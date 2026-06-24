Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdi

·62·Sport
Ravshan Ermatov Portugaliyadan uchralgan mag‘lubiyatga munosabat bildirdi

Portugaliyadan uchralgan yirik (0:5) mag‘lubiyatdan so‘ng muxlislar va ekspertlar orasida bahslar qizigan bir vaqtda, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov mazkur bahs yuzasidan o‘z fikrlarini o‘rtoqlashdi. O‘FA rahbari terma jamoamiz atrofidagi salbiy muhitni yumshatishga harakat qilib, vaziyatni real qabul qilish lozimligini ta’kidladi.

«Hisob 0:2 bo‘lib turgan vaqtda golimiz inobatga olinganida edi...»

Ravshan Ermatov uchrashuvdagi burilish nuqtalaridan biri sifatida hakamlar tomonidan inobatga olinmagan golimizni ko‘rsatdi. Shuningdek, u terma jamoaning hozirgi holatini tushuntirish uchun qiziqarli maktab metaforasini ishlatdi:

«Hisob 0:2 bo‘lib turgan vaqtda golimiz inobatga olinganida edi... Biroz adolatsizlik bo‘ldi, lekin bunga ham ko‘namiz. Nima bo‘lgan taqdirda ham, biz hozir rivojlanish bosqichidamiz.

Birinchi sinf o‘quvchisi to‘qqizinchi sinf bolasi bilan raqobatlasha oladimi? Biz hozircha xuddi birinchi sinfdekmiz. Buni to‘g‘ri tushunishimiz lozim. Bu gaplar o‘zini oqlash emas, balki vaziyatni real qabul qilishdir.»

Shu bilan birga, O‘FA rahbari kelajakka katta ishonch bilan qarashini va agar to‘g‘ri yo‘ldan ketilsa, kun kelib Portugaliya terma jamoasi O‘zbekistondan qo‘rqib maydonga tushadigan darajaga yetishimizni aytib o‘tdi.

Behruz Karimovning o‘yiniga butun dunyo lol qolmoqda

Yirik mag‘lubiyatga qaramay, Ravshan Ermatov tarkibimizdagi ijobiy jihatlarga ham to‘xtaldi. Ayniqsa, yosh iste’dod egasining harakatlari xalqaro miqyosda e’tirof etilayotganini faxr bilan tilga oldi:

  • 18 yoshli kashfiyot: Behruz Karimovning bunday yuqori darajadagi musobaqada ko‘rsatayotgan o‘yiniga butun dunyo lol qolmoqda.

  • Imkoniyatlar samarasi: Ermatovning ta’kidlashicha, «Yangi O‘zbekiston»da yaratilayotgan sharoitlar tufayli mana shunday yosh futbolchilarning katta sahnaga chiqishi imkoni paydo bo‘lmoqda.

Jahon chempionati — biz uchun katta maktab

O‘FA birinchi vitse-prezidenti davlatimiz rahbari tomonidan futbolga qaratilayotgan e’tiborni alohida e’tirof etib, bu mag‘lubiyat fojia emas, balki katta dars ekanini tushuntirdi:

«Muhtaram Prezidentimiz tomonlaridan barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Bizga ozgina vaqt kerak, chunki hech narsa o‘z-o‘zidan bo‘lib qolmaydi. Ushbu ilk tajriba bizga nimalarning ustida ishlashimiz kerakligini va qaysi yo‘ldan borishimiz lozimligini ko‘rsatib bermoqda.

Mazkur Jahon chempionati biz uchun juda muhim edi va u o‘sishga erishishimiz yo‘lida katta maktab vazifasini o‘tayapti. Muhtaram Prezidentimiz va xalqimiz bilan bir tan-u bir jon bo‘lib, kelajakda ulkan yutuqlarga albatta erishamiz».

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, rahbariyat mag‘lubiyatdan vahima yaratmasdan, kelajak sari tizimli ishlashda davom etish tarafdori. Endi bor e’tiborimizni guruhdagi so‘nggi hal qiluvchi bahsga qaratamiz!

Ravshan ErmatovPortugaliyaO'zbekistonBehruz Karimov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)Bugun, 12:38«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...«O‘zbekiston kuchsizlik qildi» — Portugaliyalik mashhur agent...Bugun, 12:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi o‘yinda mundial rekordchisiga aylandiBugun, 12:29Lionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaLionel Messidan koʻp ovoz toʻplagan yulduz: Mbekezeli Mbokazi jahon futbolini hayratda qoldirmoqdaBugun, 12:11Portugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarPortugaliyadan og‘riqli mag‘lubiyat va Kannavaro sha’niga aytilgan keskin tanqidlarBugun, 12:06Cristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiCristiano Ronaldo tarixiy natijadan soʻng Lionel Messi haqidagi savolga keskin javob berdiBugun, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...