bildirdiBugun, 02:31Kylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirKylian Mbappe nima uchun golini fleyta chalib nishonlamoqda? Korden bilan bogʻliq sirBugun, 02:31Roberto Martines: Natijadan juda mamnunmanRoberto Martines: Natijadan juda mamnunmanBugun, 02:04Fabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanFabio Kannavaro: Og‘ir mag‘lubiyatga qaramay, jamoam bilan faxrlanamanBugun, 02:01Cristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiCristiano Ronaldo tarixiy rekord oʻrnatdi: Portugaliya Oʻzbekistonni yirik hisobda magʻlub etdiBugun, 01:59WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?WhoScored Portugaliya va O‘zbekiston futbolchilariga qanday baho qo‘ydi?Bugun, 01:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...