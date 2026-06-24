Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdi
Portugaliyadan uchralgan yirik (0:5) mag‘lubiyatdan so‘ng muxlislar va ekspertlar orasida bahslar qizigan bir vaqtda, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov mazkur bahs yuzasidan o‘z fikrlarini o‘rtoqlashdi. O‘FA rahbari terma jamoamiz atrofidagi salbiy muhitni yumshatishga harakat qilib, vaziyatni real qabul qilish lozimligini ta’kidladi.
«Hisob 0:2 bo‘lib turgan vaqtda golimiz inobatga olinganida edi...»
Ravshan Ermatov uchrashuvdagi burilish nuqtalaridan biri sifatida hakamlar tomonidan inobatga olinmagan golimizni ko‘rsatdi. Shuningdek, u terma jamoaning hozirgi holatini tushuntirish uchun qiziqarli maktab metaforasini ishlatdi:
«Hisob 0:2 bo‘lib turgan vaqtda golimiz inobatga olinganida edi... Biroz adolatsizlik bo‘ldi, lekin bunga ham ko‘namiz. Nima bo‘lgan taqdirda ham, biz hozir rivojlanish bosqichidamiz.
Birinchi sinf o‘quvchisi to‘qqizinchi sinf bolasi bilan raqobatlasha oladimi? Biz hozircha xuddi birinchi sinfdekmiz. Buni to‘g‘ri tushunishimiz lozim. Bu gaplar o‘zini oqlash emas, balki vaziyatni real qabul qilishdir.»
Shu bilan birga, O‘FA rahbari kelajakka katta ishonch bilan qarashini va agar to‘g‘ri yo‘ldan ketilsa, kun kelib Portugaliya terma jamoasi O‘zbekistondan qo‘rqib maydonga tushadigan darajaga yetishimizni aytib o‘tdi.
Behruz Karimovning o‘yiniga butun dunyo lol qolmoqda
Yirik mag‘lubiyatga qaramay, Ravshan Ermatov tarkibimizdagi ijobiy jihatlarga ham to‘xtaldi. Ayniqsa, yosh iste’dod egasining harakatlari xalqaro miqyosda e’tirof etilayotganini faxr bilan tilga oldi:
18 yoshli kashfiyot: Behruz Karimovning bunday yuqori darajadagi musobaqada ko‘rsatayotgan o‘yiniga butun dunyo lol qolmoqda.
Imkoniyatlar samarasi: Ermatovning ta’kidlashicha, «Yangi O‘zbekiston»da yaratilayotgan sharoitlar tufayli mana shunday yosh futbolchilarning katta sahnaga chiqishi imkoni paydo bo‘lmoqda.
Jahon chempionati — biz uchun katta maktab
O‘FA birinchi vitse-prezidenti davlatimiz rahbari tomonidan futbolga qaratilayotgan e’tiborni alohida e’tirof etib, bu mag‘lubiyat fojia emas, balki katta dars ekanini tushuntirdi:
«Muhtaram Prezidentimiz tomonlaridan barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Bizga ozgina vaqt kerak, chunki hech narsa o‘z-o‘zidan bo‘lib qolmaydi. Ushbu ilk tajriba bizga nimalarning ustida ishlashimiz kerakligini va qaysi yo‘ldan borishimiz lozimligini ko‘rsatib bermoqda.
Mazkur Jahon chempionati biz uchun juda muhim edi va u o‘sishga erishishimiz yo‘lida katta maktab vazifasini o‘tayapti. Muhtaram Prezidentimiz va xalqimiz bilan bir tan-u bir jon bo‘lib, kelajakda ulkan yutuqlarga albatta erishamiz».
Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, rahbariyat mag‘lubiyatdan vahima yaratmasdan, kelajak sari tizimli ishlashda davom etish tarafdori. Endi bor e’tiborimizni guruhdagi so‘nggi hal qiluvchi bahsga qaratamiz!
…