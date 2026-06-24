Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...

·145·Sport
Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...

Tarixdagi ilk Jahon chempionatimiz biz kutganidek kechmayapti. Portugaliyaga qarshi o‘yindagi 0:5 hisobidagi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng, O‘zbekiston terma jamoasi pley-off bosqichiga chiqish imkoniyatidan deyarli mahrum bo‘ldi. Ikkita o‘yinda bitta gol urib, o‘z darvozamizdan 8 ta to‘p o‘tkazib yubordik.

O‘yindan so‘ng terma jamoamiz yetakchisi, «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlarini ko‘rish barcha futbol muxlislariga og‘ir botdi. Ammo bu yig‘ining ortida achchiq haqiqat bor edi: maydonda raqibga deyarli qarshilik ko‘rsata olmadik, oddiy vaziyatlarda to‘p yo‘qotildi.

Xo‘sh, tarixiy mundialdagi bunday muvaffaqiyatsizlikka nimalar sabab bo‘ldi? Keling, vaziyatga xolis baho berib, 3 ta asosiy omilni tahlil qilamiz.

1. Katta sahnadagi hayajon va darajalar o‘rtasidagi farq

Osiyo kubogida va qit’a miqyosida jamoamiz yomon o‘ynamaydi, lekin JCH sur’ati va bosimi mutlaqo boshqa daraja. Tarkibimizdagi futbolchilarning aksariyati kuchli Yevropa chempionatlari tajribasiga ega emas, ko‘pchiligi Yaqin Sharqdan tashqarida o‘ynamagan.

Kolumbiya va Portugaliya taklif qilgan yuqori tezlikka yigitlarimiz dosh bera olishmadi. Kuchli stress oqibatida oddiy texnik xatolar zanjiri yuzaga keldi:

  • Uzatmalardagi (pas berishdagi) noaniqliklar;

  • Pozitsiya tanlashdagi xatolar;

  • Raqibga to‘pni osongina topshirib qo‘yish.

Masalan, Portugaliya bilan o‘yindagi xuddi shunday oddiy xato tufayli darvozamizga jarima zarbasi belgilandi va ikkinchi golni o‘tkazib yubordik. Jamoa turnirga na ruhiy, na taktik jihatdan tayyor emasligi ko‘rinib qoldi.

2. Oqibati o‘ylanmagan «Murabbiylar karuseli»

Jamoaning bugungi holatini tushunish uchun yaqin o‘tmishga qaytish kerak. Terma jamoamizning bugungi poydevorini sloveniyalik mutaxassis Srechko Katanes qurgan edi. Uning qo‘l ostida 2023 yilgi Osiyo kubogida chorak finalgacha bordik. Biroq 2025 yilning qishida Katanes sog‘lig‘i sabab kutilmaganda ketdi. O‘shanda jamoa saralashda qulay imkoniyat bilan 2-o‘rinda borayotgan edi.

Undan keyin jamoani mahalliy afsonamiz Timur Kapadze qabul qildi. Uning boshqaruvida O‘zbekiston tarixda ilk bor JCH yo‘llanmasini muddatidan oldin naqd qildi. Hammasi juda mantiqiy va chiroyli ketayotgandi.

Burilish nuqtasi: O‘FA mundialga jamoani mashhurroq xorijlik mutaxassis boshlab borishi kerak deb hisobladi va Fabio Kannavaroni olib keldi. Kannavaroning murabbiylik faoliyati shundoq ham juda bahsli edi (ko‘p jamoalarda muvaffaqiyat qozona olmagan). Natijada, turnir oldidan qilingan bu tavakkal o‘z mevasini bermadi.

3. Qudratli raqiblar va resurslar yetishmasligi (Tarkib qiymati)

Achchiq bo‘lsa ham tan olish kerak: futbolchilarimizning individual mahorati hali jahon elitasi darajasida emas. Biz mehnat va g‘ayratni qadrlaymiz, ammo raqamlar aldamaydi.

Ko‘rsatkich

Terma jamoamiz holati

JCHdagi tarkib qiymati reytingi

35-o‘rin (eng arzon jamoalardan biri)

Jamoa yoshi

Eng qariya emas (muammo yoshda emas, mahoratda)

Yevropa top-klublaridagi vakillar

Barmoq bilan sanarli

Davlatimiz tomonidan futbol infratuzilmasini rivojlantirish, akademiyalar ochish bo‘yicha katta islohotlar qilinyapti. Ammo futbol — bu uzoq muddatli investitsiya. Bugun ekilgan daraxt ertaga meva bermaydi. Buning uchun yillar kerak bo‘ladi.

Keyingi qadam: Boshni baland ko‘targan holda xayrlashish

Ehtimol, yana 10 yildan keyin O‘zbekiston grand jamoalar bilan tengma-teng o‘ynar. Lekin hozirgi reallik shunday. Endigi eng asosiy vazifa — guruhdagi so‘nggi o‘yinni munosib o‘tkazish.

Oldinda Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi bahs turibdi. Yigitlarimizdan oxirgi o‘yinda bor salohiyatlarini ko‘rsatib, muxlislar uchun, yurt uchun maydonni boshlarini baland ko‘targan holda tark etishlarini kutib qolamiz. Olg‘a, O‘zbekiston!

O'zbekistonPortugaliyaManchester SitiAbduqodir XusanovSrechko Katanets
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiJCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiBugun, 16:35Jud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahliliJud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahliliBugun, 16:30Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildiZlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildiBugun, 16:11Tomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaTomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaBugun, 15:58Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiLionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiBugun, 15:17Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaChelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaBugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...